Başbakan Ersan Saner, önceki gün özellikle TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısında yaptığı açıklamanın, BM’nin 53 yıldır Kıbrıs Konusuna neden çözüm bulanamadığının en net ifadesi olduğunu söyledi.

Başbakan Saner, Kıbrıs’ta federasyon tezine bağlı bir çözümün gerçekleşemeyeceğinin herkes tarafından çok net bilinmesine rağmen dünyanın bu konuda artık ısrar etmesinin hiçbir anlam ifade etmediğinin TC Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çok net bir şekilde ortaya konduğunu dile getirdi.

Saner, bu bağlamda da TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, “Bizlerin yıllardır ifade ettiğimiz ve Kıbrıs Türk Halkı’nın ancak iki egemen devlet ve iki eşit halk olarak bu adada anılacağını da bir kez daha teyit etmiş oldu” ifadelerini kullandı.

Herkesin Kıbrıs’taki sorunun 1974 yılında başladığını düşünürken, aslında 1974 yılında Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal hakkı olan garantörlük hakkını kullanarak, Kıbrıs’taki Türk kardeşlerinin yardımına koştuğunu ifade eden Saner, “O gün bugündür de adada barış vardır, eksik olan sadece bir anlaşmadır” dedi.

Anavatan TC ile ezber bozan politikaları uygulamaya devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Saner, Maraş konusunda dünyada ezber bozan politika uyguladıklarını belirterek, “İnşallah en kısa zamanda altyapı yatırımları da dahil olmak üzere, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar planı kapsamında tasarlanması gereken bir bölgemiz, KKTC olarak tüm mükellefiyetlerimizi yerine getirerek, Maraş bölgesiyle ilgili birtakım daha kararlı adımları atacağımızı buradan tüm dünyaya ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Saner, TC’nin gücünü yanlarında hissetmelerinin kendilerinin en önemli avantajı olduğunun da altını çizdi.

