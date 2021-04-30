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"2-3 ay sonra olacak görüşmelerden de bir netice alınabileceğine inanmıyorum"

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"2-3 ay sonra olacak görüşmelerden de bir netice alınabileceğine inanmıyorum"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerine ilişkin değerlendirmede bulunarak, “Ben Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum, inanmıyorum, onlar hiçbir zaman dürüst davranmadılar. Doğru konuşmadılar. Şimdi 2-3 ay sonrasına atıldı. Ben yine bir netice alınabileceğine ihtimal vermiyorum” dedi.
Rumlar’ın  dürüst olmadığını kaydeden Erdoğan, “Bunlar Bürgenstock Zirvesi'nde yapmış olduğumuz görüşmede de yalan söylediler, aldattılar ve onun neticesinde yapılan referanduma da saygı duymadılar. Kuzey yüzde 65 evet derken, güney tam aksine bir o kadar hayır dedi. Bunlar yalancı, dürüst değil. Şimdi yine aynı şeyleri yapıyorlar. Geçenlerde biliyorsunuz bazı görüşmeler dışişleri bakanlarımızın arasında yapıldı. Yine geldiler farklı farklı şeyler söylüyorlar. Dürüst davrandıkları zaman bizden dürüstlüğü görecekler ama dürüst davranmadıkları sürece de bunlarla bir anlaşmaya varmak mümkün değil." diye konuştu.
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