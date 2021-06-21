Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler

Türkiye, geçmişten günümüze birçok medeniyeti güzel topraklarında misafir etti. Coğrafi konumu itibariyle de dünyanın en önemli geçiş güzergahlarından biri olma ayrıcalığını taşıyor. Anadolu topraklarının kendine has bir mizacı olduğu aşikar. Geçmişin büyüleyici izleri ve ülkenin hala etkileyiciliğini koruyan tarihi dokusu görenleri mest ediyor. Siz de ülkemizin tarihi ve turistik doğal güzellikleriyle tanışmak ve hikayelerini dinlemek isterseniz bu içeriğimiz tam da size göre! Aynı zamanda ‘Türkiye’de gezilecek yerler neler?’ sorusunun yanıtını merak ediyorsanız da doğru yerdesiniz. Yıllar süresince doğusundan batısına birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve onlardan miras kalan birbirinden kıymetli tarihi ve doğal güzellikleri bünyesinde barındıran eşsiz ülkemiz Türkiye’deki tarihi ve turistik yerleri sizin için listeledik.

Şirince / İzmir

Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleri denilince akla gelen ilk yerlerden biri olan Şirince ile listemize başlıyoruz. İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Şirince, tepelerin arasına konuşlanmış ve özgün tarihi mimarisini başarılı bir şekilde muhafaza etmiş bir köy. Zeytin ağaçlarının güzelliğiyle, mandalina ağaçlarının hoş kokusunun harmanlandığı bir yolu takip ederek ulaşılan köy, misafirlerini eski Rum evleri ve şarap yapılan üzümlerin büyüleyici kokusuyla dostça karşılamasıyla biliniyor.

Topkapı Sarayı / İstanbul

”Türkiye gezilecek yerler, Türkiye turistik yerler” söz kalıplarıyla arama motorlarında yapılan aramalarda karşımıza çıkan ilk yerlerden biri Topkapı Sarayı. Biraz tarihinden söz edelim. Topkapı Sarayı, İstanbul Sarayburnu’nda yer alır. Osmanlı İmparatorluğu’nun 600 yıllık tarihinde 400 yıl boyunca, devletin idare merkezi olarak kullanılmasıyla bilinir. Aynı zamanda Osmanlı padişahları bu sarayda yaşarlar. Hatta geçmiş zamanlarda içinde 4.000’e yakın insan yaşadığı söyleniyor.

Harran / Şanlıurfa

Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleri düşünülünce akla gelen ilk yerlerden biri Harran’dır. Harran, Türkiye’nin Şanlıurfa ilinde bulunan bir ilçesidir. Aynı zamanda Suriye sınırına yakın bir lokasyonda yer alır. Şanlıurfa’nın merkezine ise 44 kilometre civarı bir uzaklıktadır. Dünyanın ilk bilim merkezlerinden biri olarak da bilinir. Üstelik dünyada kurulan ilk üniversite burada yer alır. Şanlıurfa’daki Harran Üniversitesi’de adını yine bu tarihi ilçeden almıştır. ‘Türkiye’de gezilecek yerler nereler?’ deyince Harran’da listemizde yerini alıyor.

Sultanahmet Camii / İstanbul

İstanbul’da bulunan Sultanahmet Camii eşsiz mimari yapısı ve köklü tarihi ile ülkemizin en güzel yapıtları arasında yerini alıyor. Türk, İslam tarihinin en önemli yapılarından biri olan eser tarihi motifleri ve maviye çalan rengi nedeniyle Mavi Cami olarak da isimlendirilmektedir. Her sene binlerce turistin ziyaretine uğrayan Camii tarihi miraslarımız arasında önemli bir değere sahiptir. Camii 1609- 1616 yılları arasında inşa edilmiştir. Bu tarihi yer de Türkiye’de gezilecek yerler arasında.

