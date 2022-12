“3 Devlet Bir Millet Basın Toplantısı” düzenlendi

Lefkoşa’da yer alan basın toplantısı “tarihi” olarak nitelendi, KKTC’nin tanınma ve haksız izolasyonların kaldırılması mücadelesi ile her alanda üç ülke arasındaki karşılıklı ilişkilerin ve iş birliklerinin geliştirilmesine destek beyan edildi

KKTC’den UBP, Türkiye Cumhuriyeti’nden AK Parti ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nden Yeni Azerbaycan Partisi “3 Devlet Bir Millet Basın Toplantısı” düzenledi.

Lefkoşa'da yer alan basın toplantısı "tarihi" olarak nitelendi, KKTC'nin tanınma ve haksız izolasyonların kaldırılması mücadelesi ile her alanda üç ülke arasındaki karşılıklı ilişkilerin ve iş birliklerinin geliştirilmesine destek beyan edildi.

UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’in davetiyle KKTC’ye gelen Türkiye’nin iktidar Partisi AK Parti ve Azerbaycan’daki iktidar partisi Yeni Azerbaycan Partisi, KKTC iktidar partisi Ulusal Birlik Partisi yetkilileriyle bir araya geldi.

UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili ve MYK Başkanı Tahir Budaqov ve heyetleri ile bugün toplantı yaptı.

Şehitlik ziyareti de gerçekleştiren heyetlerde, KKTC ziyaretinde Numan Kurtulmuş’a, AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı Nazım Maviş, Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekili ve MYK Başkanı Tahir Budaqov’a da Genel Başkan Vekili ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi, Azerbaycan Milli Meclisi Komisyon Başkanı Musa Urud ile Azerbaycan Milli Meclisi (Parlamento) Milletvekili, Yeni Azerbaycan Partisi Dış İlişkiler Koordinatörü Ramil Hasan eşlik ediyor.

Ercan Havaalanı’nda heyeti, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu karşıladı.

Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'nin iktidar partilerinin yetkilileri toplantı ve şehitlik ziyaretinin ardından Lefkoşa Concorde Otel'de ortak basın toplantısı düzenledi.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Üstel’in davetiyle UBP’nin misafiri olarak ülkeye gelen Kurtulmuş ve Budaqov’a teşekkür ederek, günü “çok anlamlı ve önemli bir gün” olarak niteledi.

KKTC iktidar partisi UBP’nin davetlisi olarak KKTC’ye gelen Azerbaycan ve Türkiye iktidar partileri temsilcilerinin şehitlik ziyareti yaptığını ayrıca ortak toplantı yapıldığını ifade eden Hasipoğlu, KKTC’nin yeni vizyonu, iki devletli çözüme destek verildiğini, bu açıdan da anlamlı ve önemli bir ziyaret olduğunu söyledi.

Hasipoğlu, özellikle BM’de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında yaptığı izolasyonların kaldırılması ve tanınma çağrısı ile KKTC’nin Türk devletleri teşkilatına gözlemci üye kabul edilmesinin önemine dikkat çekti.

Bu aşamada Türkiye ve Azerbaycan’ın önemli çabalar ortaya koyduğunu ve takdire şayan olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, Ülke ve parti adına şükranlarını sundu.

UBP’nin amacının KKTC’yi yaşatmak olduğunu ifade eden Hasipoğlu, “Biz artık egemen eşitlik ve uluslararası eşit statümüzü talep ediyoruz, ambargoların kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

Hasipoğlu, bugün tarihi bir toplantı yaptıklarını da ifade ederek, daha sık bir araya gelip haklı davalarını anlatmaya devam edeceklerini, kardeşlik ilişkilerini geliştireceklerini söyledi.

Hasipoğlu, ziyaretin kendilerine güç verdiğini de vurguladı, şükranlarını sundu.



Kurtulmuş



Kurtulmuş da, UBP, AKP ve yeni Azerbaycan partisi yetkililerine teşekkür etti, toplantıyı “tarihi bir toplantı” olarak niteledi.

Bu tarihi toplantının anlamı öneminin ileriki günlerde daha iyi anlaşılacağını ifade eden Kurtulmuş, “Kıbrıs bize mücahitlerin mirasıdır, bu mirasa sonuna kadar sahip çıkma kararlılığındayız” dedi.

KKTC’nin Türk devletleri teşkilatına anayasal adıyla kabul edilmesinin tarihi bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade eden Kurtulmuş, KKTC’nin ileriki dönemde daha fazla tanınacağını, iş birliklerini artıracağını kaydetti.

Yeni Azerbaycan partisinin de bugün burada olmasının önemine işaret eden Kurtulmuş, 3 devlet bir millet sloganıyla, karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi, iş birliğinin artıracağı bir döneme girdiklerini söyledi.

Ciddi iş birliklerinin artırılmasının kendilerine güç katacağını ifade eden Kurtulmuş, dünyada ve özellikle bu bölgede yeni güç dengelerinin ortaya çıktığını, o yüzden KKTC, Türkiye ve Azerbaycan’ın bu bölgede güçlü bir şekilde koşmak mecburiyetinde olduğunu vurguladı.

Devletlerin gücünü, iş birliklerini geliştirmenin önemli olduğunu kaydeden Kurtulmuş, yaptıkları toplantının sıradan bir toplantı olmadığını, bölgede barış ve esenlik, Türk devletlerinin geleceği için tarihi olduğunu ifade etti.

Erdoğan’ın selamlarını ileten ve “kıyamete kadar birliktelik devam edecek” ifadelerini kullanan Kurtulmuş, “bu birliktelik üç devlet için de hayırlara vesile olacak” dedi, KKTC’nin güçlenmesi, tanınması ve dengelerin yerli yerine oturması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Doğru Akdeniz’de “Oldubitti”ye fırsat verilmeyeceğini ve her alanda hakların korunacağını ifade eden Kurtulmuş, Türkiye’nin, Erdoğan’ın Rusya Ukrayna savaşında yaptığı çözüm bulma girişimlerine işaret etti, Türkiye’nin oynadığı rolün önemini anlattı.

Kurtulmuş, bu bölgede güçlü bir Türkiye, KKTC ve Azerbaycan’ın var olmasının insanlığa barışa katkısı olduğunu ifade etti.

Budagov

Budaqov da, KKTC’de bugün çok önemli bir günü yaşadıklarını belirterek, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesini tebrik etti.

Tarihe baktıklarında Kıbrıs ile aynı mücadeleyi verdiklerini, varlıklarını korumak için mücadele ettiklerini, kurduğu devleti yaşatma kararlılığında olduklarını anlatan Budaqov, Azerbaycan’da yaşanan katliamlar ile uluslararası mücadeleyi anlattı.

Budaqov, KKTC ve Türkiye ile Dostluk kardeşlik bağlarının sarsılmaz olduğunu ifade ederek, iş birliklerine destek verdi, her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

“Öz doğma evinde gibi” hissettiğini söyleyen Budaqov, üç ülke arasındaki yakınlığı ilişkileri geliştireceklerini kaydetti, misafirperverliğe teşekkür etti.

KKTC’de eğitim alan Azerbaycan’dan öğrencilerin de olduğunu ifade eden Budaqov, bunların iki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol oynayacağına inanç belirtti.

Doğrudan uçuşlar ile ilgili bir soruya karşılık Budaqov, bu konuda tam net bilgi veremeyeceğini ancak her alanda ilişkilerin artırılması geliştirilmesi adına destek vereceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.