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“Adadan ayrılacağımı Tatar biliyordu”

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“Adadan ayrılacağımı Tatar biliyordu”
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Meclis Başkanı Zorlu Töre, 3 Haziran Cumartesi sabahı adadan ayrılacağının vekaletlendirmeyi yapan Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar tarafından bilindiğini ancak bu konuda herhangi bir görevlendirme yapılmadığını söyledi.
“Kendisi benim de gideceğimi biliyordu” diyen Töre, “Görevlendirmeyi iki şekilde yapabilirdi. Ben adadan ayrıldıktan sonra Töre gidene kadar görev onundur, ben ayrıldığım zaman da vekaleti Fazilet hanıma verebilirdi” şeklinde konuştu.
Töre, “Görevlendirmeyi O’nun yapması doğruydu. Niye görevlendirme yapmadığını tekrardan sormadım” diyerek, şöyle devam etti: Her şeyi Meclis kürsüsünden söylemek istemiyorum. Ciddiyetsiz ve laubalilik kelimesini kabul etmiyorum.
 
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