Sümela Manastırı / Trabzon

Türkiye’deki tarihi mekanlar listemize devam ederken Sümela Manastırı’na uğramamak olmaz. Dilerseniz biraz tarihinden bahsedelim. Bulunduğu vadiden 300 metre yukarıdaki dik kayalıklar üzerine inşa edilen bu etkiyici yapı, hem mimari açıdan hem de görkemli manzarasıyla görenleri adeta büyülüyor. Türkiye’de bulunan tarihi manastırlar arasında yer alan Sümela Manastırı’nın ilk tuğlaları Bizans İmparatorluğu zamanında atılmış. Yüzyıllar boyunca da bölgede yer alan kültürlerin değişmesi ile beraber birtakım yenilikler kazanmış ve değişimler olmuştur.

Farklı dönemlerde yapılan freskler, bölgenin çok kültürlü yapısına işaret ediyor. İç mekanda bulunan freskler Hz. İsa ve Meryem Ana’nın yaşamına değiniyor. Diğer yandan Sümela Manastırı’nın içinde bulunan ana kaya kilisesi, kütüphane, kutsal ayazma, şapeller ve önceki zamanlarda keşişlerle öğrencilerin konakladığı odalar bulunmaktadır. ”Ülkemizin tarihi ve turistik yerleri nelerdir?” sorusunun ilk yanıtlarından biri olan manastır tarihi değerlerimiz arasında dünya çapından en bilinenlerden biri.

Peri Bacaları / Kapadokya

”Türkiye’deki tarihi ve doğal yapılar nelerdir?” sorusuna adeta cevap niteliğinde olan bir yerden bahsedeceğiz şimdi sizlere. Ülkemizin doğal güzellikleri arasında oldukça önemli bir yere sahip olan ve dünya genelinde birçok ülke insanının merceği altında olan Kapadokya görenleri adeta büyüleyen bir yer. Doğal yollarla oluşan peri bacaları, milyonlarca yıl boyunca yağmurun kül tabakasını aşındırması ve rüzgar ile birleşimi nedeniyle meydana gelmiştir.

Doğanın biz insanlara hediyesi niteliğinde olan peri bacaları ve çevresinde bulunan alanlar, tarihsel süreçte orada yaşayanlar tarafından kilise,barınak ve manastır olarak değerlendirilmiştir. Etrafında yer altı mağaraları ve yer altı şehirleri de bulunur. Doğa ile tarihin kaynaşarak etkileyici bir atmosfer yarattığı Kapadokya’yı henüz hala yakından görmediyseniz, ilk fırsatta gitmenizi ve görmenizi öneririz.

Hasankeyf / Batman

Şimdi rotamızı biraz güneye doğru çeviriyoruz ve Hasankeyf’e gidiyoruz. Ülkemizin tarihi ve doğal güzellikleri arasında yer alan Hasankeyf 10 bin yıllık köklü ve derin bir tarihe ev sahipliği yapıyor. Tamamen sular altında kalmadan mutlaka gidip görmenizi öneriyoruz. Hasankeyf’ten günümüze dek ulaşan tarihi kalıntılar göz önüne alındığında en öne çıkan medeniyetin Eyyübiler olduğunu söyleyebiliriz. Bölgede en çok iz bırakan medeniyettir de diyebiliriz.

Sultan Süleyman döneminde altın çağını yaşayan Hasankeyf, civar çevresinde görülmesi gereken birçok tarihi güzelliğe ev sahipliği yapar. Türkiye’nin önemli tarihi noktaları arasında dikkat çeken bir değere sahip olan Hasankeyf’te görülmesi gereken birçok yer bulunuyor. Bu tarihi değerler arasında İmam Abdullah Zaviyesi, Sultan Süleyman Camii, Zeynel Bey Kümbeti ve tarihi Hasankeyf Kalesi gibi popüler yerleri listeleyebiliriz.

Zeugma Müzesi / Gaziantep

Ülkemizin tarihi ve turistik lokasyonları arasında popülaritesi ülke sınırlarını aşan bir başka tarihi yer görkemli tarihiyle Zeugma Mozaik Müzesi’dir. Dünya’nın en büyük mozaik müzesi olarak bilinen Zeugma, Gaziantep il sınırları içerisinde yer alır. Müze şehir merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Zeugma Antik Kenti; tanrı heykelleri, çeşmeleri ve sütunları ile dikkat çekiyor ve ön plana çıkmayı başarıyor. Müze içerisinde sergilenen mozaiklerin yüzlerce parçanın birleştirilmesi ile meydana gelmesi, tarihi müzenin değerini daha da arttırıyor. Müzeye yolunuz düşerse çingene mozaiğini mutlaka seyretmenizi tavsiye ediyoruz. Mozaikteki çingene tasvirinin sizi takip eden gözleriyle gerçekten büyüleyici birkaç dakika yaşayacağınıza garanti verebiliriz.

