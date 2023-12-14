“2024, büyük yatırımların ve reformların yılı olacak”

Başbakan Üstel, 2024 yılının büyük yatırımların ve yeni reformların yılı olacağını vurguladı

82 milyon 8 bin 700 TL’lik Başbakanlık bütçesi Meclis’te oy çokluğuyla kabul edildi. Başbakan Ünal Üstel, Genel Kurul’a hitap etti.

Üstel, 2024 yılının büyük yatırımların ve yeni reformların yılı olacağını vurguladı. Üstel, 2023 yılının yaşanan tüm dış kaynaklı ekonomik sorunlara rağmen KKTC tarihi adına önemli reformlara imza atılan, önemli projelerin tamamlandığı ve önemli projelerin başlatıldığı bir yıl olarak tarihe geçtiğini kaydetti. 2023 yılının aynı zamanda yıllardır ertelenen yapılmayan devrim nitelikli projelerin de hayata geçirildiği bir yıl olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, yıllar boyu süren Yerel Yönetimler Reformu’nun hükümet tarafından hayata geçirildiğini belirterek, bunun da bir devrim olduğunu ifade etti.

Yıllarca tamamlanamayan yeni Havalimanı projesinin tamamlandığını ve hizmete açıldığını dile getiren Üstel, asrın en büyük ikinci projesi olacak olan Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi ve enterkonnekte sisteme geçiş projesinin başlatıldığını söyledi.

26 yıl sonra 5 yıllık kalkınma planı hazırlıklarının yine bu dönemde başlatıldığını belirten Üstel, “Yaşanan ekonomik sıkıntıların aşılması adına sosyal yardım alanlara, engellilere en büyük destek yine bu dönemde hayata geçirilmiştir. 17 yıl sonra engelli istihdamı yine bu dönemde bizim hükümetimiz tarafından yapılmıştır” dedi.

Yarım kalan önemli yol projelerinin bulunan kaynakla tamamlandığını belirten Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Kamu binalarının, okulların depreme karşı dayanıklılık testleri yıllar sonra bizim iktidarımız döneminde yapılmıştır. Bu testler dosyalarda bırakılmamış, test sonuçlarına göre güçlendirme isteyen binaların projeleri de başlatılmıştır. Bu kapsamda 124 okulumuzda toplam 746 binada 1385 test yapılmıştır.”

“Sosyal konut projelerimizi başlatıyoruz. 2024 gençlerin kolayca ev sahibi olacakları bir yıl olacak” diyen Başbakan Üstel, yol projelerini 2024 yılı içerisinde tamamlayacaklarını, özellikle Girne ve Lefkoşa’da yaşanan trafik sıkıntılarının devreye girecek çevre yolları ile son bulacağını söyledi.

Üstel, “Elektrikle ilgili asrın projesi bu yıl inşallah başlayacak ve 5 yıllık gibi kısa bir sürede tamamlanacak” diye konuştu.

Mecliste bu yıl da çok çalıştıklarını, çok yasa yaptıklarını ifade eden Üstel, “2024 yılında da bu böyle olacak. Yıllardır geçirilmeyen reform nitelikli yasaları teker teker geçireceğiz” dedi.

Başbakanlığa bağlı olan Spor Dairesi’nde de önemli çalışmalara imza attıklarını dile getiren Başbakan Üstel, “Spora ayrılan bütçelerin artırılması, hareket planları ve yasal düzenlemeler ile spor bütçemizi üç katı artırdık. 2024 yılında spor alanında bir seferberlik ilan ettik. Beş yıl aradan sonra spor şurasını yine biz yaptık. 2024 yılı içerisinde spor alanında daha pek çok ilke imza atacağız.” dedi.



“262 genci ilk kez ev sahibi yaptık”



Başbakan Ünal Üstel, sosyal konut projeleri, kırsal kesim arsalarının bitirilmeyen alt yapı çalışmalarını yaptıklarını ifade etti. Üstel, gençlere yönelik ilk evim kredisini, tarihte ilk kez başlattıklarını ve bu sayede 262 genci ilk kez ev sahibi yaptıklarını kaydetti. Üstel, yeni dönemde bu desteği sürdüreceklerini belirtti.



“Halkımızın alım gücü yükselecek”



Başbakan Ünal Üstel “Düşmeye başlayan enflasyonla halkımızın alım gücü yükselmeye başlayacak, biz de vereceğimiz artışlarla bu seviyenin daha da yukarılara çıkmasını sağlayacağız. 2024 yılı üretime dayalı tüm sektörlerin daha da çok destekleneceği bir yıl olacak” dedi.

İş dünyasına verilen teşvikler, sanayiye verilen teşvikler, çiftçiye, tarımcıya, hayvancıya yapılan desteklerin aksatılmadığını, azaltılmadığını, artırıldığını dile getiren Üstel, işçiye, memura, kamu çalışanlarının tamamına hak ettikleri ücretlerin tam zamanında ödendiğini söyledi. Üstel, enflasyonla ilgili kayıplara müsaade edilmediğini, halkın refah seviyesinin korunduğunu kaydetti.



“Kıb-Tek’i koruyacağız”



Başbakan Ünal Üstel “Elektrik projesi bu ülkenin geleceğinin teminatıdır. Turizminin teminatıdır. Ekonomisinin teminatıdır. Yaşamsal tüm değerlerin teminatıdır. Çünkü bir ülkede enerji yoksa o ülkenin kendinin de enerjisi yoktur” diye konuştu. Üstel, “Kıb-Tek bizim öz kurumumuzdur. Onu hep koruyacağız. Ancak enerjinin çeşitlendirilmesi ile birlikte arz güvenliğimizi sağlayacağız” vurgusu yaptı. Başbakan Üstel, tüm bunların yanında yeşil enerji üretimini de diledikleri kadar artıracaklarını kaydetti.





“Tarihte en çok okul açılan yıl oldu”



Tarihte en çok okul yapımı başlatılan ve açılan bir yılın geride bırakıldığını ifade eden Başbakan Ünal Üstel, “Ortaya koyduğumuz yapıcı tutum, girişimlerimiz sayesinde, gerek devlet eliyle gerekse yardımsever yurttaşlarımız aracılığı ile okul yapımında önemli yol alıyoruz” diye konuştu.





“İnsanımızı eve kapatmadan nüfus sayılacak”



Nüfus sayımının en son 2011 yılında yapıldığını dile getiren Başbakan Ünal Üstel, “Üzerinden 12 yıl geçti. Bugüne kadar tüm hükümetler nüfusu eldeki bilimsel verilere dayalı projeksiyonlarla saptadı. Biz de öyle yapacağız. Dünyada insanları eve kapatarak nüfus sayımı yapmıyorlar. Biz de insanımızı eve kapatmak istemiyoruz” şeklinde konuştu. Bugüne kadar yüzde 50 belediyede tamamlanan Mekânsal Adrese Dayalı Kayıt Sistemini 2024 yılında yüzde yüze çıkaracaklarını belirten Üstel, “Bu da bize nüfus anlamında ciddi anlamda katkı sağlayacaktır” dedi.



“İsias davasında orada olacağız”



Başbakan Üstel, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Isıas dava sürecine yer ayırdı

Davayı takip ettiklerini dile getiren Başbakan Üstel, “İsias ve vatandaşlarımızın can kaybına uğradığı binalarla ilgili tüm davalar bizim ortak davamızdır. Allah kısmet ederse davaların görülmeye başladığı ilk gün de hep birlikte orada olacağız” diye konuştu





