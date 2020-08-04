Kesinlikle İzlemeniz Gereken 14 Hitchcock Filmi

1980 yılında hayata gözlerini yuman Alfred Hitchcock, kariyeri boyunca 66 film çekti. Çektiği filmler birçok ödül aldı, ancak Hitchcock 5 kez Oscar’a aday olmasına rağmen kazanamadı. Kariyeri boyunca gerilim ve gizem temalı filmler üzerinde çalıştı. Bu konuda da çok büyük bir başarı sağladı. Küresel bir üne sahip oldu ve filmleri dünyanın çeşitli yerlerindeki sinemalarda gösterildi. Tabii bu gösterimler uzun yıllar önceydi. Bu nedenle unutanlar ve hiç izlememiş olanlar için Alfred Hitchcock filmleri listesi hazırladık.

Kült Filmlerin Başarılı Yönetmeni Alfred Hitchcock’un Kesinlikle İzlemeniz Gereken 14 Filmi

1. Şantaj – Blackmail (1929) – IMDb: 7



Alfred Hitchcock filmleri listemize Şantaj (Blackmail) ile başlayalım. Dedektif Frank Webber’in (John Longden) sevgilisi Alice White (Anny Ondra) ile bir kafede görüntülenmesi ile başlayan filmde, kafedeki iki sevgili tartışınca Frank Webber kalkıp gider ve büyük bir gerilim tetiklenir. Frank aradan biraz zaman geçtikten sonra sevgilisini başka biriyle görünce öfkeden deliye döner.

2. Kiracı: Sisli Bir Londra Hikayesi – The Lodger (1927) – IMDb: 7.3



“Avenger” olarak bilinen bir seri katil, Londra’daki sarışın kadınları öldürmektedir. Gizemli bir adam (Lodger), Bay ve Bayan Bunting’in evine gelir ve kiralık bir oda arar. Bunting’in kızı sarışın bir modeldir ve davaya atanan dedektiflerden birini görür. Dedektif ise Lodger’ı kıskanır ve onun “avenger” olduğundan şüphelenmeye başlar.

Alfred Hitchcock filmleri listemizin ikinci sırasında yer alan The Lodger, Alfred Hitchcock’un deyişiyle ilk gerçek Hitchcock filmidir.

3. Ölüm Kararı – Rope (1948) – IMDb: 8



Alfred Hitchcock filmleri listemizin üçüncü sırasında Ölüm Kararı (Rope) adlı kült film bulunuyor. Phillip (Farley Granger) ve Brandon (John Dall), aynı evde yaşayan iki üniversite öğrencisidir. Üniversite hocalarının kendilerine aşılamış olduğu Nietzche’nin “Yeteneksiz kişilerin yaşamaya hakkı olmadığı” anlamına gelen bir felsefeye inanıp arkadaşlarını boğarak öldürürler. Cesedi ise yaşadıkları evin salonunda bulunan sandığın içine koyarlar. Bu da yetmezmiş gibi içinde kurbanın ailesinin de bulunduğu bir grup insanı eve yemeğe davet ederler.

4. Kuşlar – The Birds (1963) – IMDb: 7.7



Zengin ve güzel bir kadın olan Melanie Daniels (Tippi Hedren), San Francisco’daki bir evcil hayvan dükkanında yakışıklı bir avukat olan Mitch Brenner (Rod Taylor) ile tanışır. Mitch, kız kardeşinin doğum gününde ona hediye etmek için iki tane muhabbet kuşu almak ister, ancak dükkanda hiç muhabbet kuşu yoktur. Melanie, Mitch’in arayıp da bulamadığı muhabbet kuşlarını satın alır ve ona götürmek için Bodego Bay kasabasındaki evine gitmeye karar verir. Başlarda kasabada her şey yolunda görünse de, kuşların tuhaf davranıp sebepsizce insanlara saldırmasıyla her şey içinden çıkılmaz bir hal alır.

Alfred Hitchcock filmleri listemizde yer alan Kuşlar (The Birds) filmi, Hitchcock’un Kuzey Kalifoniya’da tatil yaptığı sırada o bölgede kuşların insanlara saldırdığına dair bir gazete haberi okumasıyla ortaya çıktı.

5. 39 Basamak – The 39 Steps (1935) – IMDb: 7.6



Tatil yapmak için İngiltere’ye giden Richard Hannay (Robert Donat), Londra’da bir müzik salonunda güzel bir şov izler. Şov bittikten sonra gizli ajanlardan kaçtığını iddia eden Annabella Smith (Lucie Mannheim) adında bir kadın ile tanışır. Richard korku ve endişe içinde kalan kadını kendi dairesinde saklar. Ancak bu kararı pahalıya mal olacaktır.

6. Sapık – Psycho (1960) – IMDb: 8.5



Marion (Janet Leigh) ve sevgilisi Sam (John Gavin), evlenmek istedikleri halde, evlilik için yeterli paraları olmadığı için evlenemezler. Marion’un patronu banka hesabına yatırması için 40 bin dolar verince, Marion parayı çalar ve Phoenix’i terk eder. O geceyi yol üzerinde bir motelde geçirecektir. Marion ile arkadaş olan motelin genç sahibi Norman Bates (Anthony Perkins), Victoria döneminden kalma büyük bir konakta, hasta ve zor bir kadın olan annesiyle birlikte yaşadığını anlatır ve Marion’u eve davet eder. Bu andan sonra her şey çığırından çıkmaya başlar.