Pamukkale / Denizli

Antik çağlardan gümümüze adeta bir iyileşme yeri olarak tercih edilen Pamukkale, ülkemizin birçok tarihi yapısına ev sahipliği yapar. Türkiye sınırlarında bulunan ve yurt dışında en çok bilinen turistik noktalardan bir tanesi olduğunu da hatırlatmak isteriz. Pamukkale sınırları içinde görülmesi gereken tarihi yerler arasında Laodikya ve Hierapolis Antik Kenti gibi önem taşıyan arkeolojik kentler bulunur. Türkiye’de tarihi yapılar arasında büyük bir değer taşıyan Pamukkale’de görülmesi gereken bir diğer tarihi alan ise antik havuz olarak bilinir. Üstelik Hierapolis sınırlarında yer alan bu antik havuzda yüzmeniz mümkün. Yüzyıllarca tedavi merkezi olarak kullanılan bir antik havuzda yüzmek, size büyüleyici bir deneyim imkanı sunuyor. Bölgede bulunan diğer tarihi yerler arasında ise St. Philippe Martyrion Kilisesi, Pamukkale Arkeoloji Müzesi, Karahayıt gibi yerleri listeleyebiliriz. Türkiye’de gezilecek yerler listenize Pamukkale’yi eklemeyi unutmayın.

Efes Antik Kenti / İzmir

Anadolu tarihinde ve dünya tarihinde oldukça büyük bir öneme sahip olan Efes Antik Kenti, bugün hala hem yurt içinden hem de yurt dışından binlerce turisti bünyesinde ağırlamakta. Türkiye’deki dikkat çeken tarihi değerler arasında en popülerlerden biri olan Efes Antik Kenti’nin tarihsel hikayesi 8.000 yıl öncesine kadar dayanır. Aynı zamanda bir liman kenti olan Efes, zamanının bölgedeki en önemli bilim, kültür ve sanat merkezlerinden biri. Üstelik dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Artemis Tapınağı’na da ev sahipliği yapıyor. Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki tapınaktan günümüze kadar gelebilmeyi başaran yalnızca birkaç mermer blok bulunmakta. Bunların yanı sıra Türkiye’nin en önemli tarihi değerleri arasında yer alan Efes Antik Kenti’nde Celsius Kütüphanesi, Yedi Uyurlar Mağarası, Meryem Ana Evi gibi birçok tarihi güzellik bulunmakta.

Nemrut Dağı Milli Parkı / Adıyaman

Rotamızı Anadolu’nun batısından doğusuna çeviriyoruz ve Nemrut’a doğru bir yolculuğa çıkarıyoruz şimdi sizi. Türkiye’nin tarihi harikaları arasında dikkat çeken ilk yerlerden bir tanesi Nemrut Dağı Milli Parkı olarak karşımıza çıkıyor. Antik çağda Kommagene Krallığı döneminde inşa edilen Nemrut Dağı Milli Parkı, o dönemlerden bugüne birçok tarihi eseri günümüze kadar getirmiş. Devasa boyutlardaki heykeller ile de dikkat çekiyor. Aynı zamanda Kommagene Kralı Antiochos’un 2100 metre yüksekliğindeki tümülüsüne de ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin tarihi değerleri içinde oldukça önemli bir yere sahip olan Nemrut Dağı Milli Parkı’nda Yenikale, Karakuş Tepesi ve Cendere Köprüsü’nü de mutlaka ziyaret etmenizi öneririz.

