"100 günlük eylem planında yazılanlar, zaten hükümet programında da bulunuyordu"

Arıklı, eylem planında yazılanların zaten hükümet programında da bulunduğunu ancak hükümet programlarının hükümetlerin 5 yıl görevde kalacağı düşünülerek hazırlandığına dikkati çekerek, “100 günlük eylem planı”nın hükümet programı içerisinden önemli olanların seçilerek takvimlendirilmesi ile oluştuğunu anlattı

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetten çekilme gerekçelerini açıkladı.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı UBP– DP – YDP Hükümetinin güven oylamasına bir gün kala Hükümetten çekilme süreclerini anlattı.

Arıklı, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Başbakan Faiz Sucuoğlu, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi’nin birlikte hazırladığı, kendisinin de düzeltmeler yapıp, Bakanlara dağıttığı 100 Günlük Eylem Planını, önceden anlaşıldığı gibi güvenoylamasından önce imzalamaktan son anda vazgeçti. Bunu ortaklarına bildirdi” ifadelerine yer vererek bu gelişmenin ardından iki partinin yetkili kurullarının dün akşam toplanarak hükümete girmekten vazgeçme kararı aldığını belirtti.

Müdahale olduğu söylemlerine de değinen Arıklı, ortada bir müdahale olmadığını Başbakan Sucuoğlu’nun genel başkanlarla birlikte basın önünde ‘100 günlük eylem planını’ imzalamaktan grubunun baskısı ile vazgeçmesi üzereine hükümetin kurulamadağını kaydetti

Arıklı, eylem planında yazılanların zaten hükümet programında da bulunduğunu ancak hükümet programlarının hükümetlerin 5 yıl görevde kalacağı düşünülerek hazırlandığına dikkati çekerek, “100 günlük eylem planı”nın hükümet programı içerisinden önemli olanların seçilerek takvimlendirilmesi ile oluştuğunu anlattı. Arıklı, “Böylece hem kamuoyu önünde kendimizi bağlamak hem de Hükümetimizin motivasyonunu yükseltebileceğimizi düşündük” dedi.

UBP Grubu’nun Eylem Planının içeriğine değil, ortakları tarafından hazırlanıp kendilerine sunulmasına karşı çıktığını ileri süren Arıklı açıklamasında, “Onlara göre “Küçük Ortaklar”, bir ağabey konumunda olan “Büyük Ortağa” bu tür şartlar sunamazlar. Bu da UBP zihniyetini, yani UBP nin Koalisyonlara bakışını anlatıyor” ifadelerine yer verdi.

Arıklı;“Faiz Sucuoğlu bugün bu Hükümetin istifasını Cumhurbaşkanına sunar. Cumhurbaşkanı isterse Sayın Sucuoğlu’ nu tekrar görevlendireceği gibi, bir başka Milletvekilini de Hükümeti kurmakla görevlendirebilir. Bize göre, Sayın Cumhurbaşkanı teamül gereği Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanına Hükümeti kurma görevini vermeli ve vakit kaybını önlemelidir.

Netice itibari ile Sayın Sucuoğlu, Milletvekili grubunun baskısına boyun eğmese ve bu belgeyi imzalayabilse idi, siz bu satırları okurken bu Hükümet kurulmuş olacaktı.

Sayın Sucuoğlunun “Dün öğlene kadar bir şey yoktu. Öğleden sonra ne oldu ise oldu” demesi ise bir talihsizliktir. Evet, dün öğleden sonra olan tek şey, Faiz beyin anlaşmaya uymayıp, bu belgeyi imzalamayacağını ortaklarına bildirmesi oldu…

Birileri ısrarla bu olaya da Türkiyeyi karıştırmaya çalışıyorlar. Türkiye, şayet Faiz Sucuoğluna “Bu belgeyi imzalama” dedi ise ortada bir müdahale var. Yoksa kafa bulandırmanın anlamı yok…” ifadelerini kullandı.