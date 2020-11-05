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45 gün içinde yeni kurultay

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45 gün içinde yeni kurultay

UBP Grup toplantısı sonrasında açıklamalar yapıldı...

UBP Divan Başkanı Zorlu Töre, başkan adayları Hasan Taçoy ve Faiz Sucuoğlu'nun ikinci tura katılmayacaklarını resmen beyan ettiklerini ifade ederek yeni bir kurultay için tarih belirleneceğini açıkladı

UBP tüzüğüne göre 45 gün içinde yeni bir kurultay tarihi belirlenmesi gerekiyor.

Zorlu Töre yeni bir kurultay içim Parti Meclisi’nin de bir değerlendirme yapacağını belirtti

Gazetecilerin soruları da yanıtlandı. Ersan Saner erken zamanda Parti Meclisi’ni toplayıp yeni durum ile ilgili tartışma yapacaklarını belirtti.

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