Aspendos Antik Tiyatrosu / Antalya

Akdeniz’in incisi Antalya’da yer alan en popüler tarihi mekanlar arasında bulunan Aspendos Romalılar tarafından inşa edilmiş. Bölgenin Meşhur antik kenti Aspendos Tiyatrosu tarihsel süreç içinde oldukça iyi korunmayı başarmış. Antik tiyatronun kapasitesinin 15 bin civarında olduğu kaydedilmiş. Tarihin sanatla harmanlandığı bu etkileyici antik alanı mutlaka Türkiye’de gezilecek yerler listenize eklemenizi öneriyoruz.

Anıtkabir / Ankara

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mezarının bulunduğu Anıtkabir, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunuyor. Her Türk gencinin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir yer olduğunu hatırlatmak isteriz. Herkesin mutlaka görmesi gereken bu tarihi yapıyı her yıl yurt dışından ve yurt içinden milyonlarca kişi ziyaret ediyor.

Cunda Adası / Balıkesir

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yer alan Cunda Adası, kendine has mimarisi ve tarihi güzellikleriyle tıpkı bir açık hava müzesi izlenimi veriyor. Özellikle yaz aylarında tatil planı yapan ve Balıkesir’e yolu düşenlerin mutlaka görmesini öneriyoruz. Türkiye’de görülmesi gereken turistik yerlerden biri olan ada denizle tarihin harmanlamakla birlikte tatil rotanız için ferahlatıcı bir seçenek olabilir.

Tuz Gölü

Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken turistik yerlerden biri olan Tuz gölü ziyaretçilerini kendine çekmeye devam ediyor. Türkiye’nin en büyük ikinci gölü unvanını taşıyan Tuz Gölü, İç Anadolu bölgesinin orta kısımlarında yer alıyor. Göl, Türkiye’nin tuz ihtiyacının %40’ını tek başına karşılayabiliyor. Bunun yanında gölün alt kısımlarında Türkiye’nin en önemli doğalgaz deposu inşa edilmekte. Yerli ve yabancı turistler her yıl göle ziyarette bulunuyor.

Manavgat Şelalesi / Antalya

Manavgat Şelalesi, Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Manavgat Nehri üzerinde yer alan oldukça ünlü ve görkemli bir şelale. Antalya merkeze 72 km mesafede. Manavgat ilçesinin 3 km kuzeyinde bulunan ve adını bu ilçeden alan şelale tamamen doğal yollarla oluşmuş. Irmak sularının 3–4 m’lik bir falezden düşmesiyle meydana geldiği biliniyor. Her yıl yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlayan bu doğal güzellik ülkemizin en önemli turistik değerleri arasında yerini koruyor.

Yedigöller / Bolu

Yedigöller Milli Parkı Türkiye’nin en çok bilinen ve ziyaret edilen milli parklarından biri. Bolu’da yer alan ve en sık ziyaretçiye sahip olan milli parklar listesindeki Yedigöller Milli Parkı doğal ortamı ile adeta büyülüyor. Milli Park içerisinde heyelan sebebiyle vadilerin ön cephelerini kapatması sonucunda zamanla oluşmuş 7 adet göl bulunmakta. Bu nedenle Yedigöller olarak isimlendiriliyor. Ayrıca milli park içerisinde Serin Göl, Derin Göl, Büyük Göl, İnce Göl, Nazlı Göl, Kuru Göl, Sazlı Göl adında 7 adet göl bulunmakta. 1965 yılında Milli Park olarak ilan edilen Yedigöller muhteşem tabiatını o tarihten bu güne dek korumayı başarmış. Ziyaret etmeyi düşünenler için oldukça büyük olduğunu ve vakit ayırmanız gerektiğini hatırlatmak isteriz. Ülkemizin eşsiz doğal güzelliklerinden biri olan Milli Park’ı mutlaka listenize eklemenizi öneriyoruz.

Salda Gölü / Burdur

Salda Gölü, Burdur ilinin sınırları içerisinde yer alır. Kayalık araziler ve küçük alüvyal ovalarla çevrili olan hafif tuzlu karstik bir göl olma niteliği taşır. Göller Yöresi içinde, dışa akışı olmayan göl kapalı havzalı yapıya sahip. Salda Göl’ü aynı zamanda NASA’nın ilgi odağı haline gelmiş durumda. Yerli ve yabancı turistlerin her yıl ziyaret ettiği doğal güzelliğe sahip bu gölü listenize eklemenizi öneriyoruz.

