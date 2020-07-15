"Ada'daki Elen zihniyeti halen değişmedi"

Bakan Amcaoğlu, 1955’te EOKA’nın kurulması ile resmen başlayan ama öncesinde yıllarca var olan Ada’yı Yunanistan’a bağlama yani Enosis hevesinin yarattığı olumsuz koşullardan, Kıbrıslı Türkler kadar, Kıbrıslı Rumların ve hatta tüm bölgenin zarar gördüğünü hatırlatırken, benzer acıların ve huzursuzlukların yaşanmaması için, Ada’daki Elen zihniyetinin değişmesi gerektiğini ancak bunu pek göremediklerini de ifade etti

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs’ın yakın tarihindeki en talihsiz günlerden biri olan 15 Temmuz 1974’ün 46’ncı yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Amcaoğlu, bu tarihte, Kıbrıs adasının faşist Yunan darbesi ile kan gölüne dönüştüğünü, ülkenin, barış ülkesi olması gerekirken, ölümleri ve acıları yaşadığını vurguladı.

Amcaoğlu, yayımnladığı mesajda, Kıbrıs’a bir bütün olarak büyük acılar yaşatan Yunan cuntası ve EOKA B ortaklığındaki darbeyi hep öfkeyle hatırladıklarını belirtti.

Bakan Amcaoğlu, 1955’te EOKA’nın kurulması ile resmen başlayan ama öncesinde yıllarca var olan Ada’yı Yunanistan’a bağlama yani Enosis hevesinin yarattığı olumsuz koşullardan, Kıbrıslı Türkler kadar, Kıbrıslı Rumların ve hatta tüm bölgenin zarar gördüğünü hatırlatırken, benzer acıların ve huzursuzlukların yaşanmaması için, Ada’daki Elen zihniyetinin değişmesi gerektiğini ancak bunu pek göremediklerini de ifade etti.

Enosis fanatizminin neticesinde, Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirdiği müdahalenin, Mutlu Barış Harekatı olarak adlandırılmasının, basit bir anlatım olmadığına da vurgu yapan Amcaoğlu, Kıbrıs Türkü’nün bu önemli askeri hamle ile bugün bağımsız devletine sahip bir halk olduğunun unutulmamasını istedi.

“Çok acılar çektik. Bu acılardan, Anavatanımızın müdahalesi ile tamamen kurtulduk. Bu vesile ile Anavatan Türkiye’ye bir kez daha içtenlikle minnet duygularımızı iletiyoruz” diyen Amcaoğlu şunları kaydetti:

“15 Temmuz tarihi, Türkiye ve ayrılmaz parçası olan bizler için ayrıca önemi olan bir tarihtir. Dört yıl önce bu tarihte, Türkiye’de demokrasiyi ayaklar altına almak isteyenlerin, kanlı bir darbe kalkışmasını yaşadık. Bu darbe kalkışmasına cüret edenler, yüce Türk Ulusu’ndan gereken cevabı almıştır. En başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, onun etrafında kenetlenen ve yüreği vatan sevgisi ile dolu kardeşlerimize sevgilerimizi gönderiyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü’nü yürekten kutlarken, demokrasi uğruna şehit düşenleri ve gazilerimizi saygıyla selamlarız.”