Alfred Hitchcock filmleri listemizin göz bebeği olan Sapık (Psycho), usta yönetmen Hitchcock’un çektiği en iyi film olarak kabul edilir. Film, özellikle duştaki kadın sahnesi ile unutulmazlar arasında yerini almıştır.

7. Cinayet Var – Dial M For Murder (1954) – IMDb: 8.2



Eski tenisçi Tony Wendice (Ray Milland), zengin olan eşi Margot (Grace Kelly) ile Londra’da yaşamaktadır. Tenis kariyerini eşi mutsuz olduğu için bitirmiştir. Tony, bir gün karısının kendisini aldattığını öğrenir ve intikam almaya karar verir. Bunun için ise bir cinayet planı yapar.

8. Arka Pencere – Rear Window (1954) – IMDb: 8.4



Foto muhabir olan L. B. Jefferies (James Stewart), geçirdiği iş kazası sonucunda ayağını kırmıştır ve evden çıkamamaktadır. Bu nedenle canı çok sıkılır. Bir süre sonra fotoğraf makinesi ile komşularını izlemeye başlar. İzlemeye devam ettikçe komşularının özel hayatı hakkında daha da çok bilgi sahibi olur. Sürekli gördüğü komşusunu bir süre boyunca göremeyince şüphelenir ve nedenini araştırır.

Alfred Hitchcock filmleri listemizde önemli bir yeri olan Arka Pencere (Rear Window) filmi, 1997 yılında “kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli” filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivi’nde saklanması konusunda karar kılınmıştır.

9. Aşktan da Üstün – Notorious (1946) – IMDb: 7.9



Suçu kanıtlanmış bir Nazi casusunun Amerikalı kızı olan Alicia Huberman (Ingrid Bergman), Amerikan hükumetine çalışan Devlin (Cary Grant) tarafından görevlendirilir. Bu göreve göre Brezilya’da tekrar aktif olan Nazilerin planladıkları şeyleri öğrenmesi gerekir. Ancak görev sırasında Devlin’e aşık olur.

Alfred Hitchcock filmleri listemizde bulunan Aşktan da Üstün (Notorious), Hitchcock’un en iyi filmlerinden biri olarak kabul edilir. Film, genel olarak gerilim konulu olsa da, alt temasında aşk vardır.

10. Trendeki Yabancılar – Strangers on a Train (1951) – IMDb: 8



Film, trende karşılaşan iki yabancıyı konu alıyor. Ünlü tenisçi Guy (Farley Granger), şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşinden boşanıp sevgilisi Anne (Ruth Roman) ile birlikte olmak ister. Ancak karısı para yüzünden boşanmayı istemez. Trende karşılaştığı Bruno (Robert Walker) ise babasını aradan çıkarmak istemektedir. Bruno, her ikisinin de isteğini gerçekleştirecek bir plan hazırlayacaktır.

Alfred Hitchcock filmleri listemizde kendine yer bulan Trendeki Yabancılar (Strangers on a Train), Patricia Highsmith’in romanından uyarlanarak beyazperdeye aktarılmıştır.

11. Gizli Teşkilat – North by Northwest (1959) – IMDb: 8.3



İki casus, reklamcı Roger Tornhill’in (Cary Grant) casus olduğunu zannedip onu kaçırırlar ve sorgularlar. Casus olmadığını anlatsa da, kimseyi inandıramaz. Bir süre sonra serbest bırakılır ve söz konusu olan casus gizemini araştırır. Ancak yaşanan talihsizlikler sonucunda işlemediği bir cinayet üstüne kalır.

12. Ölüm Korkusu – Vertigo (1958) – IMDb: 8.3



Dedektif John Ferguson (James Stewart), bir suçluyu kovaladığı sırada çatıdan düşen ortağını kurtaramaz ve bundan sonra yükseklikten korkmaya başlar. Bu korku zamanla vertigo hastalığına dönüşür ve emekli olmak zorunda kalır. Ancak bir gün bir arkadaşı tarafından karısı Madeleine’i (Kim Novak) izlemesi için kiralanır.

Alfred Hitchcock filmleri listemizde yer alan Vertigo, sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri olarak görülür.

13. Şüphenin Gölgesi – Shadow of a Doubt (1943) – IMDb: 7.8



Charlotte “Charlie” Newton (Teresa Wright) Kaliforniya’da yaşayan genç bir kızdır. Çekirdek ailesi ile olan monoton yaşamından çok sıkılmakta ve hayatlarını değiştirecek bir şeyler aramaktadır. Tam da bu sırada annesinin en küçük kardeşi olan Charlie Oakley’in (Joseph Cotten) onları ziyarete geleceği haberini alır. Dayısına bir sevgiliye olunabilecek derecede hayran olan Charlotte, onun gelişinin her şeyi değiştireceğinden emindir. Ancak zamanla dayısının göründüğü gibi biri olmadığını fark edecektir.

14. Rebecca (1940) – IMDb: 8.1



Gelelim Alfred Hitchcock filmleri listemizdeki son filme… Yeni evlenmiş olan bir kadın, kocasının malikanesine geldiğinde onun ilk eşi olmadığını öğrenir ve büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Kocasının ilk eşinin adı Rebecca’dır ve ölümünün ardında bir gizem perdesi vardır. Ölmüş olmasına rağmen evin kontrolü hala Rebecca’da gibidir. Hatta evin çalışanları bile kendisini evin hanımı olarak görmez. Genç kadın, Rebecca’yı kocasının aklından ve evden silmek için elinden geleni yapacaktır.