“AB, bu tavrını gözden geçirmeli”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, AP raportörünün Kıbrıs Türk tarafındaki yetkililerle görüşmemesini “yanlış” olarak değerlendirdi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Avrupa Parlamentosu raportörünün Kıbrıs Rum tarafında bazı yetkililerle görüşme yaparken, Kıbrıs Türk tarafındaki yetkililerle görüşmemesini “yanlış” olarak değerlendirdi.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Parti Başkanı Kudret Özersay, Avrupa Parlamentosu raportörünün Kıbrıs Rum tarafında bazı yetkililerle görüşme yaparken, Kıbrıs Türk tarafında aynı konumda bulunan yetkililerle görüşmemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özersay, Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıslı Türk ve Rum kayıplarla ilgili rapor hazırlamakla görevlendirilmiş olan raportörünün Kıbrıs Rum tarafında Kıbrıslı Rum lider, Kıbrıs Rum Meclis Başkanı ve Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı ile görüşme yaparken, Kıbrıs Türk tarafında aynı konumda bulunan yetkililerle görüşmüyor olmasının yanlış olduğunu vurguladı.

Raportörün usülünü “taraflı ve sağlıksız” olarak niteleyen Özersay, bu şekilde adil ve tarafsız raporların ortaya çıkamayacağına dikkat çekti. Özersay “Avrupa Birliği, Kıbrıs’ta özellikle de insani konularda gerçekten yardımcı olmak istiyorsa bu tavrını gözden geçirmeli ve her iki tarafa da kendini ifade etme konusunda eşit fırsat vermelidir” ifadelerini kullandı.

HP lideri Özersay, şöyle devam etti:

“Düşünsenize Kıbrıs'taki kayıplarla ilgili olarak Avrupa Parlamentosu'na rapor yazacak olan raportör Kıbrıs'a gelecek, Kıbrıs Rum lideriyle, Kıbrıs Rum meclis başkanıyla, Kıbrıs Rum dışişleri bakanıyla görüşecek ve Kıbrıs Türk tarafında güneydekilere paralel kimseyle görüşmeyecek! Sadece Kayıp Şahıslar Komitesi'yle bir araya gelecek ve adil, tarafsız bir rapor yazmasını umacağız, öyle mi? Bu olmaz, böyle bir yaklaşım yanlıştır. Kayıp Şahıslar Komitesi Türk üyesi Müftüzade'nin verdiği tepki haklıdır.”

