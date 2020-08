“40 yıldır kapalı olan bir kenti insanlığa, Kıbrıs’a kazandıracağız”

Tatar, “Türkiye ile de tam bir uyum içinde, dünyaya, ilgililere, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de konuyu anlatarak bir açılım yapacağız. 40 yıldır kapalı olan bir kenti, insanlığa, ülkemize, Kıbrıs’a kazandıracağız”

Başbakan Tatar, Maraş mümkün olan en kısa sürede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti idaresinde 1974 öncesi yasal hak sahiplerine, sakinlerine açılacağını da söyledi.

“Bu aşama aşama olacak elbette çünkü koskoca bir bölgeyi birden bire ve bir bütün olarak layıkıyla açmak kolay değildir” diyen Tatar, bunun için Başbakanlık’taki çalışmaları daha da yoğunlaştırdıklarını, Dışişleri Bakanlığının da bir çalışması olduğunu belirtti.

Tatar, “Türkiye ile de tam bir uyum içinde, dünyaya, ilgililere, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de konuyu anlatarak bir açılım yapacağız. 40 yıldır kapalı olan bir kenti, insanlığa, ülkemize, Kıbrıs’a kazandıracağız. Bunun hem siyasi, hem de sosyo-ekonomik yararları olacağı nettir. Kıbrıs konusu, ekonomik durumumuz bu açılımla başka bir noktaya doğru ilerleyecektir inancındayım” dedi.

DÖVİZDEKİ YÜKSELİŞE KARŞI ATILACAK ADIMLAR

Başbakan Tatar, dövizdeki yükselişe ve hükümetin bu konuda atmayı planladığı adımları da değerlendirdi.

Geçen haftaki bakanlar kurulu toplantısında konunun ele alınmaya başlandığını kaydeden Tatar, Maliye ve Ekonomi bakanlıklarının çalışmalara başladığını kaydetti.

Tatar, “Mutlaka ve mutlaka halkımızın yararına ne yapabilirsek onları yapacağız. Hayat pahalılığı ödenmeye devam edilecektir. Özel sektör çalışanının, esnafın, tüccarın, sanayicinin tarım kesiminin istemleri, beklentileri de elbette gündemimizdedir” ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SÜRECİ…

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sürece de değinen Başbakan Tatar, çok kritik bir dönemde, can alıcı sorunlar yaşanırken 11 Ekim’de önemli bir seçim yapılacağını ifade etti.

“Kıbrıs konusundaki gelişmeler ve Rumların tutumu ortadadır. Ekonomik durum bellidir. Türkiye ile yapılan, yapılması planlanan işler, atılacak adımlar vardır.” Diyen Tatar, “Halkımız bütün bunları enine boyuna düşünerek sağlıklı bir karar vermek durumundadır. Ben halkımızın doğru karar vereceğine, özgür iradesi ile gerçekçi, ülkenin ihtiyacı olan kararı ortaya çıkaracağına gerçekten inanıyorum. Ama tabii ki bu süreç dostça, kardeşçe, uygarca yaşanmalıdır. Biz bunun için her zaman olduğu gibi elimizden gelen ne varsa yapacağız.” şeklinde konuştu.

“SOSYAL MEDYA İNSANLARLA DAHA DA KAYNAŞMAMI SAĞLIYOR”

Başbakan Tatar, yoğunluğa ve çok çalışmaya alışkın olduğunu, bununla birlikte sosyal medyadaki paylaşımlarının çok sevdiği insanlarla daha da kaynaşmasını sağladığını bildirdi.

“Binlerce, on binlerce kişi tanıyorum ve sosyal medya onlarla bağlarımı daha da sürekli, daha da canlı tutuyor” diyen Tatar, fotoğraf çekmek de hoşuma gidiyor. Hem beni dinlendiriyor, hem de kanaatimce ülkemizin güzelliklerini herkese hatırlatmamıza, göstermemize katkı sağlıyor. Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar Vakfı için bir sergi açtım inşallah devam ettireceğim. Ayrıca herkesi fotoğraf çekmeye ülkemizin her türlü güzelliğini yansıtmaya davet ediyorum. Güzel bir uğraştır” şeklinde konuştu.

Sporu da çok sevdiğini söyleyen Tatar, “Ne kadar geç yatarsam yatayım sabah erken kalkıp sporumu yapıyorum” dedi.

Fırsat buldukça spor karşılaşmalarını izlediğini de kaydeden Başbakan Tatar, “Geçen geceki Yenicami- Mağusa Türk Gücü Kıbrıs Kupası final maçında sahada idim. Yenicami kazandı ve kupa şampiyonu oldu. Yenicami Kulübü eski Başkanı ve taraftarı olarak tabii ki sevindim. Yenicami’yi de lig şampiyonumuz, güzide kulübümüz Mağusa Türk Gücü’nü de bir kez daha başarılarından dolayı kutlarım. Spor sağlıktır. Spor, dostluk ve kardeşliktir. Spora da gereken önemi hepimiz vermeliyiz” ifadesini kullandı.