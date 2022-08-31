"THY İstanbul Havalimanındaki devasa bekleme alanı evsizler barınağı gibi"

Türk Hava Yolları'nın büyük umutlarla açtığı "dev" lounge (dinlenme alanı) hakkında ABD'li bir seyahat uzmanı ve yorumcusundan sert eleştiri geldi. Matthew Klint isimli adam, "THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki alanı evsizler barınağı gibi" yorumunu yaptı

ABD’li seyahat yazarı ve gezgin Matthew Klint, Live and Let’s Fly isimli internet sitesinde Türk Hava Yolları’na ait İstanbul Havalimanı’ndaki lounge alanını çok sert bir dille eleştirdi.

Paylaşılan fotoğraflarda yolcuların kanepelere yayılarak uyuduğu görülüyor.

Uçak yolculuklarını, uçakları ve otelleri değerlendirerek kendisini seyahat uzmanı olarak tanıtan Klint bir arkadaşından gelen fotoğrafları paylaşarak arkadaşının deneyimini yazdı. Klint, arkadaşına bu dinlenme alanını tavsiye ettiğini söylerken, İstanbul Havalimanı’ndaki THY Lounge alanı hakkında arkadaşının “evsizler barınağı” gibi yorumunu yaptığına da dikkat çekti.





Arkadaşının çektiği fotoğrafları paylaşan Klint, çok sayıda insanın lounge alanında yattığını ve ayakkabılarını çıkararak koltuklara ve masalara dayadığını söyledi.

ABD’li yazar THY’nin dinlenme alanında çekilmiş fotoğrafları kamuoyu ile paylaştı.

Bir arkadaşına İstanbul’daki dinlenme alanını övdüğünü söyleyen Klint, “Arkadaşım bana buranın evsizler barınağı gibi olduğunu söyledi. 3 saatlik yolculukta oturacak yer bulamamış ve hayal kırıklığına uğramış” dedi.

İnternet sitesinde paylaşılan videolar gündem oldu.

Makalede, “Türk Hava Yolları’ndan yetkililerin yolculara ayaklarını mobilyaların üzerine koymamaları ya da masaları ve kanepeleri yatacak yer yapmak için kullanmamaları konusunda uyarmalarını beklerdim. Bu hem kaba, hem de yolcuların kişisel hijyene yaklaşımları konusunda mide bulandırıcı” denildi.

ABD’li yazar, kanepelerin yerinin değiştirilerek yatak yapıldığını söyledi.

Makalenin sonunda, Klint’in arkadaşının THY’nin dinlenme alanından ayrılarak terminal içindeki bir kahvecide oturduğu kaydedildi.