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5+1 konferansı Nisan'ın son haftası yapılabilir

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5+1 konferansı Nisan'ın son haftası yapılabilir
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 Kıbrıs sorununda tarafların pozisyonlarının saptanması amacıyla BM tarafından organize edilecek gayriresmî 5+1 konferansın büyük olasılıkla Nisan ayının son haftası, Cenevre’de yapılacağı bildirildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre BM’den henüz resmi açıklama yapılmasa da nisanın son haftasında Cenevre’de yapılabileceğine daire taraflar bilgilendirildi. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle BM’nin programında sapma olmayacağı konusunda garanti veremediği belirtildi.

Konferansın gerçekleşeceği yer ve tarihin, büyük bir ihtimalle hafta başı resmen açıklanacağı ifade edildi.

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