Kaz Dağları

Ülkemizin adeta akciğeri olan Kaz Dağları, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Doğal güzelliği ve zengin bitki örtüsü ile dikkat çeken Kaz Dağları’nın bitki örtüsü de oldukça çeşitli. Şahane doğasıyla dikkat çeken Kaz Dağları gürgen, karaçam, meşe, kestane ve kayın ağaçlarını bünyesinde barındırıyor. Üstelik kaz dağları, Alp dağlarından sonra en yüksek oranda oksijen miktarına sahip bölge olma özelliğine sahip. Şehrin kalabalığından uzaklaşmak isteyenlere bu harikulade yeri görmelerini öneriyoruz.

Çanakkale Şehitliği

Tarihi yönden oldukça büyük bir öneme sahip olan Çanakkale Şehitliği Türkiye sınırları içerisinde mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerin başında geliyor. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı olarak milli park ilan edilen bölge, tarihinin en büyük destanlarından birine ev sahipliği yapma özelliği taşıyor. Çanakkale’de bulunan ve Kurtuluş Savaşı mücadele ruhunu tam anlamıyla yansıtan bu tarihi yeri listenize eklemeyi unutmayın.

Lavanta Vadisi / Isparta

Isparta’nın turistik anlamda gelişmesine büyük katkı sağlayan yerlerden biri şüphesiz Lavanta Vadisi. Ziyaretçilerine sunduğu nefis manzaranın yanı sıra ve mis kokulu lavanta çiçekleri ile adeta görsel şölen yaşatıyor. Yerli ve yabancı tursitlerin ilgisini kazanan Lavanta Vadisi, Türkiye’nin en önemli lavanta üretim alanı olan Keçiborlu ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kuyucak Köyü’nde bulunuyor.

Galata Kulesi / İstanbul

İstanbul’un önemli simgelerinden biri olan Galata Kulesi günümüzdeki son haline ulaşana dek pek çok kez yenilenme süreci geçirdi. Kule ilk kez 528 senesinde inşa edildi ve Fener Kulesi olarak kullanılmaya başlandı. Ancak o yıllarda inşa edilmiş olan kule Haçlı Seferleri esnasında epey tahrip oldu. Aradan yıllar geçti ve Cenevizliler 1348 senesinde kuleye İsa Kulesi adını vererek aynı yerde yeni bir kule inşa ettiler. Bu nedenle Galata Kulesi’nin yaşı bu tarih göz önüne alınarak hesaplanır. Zaman içerisinde yapılan revizeler ve restorasyonlarla günümüzdeki halini alan kule 2021 yılı itibariyle 673 yaşına gelmiş bulunmakta. Türkiye’de gezilecek yerler listenize bu görkemli yapıyı eklemeyi unutmayın.

Damlataş Mağarası / Antalya

Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunan Damlataş Mağarası’nın hikayesi epey ilginç. Mağara 1948 yılında yapılmaya başlanan vapur iskelesi inşaatında patlatılan dinamitler sonucunda keşfediliyor. Damlataş Mağarasının turistlik açıdan bu kadar önemli olmasının nedeniyse, görkemli mağaranın Türkiye’de turizme açılan ilk mağaralardan olma niteliği taşıması. Mağarada bulunan sarkıtlar oldukça büyüleyici, ve serin bir havaya sahip. Sarkıtlardan yaz kış su damlıyor.

Emirgan Korusu / İstanbul

Emirgan Korusu, İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunuyor. Koru Emirgan ve İstinye taraflarında Boğaza yakın bir konumda yer alıyor. Boğaz kıyısındaki etkileyici Emirgan Korusu, ziyaretçilerine keyifli bir boğaz manzarası sunarken lale festivalleri ile de dikkat çekiyor. Özellikle İstanbul’da lale mevsimine denk gelen, mart sonu nisan ayı başlarında Emirgan Korusu’nu görmenizi tavsiye ediyoruz, bayılacaksınız!

