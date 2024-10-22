CTP lideri Erhürman, Meclis Başkanlığı seçimine dikkat çekerek “3 milletvekili neden çift mühür vurmayı tercih etti? Siyaset gözlüğüyle bakacaksak temel soru bu” dedi

Meclis Başkan seçiminin 15’inci turunda, UBP’nin adayı Ziya Öztürkler’e verilen 26 oydan 3’üne hatalı mühür vurulmasıyla ilgili “Hukuku bir yana bırakalım, siyasete bakalım” denildiğine dikkat çeken CTP lideri Tufan Erhürman, “3 milletvekili neden çift mühür vurmayı tercih etti? Siyaset gözlüğüyle bakacaksak temel soru bu” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Anayasa'nın 1. maddesindeki "demokrasi" ilkesi, gizli oy açık sayım ilkesi, irade özgürlüğü...

Hukuku bir yana bırakalım, siyasete bakalım diyorlar. Bakalım...

29 milletvekilinin desteğine sahip olduğunu iddia eden hükumetin 3 milletvekili 15. turda da "ret" dedi.

3 milletvekili ise çift mühür vurmayı "tercih" etti. Neden? Daha önce hiçbir seçimde oy kullanmamış olsalar bile (ki elbette böyle bir şey mümkün değil) 15 turda öğrenirlerdi nasıl mühür vurmaları gerektiğini. Ama olmadı ve çift mühür vurdular!

Herkesin yanıtını bildiği soru bu: Neden? Hukuk gözlüğüyle değil siyaset gözlüğüyle bakacaksak temel soru bu! Buradan konuşalım o zaman...”