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35 kişi YDP'ye katıldı

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Milli Nesil Hareketi Başkanı İsmail Yılmaz, beraberindeki 35 kişilik bir heyetle YDP’ye katıldı

35 kişi YDP'ye katıldı
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Covid-19 pandemisi nedeniyle ara verdiği seçim kampanyasına, gerekli hazırlıkları yaparak yeniden başladığını bildirdi.
Önceki akşam İskele’de yapılan istişare toplantısında Milli Nesil Hareketi Başkanı İsmail Yılmaz, beraberindeki 35 kişilik bir heyetle YDP’ye katıldı.
Katılımda konuşan Milli Nesil Hareketi Başkanı Yılmaz; milli birlik ve beraberliğin sembolü olarak gördükleri YDP’ye katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. 
Yıldız; “Bugünden sonra YDP’nin başarısı için çalışacağız. Hedef YDP’yi iktidar yapmak ise ve bu konuda bize bir görev yüklenecekse bunu bir emir telakki edeceğiz. Partimizin adayı Sayın Arıklı, ‘federasyon görüşmeyeceğim’ diyen tek aday. Bu mesaj bize yeter. Biz KKTC’nin yaşatılmasını ve tanıtılmasını isteyen bir hareketiz. En büyük ortak paydamız, Bağımsız olan ve ilelebet yaşayacak bir KKTC” dedi.
YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı ise yaptığı konuşmada Milli Nesil Hareketinin YDP’ye katılımının çok büyük anlamlar ifade ettiğini söyleyerek, bu hareketin amacının milli şuur sahibi bir gençlik yetiştirmek olduğunu, bu amacın YDP’nin de temel felsefesi ile örtüştüğünü söyledi. 
 
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