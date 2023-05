25 Haziran ara seçimlerine doğru… Yarın siyasi partilerin aday belirlemesinin son günü. Bugüne kadar milletvekilliğine aday olacağı açıklanan 11 kişi var

KKTC'de 25 Haziran Pazar günü yapılacak "Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri" için siyasi partilerin aday belirleme süresi yarın doluyor.



Halkın Partisi Genel Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay'ın geçen yıl haziran ayında milletvekilliğinden istifasıyla 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi'nde boşalan 1 Lefkoşa milletvekilliği için ara seçimin yapılacağı 25 Haziran'da, çeşitli nedenlerle boşalan 1 muhtarlık ve 5 ilçede toplam 50 ihtiyar heyeti üyeliği için de yerel ara seçime gidilecek.



Bugüne kadar 25 Haziran ara seçiminde milletvekilliğine aday olacağı açıklanan 11 kişi var.



Koalisyon hükümeti ortaklarından UBP Ali Başman’ı, DP Serhan Aktunç’u, YDP de Figen Yaman Lesinger’i aday göstereceğini açıklarken, ana muhalefet CTP’nin adayı Sami Özuslu… Meclis dışı partilerden TDP Tacan Reynar’ı, Bağımsızlık Yolu da Umut Ersoy’u aday göstereceğini duyurdu. Abdullah Korkmazhan, Meriç Erülkü, Çetin Sadeli, Okyay Sadıkoğlu ve Talip Sancar ise seçime bağımsız aday olarak katılacaklarını kamuoyuna duyuran isimler…



Seçim takvimi ve yasaklar



Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı seçim takvimine göre yarın siyasal partiler tarafından adayların saptanmasının son günü.



Aday olmak isteyenler ilçe seçim kurullarına 31 Mayıs’ta başvuru yapacak. Adaylar geçici olarak 1 Haziran’da ilan edilecek.



Adaylar 4 Haziran’da kesinleşecek ve seçim propagandası 5 Haziran’da başlayacak.



26 Mayıs’ta başlayan ve adaylar yanında siyasileri ve kamu çalışanlarını bağlayıcı seçim yasakları uyarınca, her türlü yurttaşlığa kabul işlemleri durduruldu; bazı istisnalar hariç kamu bütçesinden ödenen iş yerlerinde münhal ilan edilemesi, atama yapılması, her türlü terfiye ilişkin sınav, barem ayarlaması ve ilçeler arası görev yeri değiştirme (nakil) işlemleri yasaklandı.



Seçim yasakları boyunca adaylar, herhangi bir spor kulübü, dernek, hayır kurumu ve benzeri yerlere her ne ad altında olursa olsun herhangi bir maddi katkıda bulunamayacaklar.



Seçim yasakları sürecinde T izni, akaryakıt istasyonu açma izni ve tabanca taşıma ve/veya tasarruf izni verilemeyecek; YSK'nın izniyle açılacak zorunlu ihaleler dışındaki ihaleler açılamayacak



Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanları yurt içinde yapacakları gezileri makam arabaları ve resmi hizmet araçları ile yapamayacaklar. Her ne amaçla olursa olsun yapacakları gezilerde, protokol gereği olan karşılama ve uğurlamalarla törenler yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlar, seçim ile ilgili faaliyetlerinde ve konuşmalarında 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası kuralları ile bağlı olacaklar.



Yine yasaya göre, seçim yasakları sürecinde, seçim sonuçları ilan edilinceye kadarki sürede Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanları ile adayların yurt içinde yapacakları gezilere hiçbir kamu görevlisi katılamayacak.