AB ile Kıbrıs Türk toplumunun ilişkilerinin artırılması Brüksel’de görüşülüyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne milletvekili ve Dış İlişkilerden Sorumlu MYK Üyesi Fikri Toros, bir dizi temaslar yapmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e gitti. Kıbrıs müzakerelerinde devam eden çıkmazın ada ve bölge üzerindeki etkilerine dikkat çeken Fikri Toros, adada siyasi eşitlik temelli federal çözümün önündeki zorlukların aşılabilmesi için Birleşmiş Milletlerle (BM) bağlantılı olarak Avrupa Birliği’nin (AB) süreçte daha aktif bir rol alması gerektiğine dikkat çekti.Toros, Avrupa Parlamentosunda dün gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında, Türkiye’nin Avrupa Birliği nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay’ın heyet onuruna verdiği yemek davetine katıldı. Türkiye’nin Belçika ve NATO nezdindeki daimi temsilcileri Bekir Uysal ve Basat Öztürk’ün de bulunduğu davette, AB ve NATO ilişkileri özelinde bölgesel gelişmelere dair verimli istişarelerde bulunduklarını dile getiren Toros, AP milletvekilleri ile gerçekleştirilecek görüşmelerin yanı sıra, AP Dış İlişkiler (AFET) komitesi toplantısına katılacak. Toros, Doğu Akdeniz jeopolitiğinde Kıbrıslı Türklerin değerini ve AB-Kıbrıs Türk toplumu ilişkilerinin artırılmasına dair görüş alış verişinde bulunacak.