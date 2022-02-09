“27 vekilli hükümet ihtimali düşük”

Hükümeti kurma görevini alan UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, siyasi istikrar vurgusu yaparak, 27 vekilli hükümet ihtimalinin düşük olduğunu vurguladı





Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini dün saat 11.00’de Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na verdi. Görevi almasının ardından basına açıklamalarda bulunan Sucuoğlu, siyasi istikrar vurgusu yaparak, 27 vekilli hükümet ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu arasındaki görüşme, Cumhurbaşkanı’nın Covid-19 olmasından dolayı çevrimiçi olarak yapıldı. Görevlendirme kağıdı ise Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil tarafından Sucuoğlu’na tevdi edildi.

Görevi almasının ardından basına açıklamalarda bulunan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, hükümeti kurma çalışmalarına dün başlayacağını kaydetti.

rken seçim kararı almalarının birinci sebebinin Meclis’te nisap sorunu yaşanması olduğunu hatırlatan Sucuoğlu, bunu halka bir daha yaşatmak istemediklerini söyledi.

Pandeminin devam ettiğine dikkati çeken Sucuoğlu, “27’lik bir hükümette 2 tane arkadaşımız pozitif çıktığı anda 10 gün nisap yok demektir. Dolayısıyla bunları da değerlendiriyoruz” diyerek, 27 vekilli hükümet ihtimalinin düşük olduğunu vurguladı.

Uyumlu ve 5 yıllık istikrarlı bir hükümet hedefini yineleyen Sucuoğlu, tüm partilerle eşit mesafede olduklarını ve hiçbir parti ile sorunları olmadığını söyledi.

Sucuoğlu, partilerle resmi olarak, heyetler arası görüşmeler yapacaklarını belirterek, 15 günlük yasal süreyi beklemeden olumlu veya olumsuz bir karara varacaklarını vurguladı.