Kız Kulesi / İstanbul

İstanbul’un simgelerinden olan Kız Kulesi, Türkiye’de mutlaka görmenizi tavsiye ettiğimiz tarihi yerlerden birisi. Kule geçmişte birçok nedenler kullanılıyor. Özellikle ticari gemilerden vergi toplamak için ve fener olarak kullanılmış. Bunun dışında 1830 yılında Kolera salgınında Karantina Hastanesi ve Radyo istasyonu gibi hizmetler için de kullanıldığı biliniyor. Gecesi ayrı gündüzü ayrı büyüleyen ve efsanelere konu olan bu kuleyi mutlaka görmenizi hatta önünde bulunan çay bahçelerinde kuleye karşı güzel bir keyif çayı içmenizi öneririz.

Ayder Yaylası / Rize

Karadeniz sınırları içerisinde bulunan Ayder Yaylası, 1987 yılında turizm bölgesi olarak ilan edilmiş. 1944’te ise Milli Park unvanını almış. Doğasıyla ve kendine has lezzetleriyle büyüleyen yayla aynı zamanda bir turizm ve eğlence merkezi görevi görüyor. Ülkemizde hem sağlık hem de doğa turizminin en bilinen noktalarından biri olan Ayder Yaylası, Kaçkar Dağı’na çıkan dağcıların da ilk dinlenme durağı olmasıyla dikkat çekiyor. Kış aylarında sıklıkla yağmur yağan yaylayı yaz aylarında ziyaret etmenizi ve Karadeniz’in büyüleyici doğasına bir de Ayder tarafından bakmanızı öneriyoruz.

Pokut Yaylası / Rize

Karadeniz bölgesinin tıpkı Ayder yaylası gibi dikkat çeken yerlerinden biri olan Pokut yaylası da oldukça büyüleyici bir lokasyon olarak karşımıza çıkıyor. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi sınırları içinde yer alan yayla 2 bin 170 rakımlı. En eskisi 250 yıllık olan 50 civarında yöresel ahşap ev yaylada konuşlanmış. Geniş çam ormanlarıyla çevrilmiş Pokut Yaylası, dağ sporları yapmayı sevenler ile amatör ve profesyonel fotoğrafçıların uğrak noktaları arasında. Pokut Yaylasının hemen yakınında bulunan Sal Yaylası da Pokut Yaylasına gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettikleri yerlerden biri. Sizi bulutların üzerinde bir dünyaya götüren Pokut ve Sal yaylaları, kendilerine has mimari yapılarıyla Karadeniz’e gelen turistlerin mutlaka görmek istedikleri yaylaların başında geliyor.

Uzungöl / Trabzon

Karadeniz’den devam ediyoruz. Yine aynı sınırlar içerisinde yer alan bol oksijene sahip Uzungöl’ün mutlaka listenize eklemelisiniz. Yöresel yemekleri, eşsiz havası ve tabiatıyla Trabzon Uzungöl Tabiat Parkı her yıl ziyaretçilerini ağırlıyor. Bu eşsiz yer, Trabzon’a 99 km ve Çaykara ilçesine 19 km uzaklıkta yer alıyor ve deniz seviyesinden 1090 metre yükseklikte bulunuyor. Çarpıcı doğası ile de doğa tutkunlarını büyüleyen yerlerin başında geldiğini hatırlatalım.

Kaunos Kral Mezarlıkları

Rotamızı Karadeniz’in büyüleyici doğasından tekrar batı sahillerine çeviriyoruz. Kaunos Kral Mezarlığı ülkemizin dikkat çeken tarihi yerlerinden birisi. Türkiye’nin tarihi yapıları arasında büyük öneme sahip olan Kaunos Kral Mezarlıkları, Dalyan sınırları içerisinde yer alıyor. Kaunos Kral Mezarlıkları’nın olduğu yer, önceki zamanlarda liman kenti olarak kullanılmış. Yüzyıllar boyunca değişimlere maruz kalan bu bölge, günümüzde kıyıdan daha iç kısımlara doğru yer değiştirmiş. Etrafı boydan boya surlarla çevrili olan Kaunos Antik Kenti’nde krallar için kayaların oyulmasıyla yapılan mezarlar oldukça dikkat çekici. Türkiye’de bulunan ve tarihi açıdan oldukça yüksek değere sahip bu kent mezarlığını mutlaka ziyaret etmenizi öneriyoruz.

