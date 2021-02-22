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Sivas Altınkale'de buz ve ateşin karşılaşması

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Sivas'ta, Pamukkale'ye kardeş olarak yapılan ve sarı renkli travertenleriyle dikkat çeken 'Altınkale'de bugünlerde sıcak ve soğuk bir arada yaşanıyor.

Sivas Altınkale'de buz ve ateşin karşılaşması
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 45 derece su, 50 metre sonra buz tutuyor

45 derece sıcaklıktaki termal su, kentteki soğuk havanın etkisiyle Altınkale'nin traverten havuzlarına ulaşıncaya kadar buz tutuyor. Kış döneminde sıcak ve soğuk çatışmasının bir arada yaşandığı bölge, bu yönüyle ilgi çekiyor.

 
Sivas Altınkale'de buz ve ateşin karşılaşması! 45 derece su, 50 metre sonra buz tutuyor - 1

Sivas Valiliği'nce, kent merkezine 31 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde Pamukkale travertenleri model alınarak hazırlanan Altınkale projesi her mevsim güzelliği ile göz kamaştırıyor.

Sivas Altınkale'de buz ve ateşin karşılaşması! 45 derece su, 50 metre sonra buz tutuyor - 2

Kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürtten dolayı sarı renkli tortu oluşan ve bu nedenle Altınkale adını alan bölge, Sivas'ta turizme ayrı bir boyut kazandırdı.

Sivas Altınkale'de buz ve ateşin karşılaşması! 45 derece su, 50 metre sonra buz tutuyor - 3

Altınkale, kış mevsiminde farklı özellikleri ile ön plana çıkmaya başladı. Altınkale travertenlerine rengini veren 45 derece sıcaklığındaki kükürtlü termal su, son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle yaklaşık 50 metre uzaklıktaki traverten havuzlarına ulaşıncaya kadar buz tuttu.

Sivas Altınkale'de buz ve ateşin karşılaşması! 45 derece su, 50 metre sonra buz tutuyor - 4

Altınkale'nin traverten havuzlarının yüzeyi de buzla kaplandı.

Sivas Altınkale'de buz ve ateşin karşılaşması! 45 derece su, 50 metre sonra buz tutuyor - 5

Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesiyle kısa mesafede 45 dereceden donma seviyesine inen su, görenleri şaşırttı.

Sivas Altınkale'de buz ve ateşin karşılaşması! 45 derece su, 50 metre sonra buz tutuyor - 6
Termal suyun çıktığı noktanın etrafındaki ağaçların da kaynak noktasından sıçrayan suyun etkisi ile buzla kaplandığı görüldü.
Sivas Altınkale'de buz ve ateşin karşılaşması! 45 derece su, 50 metre sonra buz tutuyor - 7
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