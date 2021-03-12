"5+BM gayriresmî toplantısına yeni fikirleri anlatmak için gideceğiz"

Kıbrıs Türk halkının, ayrı halk olarak, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmanın egemen parçası olmasını istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayriresmî toplantısına yeni fikirleri anlatmak için gideceklerini söyledi

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türkler için egemenliğin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği desteğin önemini vurgulayarak, “Yıllardır hiç bu kadar emin bir şekilde kendi devletimizi savunma noktasında olmadık. Şimdi artık kesin bir siyaset izliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ve mutabakatı içerisinde izlediğimiz yolda geri adım atmamız söz konusu değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Durali Elal başkanlığındaki Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi yönetimini kabul etti.

“GARANTÖR ÜLKE TÜRKİYE, 1974’TE KIBRIS TÜRK HALKINI SELAMETE GÖTÜRDÜ”

Cumhurbaşkanlığı basın bürosunun açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin garantör ülke olmasının 1974’te Kıbrıs Türk halkını selamete götürdüğünü ve Kıbrıslı Türklerin kendi kendini yöneterek bunu dünyaya haykırma şansını Cumhurbaşkanı olarak seçilmesiyle bir kez daha bulduklarını kaydederek, tüm bunları ziyarete gelen yabancı misyonlara her zaman anlattıklarını söyledi.

“YAN YANA YAŞAYAN İKİ DEVLETİN EGEMENLİĞİNE DAYALI BİR İŞ BİRLİĞİNİ ÖNERİYORUZ”

“Artık federasyon modeli çökmüştür. Artık biz yan yana yaşayan iki devletin egemenliğine dayalı bir iş birliğini öneriyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, iki egemen devletin enerji, çevre gibi birçok konuda iş birliği yapmasıyla tüm tarafların kazançlı çıkacağını ifade etti.

“EGEMENLİĞE DAYANMAYAN HAK, HAK DEĞİLDİR”

Atatürk’ün “Egemenliğe dayanmayan hak, hak değildir” sözüne atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türkler için egemenliğin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğinin önemini yineledi.

“5+BM GAYRİRESMİ TOPLANTISINA YENİ FİKİRLERİ ANLATMAK İÇİN GİDİYORUZ”

Kıbrıs Türk halkının, ayrı halk olarak, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmanın egemen parçası olmasını istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM gayriresmî toplantısında yeni fikirleri anlatmak için gideceklerini söyledi.

“VAKIFLARIN ULVİ GÖREVLERİ VAR”

Vakıfların ulvi görevleri bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’ta vakıfların da haklarının olduğunu ve adalet temelinde bu konunun görüşüleceğini söyledi.

ELAL

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Başkanı Durali Elal ise, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte izlediği politikanın devlete özgürlük vereceğinin müjdecisi olduğunu kaydederek destek belirtti.

Elal, Kıbrıs tarihi ve vakıf mallarında bilgi sahibi olan Vakıflar'ın müzakereler için referans olmaya hazır olduğunu da ifade etti.