Yakutiye Medresesi

Anadolu toprakları tarihinde oldukça önemli yere sahip medeniyetlerden biri Selçuklular. Bu nedenler Türkiye’de tarihi değerlerden söz açıldığında Selçuklular döneminden de aklınıza birçok eser geliyor olabilir. Bunlardan biri de Erzurum sınırlarında yer alan Yakutiye Medresesi olarak karşımıza çıkıyor. Selçuklu mimarisini en iyi anlatan eserlerden biri olan Yakutiye Medresesi, 1310 yılında inşa ediliyor. 1995 yılında restore ediliyor ve müze olarak hizmet vermeye başlıyor. Erzurum Yakutiye Müzesi, 47 sütun ve 7 koridor üzerine inşa edilmiş. Medresenin hem dış hem de iç mimarisi, 8 asırdır eserin dokusunu nasıl koruduğunu belgeler nitelikte. Türkiye’de gezilecek yerler listenize bu etkileyici yapıyı eklemeyi unutmayın.

Çatalhöyük

Listemize dünya üzerinde ilk yaşamın izlerini taşıyan yerlerden biri olan Çatalhöyük ile devam ediyoruz. Burası arkeoloji evreninde oldukça yüksek değere sahip yerlerden biri. Konya sınırları içerisinde bulunan Çatalhöyük, Anadolu topraklarında tüm dünya tarafından ilgi odağı haline gelen önemli tarihi yerlerin başında geliyor. 1958 yılında keşfedilen Çatalhöyük, toplamda 13 kattan oluşuyor. 7. ve 11. Katlar, bölgede şehir yaşamının başladığını aktaran izlere sahip. Yapılan kazılarda daha çok kerpiçten yapılma evlere rastlanıyor. Mimari planlama nedeniyle söz konusu evlere damdan açılan bir delikten giriş yapılıyor. Ülkemizin tarihi yapıları arasında oldukça önem arz eden bu etkileyici yer, özellikle arkeoloji meraklılarının ilgisini çekebilir.

Göbeklitepe

Türkiye sınırları içinde bulunan değerli arkeolojik yerlerden bir diğeri Göbeklitepe olarak karşımıza çıkar. Şanlıurfa’da yer alan Göbeklitepe, 12 bin yıllık köklü tarihi ile dikkat çekiyor. Son yıllarda tüm dünyanın ilgi odağı haline gelen Göbeklitepe, Anadolu tarihinin önemli bir parçası niteliğinde. Aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’nde bulunuyor. Günümüzde hala Göbeklitepe’de kazılar 1995 yılından bu yana yoğun olarak devam ediyor. Bölge sınırları içerisinde tespit edilen 20 adet tapınak bulunuyor. Bu tapınakların 6 tanesi gün yüzüne çıkarılmış. Dünya’nın en eski arkeolojik keşfi niteliğinde olan bu şahane yeri mutlaka yakından görmenizi öneriyoruz.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Türkiye’nin tarihi müzeleri içinde önemli bir konum sahip olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara’da bulunuyor. Müzede paleolitik çağdan günümüze kadar uzanan birçok medeniyetin izleri var. Türkiye’deki tarihsel değere sahip objeler arasından birçok önemli parçayı çatısı altında bulunduran Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 1997 yılında ‘Avrupa’da Yılın Müzesi’ ödülünü almaya hak kazanmış. Farklı bölümleri bulunan müzede, koleksiyonlar kronolojik sıraya göre ayrılmış. Bu planlama farklı dönemlerden miras tarihi eserlerin rahatlıkla gezilip görülebilmesini sağlıyor. Türkiye’de gezilecek yerler listenize bu tarihi dokuya sahip müzeyi eklemeyi ihmal etmeyin.

