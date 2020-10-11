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Açılan 131 sandık sonucuna göre Tatar önde

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Açılan 131 sandık sonucuna göre Tatar önde

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) KKTC’de bugün yapılan ve 7’si bağımsız, 4’ü partilerden toplam 11 adayın yarıştığı Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını açıklıyor.

738 sandıktan 131’inin sonucuna göre, 17 bin 518 Oy Kullanan Seçmenin 16 bin 871’inin oyu geçerli sayıldı, 647 oy ise geçersiz kullanıldığı için değerlendirmeye alınmadı.

Oy pusulasındaki sıraya göre adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:

Ersin Tatar: %34.22 - 5774

Tufan Erhürman: %21.46 - 3621

Erhan Arıklı: %5.30 - 895

Fuat Çiner: %0.28 - 47

Arif Salih Kırdağ: %0.37 - 63

Ahmet Boran: %0.07 - 12

Mustafa Ulaş: %0.05 - 8

Alpan Uz: %0.14 - 23

Kudret Özersay: %5.37 - 906

Mustafa Akıncı: %27.60 - 4657

Serdar Denktaş: %5.13 – 865

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