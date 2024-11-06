8 mi 9 mu kavgası

Mecliste dün CTP ve UBP arasında "8'inci ve 9'uncu oturum" ifadesiyle ilgili tartışma yaşandı. Meclis Başkan Vekili Özdenefe, bu oturumun 8'inci oturum olduğunu belirtirken, UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun ise birleşimin 9’uncu birleşim olduğunu vurguladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, dün 8’inci mi 9’uncu oturum mu olduğuyla ilgili tartışmalar yaşandı.

Meclisin dünkü toplantısı, kaçıncı birleşimin yapıldığına ilişkin tartışmalar nedeniyle başlayamadı. UBP Grubu, tutanakta yazdığı gibi 9’uncu birleşimin açılması gerektiğini iddia ederken Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe 8’inci birleşimin başladığını anons etti. Özdenefe önceki günkü konuşmasında, Ziya Öztürkler başkanlığında toplanan 8’inci birleşimin “tutanak hatası” olduğunu söylemişti.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Fazilet Özdenefe başkanlığındaki toplantı dün 12.05'te başladı. Oturumda CTP ve UBP arasında "8'inci ve 9'uncu oturum" ifadesiyle ilgili tartışma yaşandı.

Özdenefe, bu oturumun 8'inci oturum olduğunu, bunun tutanaklara geçmesini talep ederken, hükümete mensup milletvekilleri bunun 9'uncu oturum olduğunu, oturum bu şekilde açılacaksa Genel Kurul salonunu terk edeceğini belirtti.

Özdenefe, mutabakat üzerine açılışı, "CTP'ye göre 8'inci, UBP'ye göre 9'uncu oturumu açıyorum" şeklinde yaparak nisabı aldı.

Nisabın sağlanmasının ardından usulle ilgili UBP Başkan Vekili Sunat Atun söz aldı.

Muhalefet milletvekillerini hukuk ve Anayasa zeminine davet eden Sunat Atun, Genel Kurul oturumu açılmadan Fazilet Özdenefe’nin 8’inci oturum anonsu yaptığını, buna itiraz ettiklerini kaydetti.

Nihai karar yerinin Genel Kurul olduğunu kaydeden Atun, “Bugünkü (dünkü) birleşim 9’uncu birleşimdir. Eğer kayıtlara böyle geçmeyecekse bu gasp düzenine alet olmamız mümkün değildir” dedi.

Atun, Meclis Başkanlık divanını seçmenin sadece hükümete mensup milletvekillerinin değil, herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Sunat Atun, bağlı olunan Anayasaya göre yurt dışında olan Cumhurbaşkanı’na Meclis Başkanı’nın vekalet ettiğini de söyledi.

Hükümete mensup DP ve YDP milletvekilleri partileri adına yerinden söz alarak, bu oturumun 9’uncu oturum olduğu görüşüne onay verdiklerini belirtti.

Ardından Sunat Atun, oturumun 8’inci mi yoksa 9’uncu mu olduğu yönünde oylama yapmayı uygun görmediniz mi diye sordu, Fazilet Özdenefe de bunun kararını yalnız başına vermek istemediğini oylamayı divanda görüşmek istediğini belirtti.

Hükümet ortakları ise divan seçimlerinin henüz yapılmadığını ve buna bağlı olarak ortada olmadığını ileri sürerken, muhalefet Zorlu Töre’nin Meclis Başkanlığı dönemindeki divanın hala geçerli olduğunu vurguladı.

Atun “yeniden oylamayı uygun görmediniz mi?” sorusunu oturumu yöneten Meclis Başkan Yardımcısı Özdenefe’ye yeniden yöneltmesi üzerine Özdenefe ise “Divana gitme fırsatı vermediniz, ben de oylamıyorum” ifadelerini kullandı ve oturuma 10 dakika ara verildi.

