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“23 Ocak’tan sonra federal çözüm zeminine geri dönülecek”

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CTP Genel Başkanı Erhürman, 23 Ocak’tan sonra uluslararası toplum ve uluslararası hukukun da kabul ettiği gibi iki toplumlu, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm zeminine yeniden geri dönüleceğini vurguladı

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“23 Ocak’tan sonra federal çözüm zeminine geri dönülecek”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, önceki gün, Mağusa’da “Gençler Soruyor Tufan Erhürman Cevaplıyor” etkinliğine katıldı ve gençlerin sorularına cevap verdi.
Erhürman, gençlerin umutlarını yitirmesine sebep olanların gideceklerini, 23 Ocak’tan sonra CTP’nin iktidarıyla birlikte Kıbrıs sorununda doğru zemine geri dönüleceğini ve gençlerin göç etmesinin önüne geçileceğini söyledi.
Kıbrıs Sorununun doğru raydan çıktığını ancak 23 Ocak’tan sonra uluslararası toplum ve uluslararası hukukun da kabul ettiği gibi iki toplumlu, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm zeminine yeniden geri dönüleceğini vurguladı.
Kıbrıs Sorununun çözümü hedefinin yanında iki hedefleri daha bulunduğunun altını çizen Erhürman, Kıbrıs Sorununun çözümüne kadar olan sürede halkı dünyayla buluşturmak ve kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratma amacında olduklarını dile getirdi. CTP’nin hükümette bulunduğu 2018’de Derinya ve Aplıç kapılarının açıldığını ve o bölgedeki çarşıların hareketlendiğini hatırlatan CTP lideri Tufan Erhürman, 23 Ocak’tan sonra göreve geldikten sonra Lefkoşa’da Mağusa Kapısı’nı açacaklarını, bu sayede hem iki toplumu daha çok buluşturacaklarını hem de iki ekonomiyi yakınlaştıracaklarını kaydetti.
 
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