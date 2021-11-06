9 ay sonra aynı tablo

22 Şubat 2011 tarihinde Sağlık Bakanlığı görevini Ünal Üstel'e devreden Ali Pilli, devrettiği görevi dün geri aldı

Ersan Saner tarafından görevden alınan ve Sağlık Bakanlığı görevini 22 Şubat 2011 tarihinde Ünal Üstel'e devreden Ali Pilli, dün devrettiği görevi geri aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunduğu bakanlar kurulu listesi sonrasında açıklama yapan Faiz Sucuoğlu'na bu değişikliğin nedeni soruldu. Sucuoğlu, "Sağlık yorucu bir bakanlıktır. Ali beyin daha önce bir tecrübesi var. İki aylık bir süreç. Performans ve hizmet yanında denge de önemlidir. 2 ay sonra seçime gidilecek. Kargaşaya neden olmaması için böyle bir seçim yapıldı. Dengeli bir bakanlar kurulu oldu. Bu benim tercihimdir. Görevlerinden almak tamamen benim kararımdır. Görev değişikliği ile ilgili kurultay meselesi yoktur” dedi.

Hatırlanacağı üzere Ersan Saner pandemi başladığından beri görev yapan Ali Pilli’yi çok yorulduğu gerekçesiyle görevden almıştı.

Öte yandan Pilli, Bakanlığının tüm ülkeye hayırlı olmasını dilerken, kendisinin bir görev adamı olduğunu söyledi.Pilli, “Ben bana verilen görevi halkım için en iyi şekilde yapmaya odaklı biriyim. O yüzden bu görevi de en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Hepimize hayırlı olsun” dedi.

