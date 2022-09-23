Erhürman, BMGK kararları olduğu sürece, iki toplumlu iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federasyonun konuşulmak zorunda olduğunu ifade ederek, bu kararların kaldırılması için Rusya, İngiltere, Fransa, Amerika ve Çin’in “bunu kaldırıyoruz” demesi gerektiğini belirterek, “50 yıl değil, 150 yıl geçse bu olmaz” dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, "KKTC tanınmamalı" diyen 541 ve 550 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları olduğunu ve bu kararların kaldırılması için Rusya, İngiltere, Fransa, Amerika ve Çin’in “bunu kaldırıyoruz” demesi gerektiğini belirterek, “50 yıl değil, 150 yıl geçse bu olmaz” dedi.

Rusya, İngiltere, Fransa, Amerika ve Çin’in herhangi bir kağıdın altına ortak imza atmasının mümkün olmadığını kaydeden Erhürman, “50 yıldır federasyon gerçekleşmedi, ‘iki eşit egemen devlet’ görüşülsün diyorlar. 50 yıl değil, 150 yıl geçse bu olmaz” ifadelerini kullandı.

Erhürman, "BMGK kararları olduğu sürece, iki toplumlu iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı federasyonun konuşulmak zorunda olduğunu" da kaydetti ve gençlerin, "belirsizlikten dolayı göç etmeye devam ettiğinin" altını çizdi.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkeyi yönetenler tarafından yaratılan "enkazın" her gün daha da büyüdüğünü, hükümetin yapabileceği hiçbir hayırlı iş olmadığını savundu.

Erhürman, ülke yöneticileri için memleketi zarara sokmanın önemli olmadığı görüşünü ifade etti ve “Temel çözüm noktası, bu arkadaşların bir an önce gitmesidir” diye konuştu.

Erhürman, hükümetin meclisi takmadığını, sorumsuz ve ciddiyetsiz olduğunu da öne sürdü.

Milli havayolu söylemleri...

“Milli hava yolu” söylemlerini eleştiren, "önemli bir iş yapıldığı havası yaratılmaya çalışıldığını" belirten Erhürman, konuyla ilgili ne toplum ne de muhalefetin bir şey bildiğini ifade etti.

Erhürman, “Ne olunca milli hava yolu oluyor? Burada kimler çalışacak, kar payı ne olacak? Sözleşme devlete ne gibi yükümlülükler yükler? Bu şirket uçmaya başladığında batmaması ya da ihtiyaç duyulan yerlere uçabilmesi için yetkiler nelerdir?” diye sordu.

“Yarattıkları enkaz her gün büyüyor”

Demokrat Parti Kurultayı’ndan sonra 7 kişinin Turizm Bakanlığı’na istihdam edilmesini de eleştiren Erhürman, “Bir enkaz yaratıyorlar, bu enkaz her gün biraz daha büyüyor” ifadelerini kullandı.

Samimiyet çağrısında da bulunan Erhürman, böyle bir "rezaletin" bugüne kadar görülmediğini iddia etti; “Sizin yapabileceğiniz en hayırlı iş, bu devlet adına hiçbir kağıda, hiçbir nokta koymamaktır. Her koyduğunuz nokta, bu memleketin başına yeni çoraplar örüyor. Olması gereken, bir an önce gitmeleridir” dedi.

Seçimlerin üzerinden henüz yaklaşık 9 ay geçtiğini ancak gayrimeşru olduğunu savunduğu hükümetin, artık tamamen yönetme ehliyetini yitirmiş durumda olduğu görüşünü ifade eden Erhürman, hükümetin insanların gailesini çekmediğini, memleketi zarara sokmanın ülkeyi yönetenler için önemli olmadığını, halkın iradesinin ve Anayasa’nın da "paspas" edildiğini öne sürdü.

Akaryakıt sorunu

Ekim 2021’den beri akaryakıt sorununun da devam ettiğini hatırlatan Erhürman, “1 sene dolmuş, bir şartnamede neyin nasıl yazılacağını da bilmiyorsunuz. Bir şirket 45 dolar atıyor ihaleye, aynı şirket 3 gün önce 75 dolara akaryakıt getiriyor. 75 nerede, 45 nerede? Bu ülkeye 140 dolar ton başına akaryakıt taşıdığını nasıl anlatacaksınız” diye sordu.

İmzalanan her sözleşmede bin tane ‘bit yeniği’ çıktığını söyleyen Tufan Erhürman, belediyelerin devletten alacağı katkı paylarının da aşağıya çekilmeye çalışılmasını eleştirdi.