Akdamar Kilisesi

‘Türkiye’nin tarihi eserleri nelerdir?’ listesi yaparken Akdamar Kilisesi’ni eklemeden geçmiyoruz. Van sınırlarında yer alan Akdamar Adası’nda bulunan bu eser, Türkiye’de tarihi kiliseler arasında oldukça değerli bir yere sahip. Adını sınırları içerisinde bulunduğu adadan alan Akdamar Kilisesi, M.S. 915-921 yılları arasında inşa ediliyor. Kilisenin inşa edilme nedenlerinden biri de Hristiyanların kutsal haçının önemli bir kısmını saklıyor olması. Ermeni mimarisinin izlerinin net bir şekilde farkedildiği Akdamar Kilisesi, hem iç hem de dış mimarisi ile görenleri etkisi altına almayı başarıyor. Dış cephesinde bitki ve hayvan motiflerinin yer aldığı oldukça dikkat çeken bu tarihi kilise, ülkemizin en önemli tarihi eserler listesinde bulunmakta. Yolunuz düşerse mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz.

Dim Mağarası

Ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerinden biri olan Dim Mağarası, Antalya’nın Alanya ilçesinde bulunuyor. Türkiye’de özel teşebbüs tarafından turizme açılıp işletilen ilk mağara olma özelliğini taşımasıyla da dikkat çekiyor. Mağaranın bir bölümü tarih öncesi ve tarihi çağlarda insanlar tarafından yaşam alanı olarak kullanılmış. Turizm amaçlı açılana kadar da bazı zamanlar keçi barınağı olarak değerlendirilmiş. Dim Mağarası, Türkiye’nin en görkemli mağaralarından biri. Mağara içinde yer lan sarkıt, dikit gibi oluşumlar oldukça dikkat çekici ve zengin. Alanya’ya 11 km uzaklıkta bulunuyor. Çevresinin ormanlarla kaplı olması ve konaklanacak alanların bulunması da mağaraya ziyaretleri avantajlı hale getiriyor. Mağara yıl boyunca meraklıları için ziyarete açık. Türkiye’de gezilecek yerler listenize bu görkemli mağarayı eklemenizi tavsiye ederiz.

Sapadere Kanyonu

Türkiye’de gezilecek yerler listemize Akdeniz’den bir doğa harikası ile devam ediyoruz. Antalya’nın ilçesi Alanya’nın Sapadere köyünde yer alan Sapadere Kanyonu doğa içinde adeta bir görsel şölen sunuyor. Kanyon “karstik oluşum” sonucunda meydana gelme özelliği taşıyor. 400 metre yüksekliği bulunan kanyonun oluşumunda kireç taşının etkisi büyük. Sapadere Kanyonu, Türkiye turizmi açısından oldukça önemli bir yere sahip. Doğa harikası bu şahane kanyon, büyüleyici doğa manzarasıyla ziyaretçilerine dinlenme alanı sağlıyor. 750 metre uzunluğuna sahip kanyon Alanya’ya yaklaşık 40 km uzaklıkta yer alıyor. Uzun doğa yürüyüşlerinin yapılabileceği kanyonda özellikle şelalenin döküldüğü yerde yüzmenizi öneririz. Su biraz soğuk ama böyle harika bir yere gitmişken kanyonun serin suları ile tanışmadan dönmeyin deriz.

Ayasofya

Ülkemizin tarihi ve turistik yerlerini anlattığımız listemizi Ayasofya ile sonlandırıyoruz. İstanbul sınırları içerisinde yer alan bu görkemli yapı tarihsel süreçte kendini koruyan ve görenleri büyüleyen bir mimari sahip. Yapısında kullanılan mermerler ve sütunlar ile Efes ve Aspendos gibi antik şehir kalıntılarından izler taşıyor. Bu etkileyici ve dekoratif mimarinin içinde yer alan tavan mozaiklerini de mutlaka incelemenizi öneriyoruz. İçerisinde kütüphane de bulunduran bu şahane eseri İstanbul’a yolunuz düşerse mutlaka ziyaret etmenizi hatta uzun uzun seyretmenizi öneririz.