Cumhurbaşkanı Tatar, ABD’nin Rum tarafına yönelik silah ambargosunun kaldırılması konusunda “Bu yanlış bir adımdır. Biz ABD yönetimine tepkimizi koyduk” dedi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin gerekli adımları atacağını söyledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tescil edilmesi yönündeki çalışmaların, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle yürütüldüğünü ifade etti; yıllardır yapılan federasyon görüşmelerinde Rum tarafının eşitlik kavramını ciddiye almaması nedeniyle bir neticeye varılamadığını söyledi.

Rum tarafının, Kıbrıs Türklerini domine etmeye ve Türkiye Cumhuriyeti’nin adadan çekilmesini sağlamaya yönelik çabalarına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, AB üyesi olduktan sonra Rum tarafının “sıfır garanti sıfır asker” ısrarıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin dışlanmasını sağlamayı hedeflediğini belirtti.

77. BM Genel Kurulu nedeniyle New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TVNET canlı yayın programına katılarak, New York temaslarını ve gündeme dair son gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda KKTC’nin tanınması yönünde yaptığı “Uluslararası toplumu, KKTC’yi resmen tanımaya davet ediyoruz” çağrısına değinerek, New York’ta dünya devlet başkanlarının huzurunda yapılan böyle bir çağrıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin, KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu ve sahiplendiğini bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yan yana yaşayan iki ayrı egemen devlet politikasına destek verdiğini, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşması ile bir kez daha teyit edildiğini kaydetti.

"Bölgenin en güçlü ülkesi olan Anavatan Türkiye ile birlikte hareket ettiklerini" vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, daha güçlü bir KKTC için direnmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti, bizim Anavatan’ımızdır, bu bölgenin en güçlü ülkesidir. Böyle güçlü bir devletin, kendi güvenliği ve Doğu Akdeniz’deki hakları, elbette KKTC’den geçer. Tanınmış bir KKTC, bu hedeflerimiz bağlamında çok önemlidir. Onun için biz, sonuna kadar direneceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin her koşulda Kıbrıs Türk halkına sahip çıktığını dile getirerek, egemen eşitlik temelinde ve eşit uluslararası statüdeki kavramların tescili için de muhataplarla görüşmekte olduklarını ifade etti.

Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların ve tecridin kaldırılması ile egemen eşitliklerinin ve eşit uluslararası statülerinin tescil edilmesi yönünde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasının Kıbrıs Türk halkı için öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, kendisine teşekkür etti.

ABD’nin Rum tarafına yönelik silah ambargosunun kaldırılması konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Tatar; “Bu yanlış bir adımdır. Biz ABD yönetimine tepkimizi koyduk” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin de Kıbrıs Türk halkını yalnız bırakmayacağını ve gerekli adımları atacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, öldürücü silahların da alınabilmesini içeren bir durumun hasıl olmasının ve ABD’nin böyle bir adım atmasının rahatsız edici olduğunu kaydetti.

“Bir tarafta NATO üyesi Türkiye, diğer tarafta AB üyesi Güney Kıbrıs... Böyle bir çatışma ortamına katkı koymak, ABD’ye yakışmıyor” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, yakın gelecekte olabilecek bir antlaşma sürecine, silahlanmanın hiçbir katkı yapmayacağını vurguladı. Tatar, “Bu durum, bir antlaşma umudunu da bana göre yok etmektedir” dedi.

Çatışma ortamının tetiklenmesinin turizm ve ekonomiye de etki yapacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan yanlışlardan kısa süre sonra dönülmesi gerektiğini söyledi. Tatar, “Biz her şartta, Anavatan Türkiye ile birlikte hareket ediyoruz. Rum tarafı, Kıbrıs Türkü’nü azınlık durumuna düşürme niyetindedir. Bunu asla kabul etmeyiz” şeklinde konuştu.