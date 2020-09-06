“ABD’nin Güney’e vereceği malzemenin mislini KKTC’ye veririz”

ABD'nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırmasını eleştiren Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Sonuçta buraya vereceğiniz malzeme neyse biz de misliyle Kuzey'e veririz” ifadelerini kullandı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uygulanan silah ambargosunu kısmen kaldırma kararını eleştirdi. Çavuşoğlu, "Yalnızca Yunanistan ve Rum Kesimi'ni çözümden uzaklaştırmaya yarayacak" dedi.

Çavuşoğlu, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik ambargosunu gevşetme kararını da eleştirdi. Karara, "Sonuçta buraya vereceğiniz malzeme neyse biz de misliyle Kuzey'e veririz. Ne olacak? Yine gerginlik artacak" diyerek tepki gösterdi. Kararın adada çözümü daha da zorlaştıracağının altını çizdi.

Yunanistan'ın tavrını eleştirdi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasında kararlı olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dış politikayla ilgili önemli mesajlar verdi. Çavuşoğlu, Yunanistan Doğu Akdeniz'de provokasyonlara devam ederse en çok acı çeken tarafın kendileri olacağını vurguladı.

Zaman zaman Avrupa Birliği'nden gelen Türkiye'ye yönelik yaptırım açıklamaları da bakan Çavuşoğlu'nun gündemindeydi. Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın niyeti ortadayken, halen koşulsuz olarak Yunanistan'ı desteklemek AB'yi zayıflatır" ifadelerini kullandı. Bu gerilimin AB'ye ve bazı AB ülkelerinin desteğine rağmen Yunanistan'a faydası olmadığının altını çizdi. "AB'nin bu yaptırım dilini biz kabul etmiyoruz, doğru da bulmuyoruz. AB sorunun değil çözümün bir parçası olmalı" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yayınladığı 2 yeni Navtex'le ilgili de konuştu. Rusya'nın bölgede yapacağı tatbikatlarla ilgili bilgi verdiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Bu ortak bir tatbikat değil" dedi.

