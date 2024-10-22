banner913
banner932
İpekçioğlu: “Projeyle bina uyumsuz, ruhsatta sıkıntı var”
İpekçioğlu: “Projeyle bina uyumsuz, ruhsatta sıkıntı var”
8 0
DAÜ-SEN: “İsias Otel için alınacak yeni bilirkişi raporunun objektif olmasını umuyoruz”
DAÜ-SEN: “İsias Otel için alınacak yeni bilirkişi raporunun objektif olmasını umuyoruz”
5 0
 
Başbakan Üstel: “Evlatlarımızın acısını unutmadık, unutturmayacağız
Başbakan Üstel: “Evlatlarımızın acısını unutmadık, unutturmayacağız
8 0
9 0
Okullarda öğleden sonra kaosu
Okullarda öğleden sonra kaosu
22 0
Akdeniz Karpaz Üniversitesi “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” etkinliği düzenledi
Akdeniz Karpaz Üniversitesi “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” etkinliği düzenledi
21 0
Rumlar federal çözüme inanmıyor
Rumlar federal çözüme inanmıyor
35 0
banner1032

“3 milletvekili neden çift mühür vurmayı tercih etti?”

banner1020

CTP lideri Erhürman, Meclis Başkanlığı seçimine dikkat çekerek “3 milletvekili neden çift mühür vurmayı tercih etti? Siyaset gözlüğüyle bakacaksak temel soru bu” dedi

banner1045
“3 milletvekili neden çift mühür vurmayı tercih etti?”
banner971

Meclis Başkan seçiminin 15’inci turunda, UBP’nin adayı Ziya Öztürkler’e verilen 26 oydan 3’üne hatalı mühür vurulmasıyla ilgili “Hukuku bir yana bırakalım, siyasete bakalım” denildiğine dikkat çeken CTP lideri Tufan Erhürman, “3 milletvekili neden çift mühür vurmayı tercih etti? Siyaset gözlüğüyle bakacaksak temel soru bu” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Anayasa'nın 1. maddesindeki "demokrasi" ilkesi, gizli oy açık sayım ilkesi, irade özgürlüğü...

Hukuku bir yana bırakalım, siyasete bakalım diyorlar. Bakalım...

29 milletvekilinin desteğine sahip olduğunu iddia eden hükumetin 3 milletvekili 15. turda da "ret" dedi.

3 milletvekili ise çift mühür vurmayı "tercih" etti. Neden? Daha önce hiçbir seçimde oy kullanmamış olsalar bile (ki elbette böyle bir şey mümkün değil) 15 turda öğrenirlerdi nasıl mühür vurmaları gerektiğini. Ama olmadı ve çift mühür vurdular!

Herkesin yanıtını bildiği soru bu: Neden? Hukuk gözlüğüyle değil siyaset gözlüğüyle bakacaksak temel soru bu! Buradan konuşalım o zaman...”

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.