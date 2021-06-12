İstanbul çevresindeki en iyi kamp alanları

Corona virüs salgınıyla birlikte bu yıl tatil alışkanlıklarımız oldukça değişti. Pandemi süreciyle kalabalık ortamlarda tatil yerine, açık havada doğa içinde kamp turizmine ilgi arttı.

Ormanya Doğal Yaşam Parkı / Kocaeli

1,5 yıldır hepimizi canından bezdiren Covid yaşam alışkanlıklarımız gibi tatil alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Kısa bir araştırma ve biraz da cesaretle Türkiyenin gözbebeği İstanbul'a yakın güvenli ve nezih kamp alanlarını sizler için derledik. İyi tatiller...

Ormanya Doğal Yaşam Parkı, konum itibariyle doğaseverlerin rahatlıkla ziyaret edebileceği, içerisinde yaşam alanı barındıran dev bir doğa turizmi kompleksi. Doğayla baş başa kalmak isteyenler için güzel bir kamp ve karavan alanı da mevcut...

Kocaeli'ndeki 4 bin dönüm arazi üzerine kurulu Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya, özellikle sunduğu imkanlarla İstanbul'a yakın kamp alanları arasında çok tercih edilen kamp alanlarından birisi.

Ormanya Doğal Yaşam Parkı içerisinde neler var?

- Kamp ve Karavan Alanı,

- Hayvanat Bahçesi,

- Yaban Yaşam Alanı,

- Hobbit Evleri,

- Orman içi Yürüyüş ve Bisiklet parkurları,

- Sportif Olta Balıkçılığı,

- Doğa Okulu,

- Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi

- Piknik ve Mesire Alanı

Ormanya Kamp Alanı'nda kamp alanına giriş kaydınızı yaptırırken kamp alanı ve kuralları hakkında bilgilendiriliyorsunuz. Çalışanlara her daim muhatap olarak ulaşabiliyorsunuz. Kamp ücretine gelince, Ormanya'da kamp yapmak ücretsiz. Aynı şekilde karavan sahipleri da alandan ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

100 çadır kapasiteli kamp alanı iki bölüme ayrılıyor. Ön bölümde daha çok aileler, daha orman olan arka bölümü gençler tercih ediyor. Orman bölümü için Ormanya yönetiminden paylaşılan bilgiye göre; ilerleyen zamanda zemine doğayla uyumlu tahta platform kurularak, tahta platform üstü çadır kurma imkanı sağlanması planlanıyor. Yeni nesil çadır Skydome'lardan da birkaç tane kurulması da yakın vadeli planları arasında.

Kamp alanında tuvalet-duş sorunu bulunmuyor. Kadın-erkek ayrı alanlarda tuvalet ve duş imkanı mevcut. Ayrıca duş için sıcak su da bulunuyor.

Mutfak malzemelerinizin temizliğini ise ortak temizlik alanında yapabiliyorsunuz.

Alanda elektrik mevcut. Telefon, elektronik aletlerinizi şarj edebilirsiniz. Alanda ışık ön bölümde mevcut. Arka bölümde kalacaksanız yanınızda bataryalı ışık, kafa lambası getirmeyi ihmal etmeyin.

Ateş konusunda, kamp alanında yer ve mangal ateşi yakmak kesinlikle yasak. Kamp ocağınızı, tüpünüzü yanınızda getirmeyi unutmayın.

Ormanya içinde hayvanat bahçesi karşısında bulunan belediye işletmesi restoranda tüm yeme içme ihtiyaçlarınızı da karşılayabilirsiniz. Restoran, Haziran-Ağustos arasını kapsayan yaz döneminde 09:00-20:00 saatleri arasında açık. Diğer dönemlerde saatler değişmekte, Ormanya websitesini kontrol edebilirsiniz.

Ormanya'nın en çok ilgi gören alanı ise Hobbit Evleri. Yüzüklerin Efendisi film serisindeki Hobbit evlerini oldukça anımsatan toprağa gömülü ve yuvarlak kapılı bu küçük evler birbirinden renkli ve oldukça şirin. Öyle ki, herkes bu evlerin önünde fotoğraf çekilmek için sıraya giriyor. Gün içerisinde oldukça yoğun olan Hobbit Evleri'nde fotoğraf çekilmek için en doğru zaman dilimi, alanın açıldığı sabahın erken saatleri.

Alanda ayrıca 4 farklı kategoride kodlanmış toplamda 26 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet parkuru bulunuyor. Doğanın içinde güvenli bir şekilde yürüyüş yapabilir, bisiklet binebilirsiniz. İçerde belediyenin bisiklet kiralama hizmeti de mevcut.

Ormanya'nın içinde 7'den 77'ye herkesin ilgisini çekecek doğal ortamlarına benzer koşullarda bir Çocuk Hayvanat Bahçesi bölümü de mevcut. 67 türde 800'e yakın hayvanın kendi alanlarında serbestçe dolaştığı bu alanda dünyayı paylaştığımız canlıları tanıyabiliyor ve onları daha yakından keşfedebiliyorsunuz.

Çocuk Hayvanat Bahçesi içerisinde atlı binicilik eğitim alanı da mevcut. Burda ücretsiz olarak kayıt yaptırıp ata da binebiliyorsunuz ancak pandemiden ötürü şu an bu hizmet askıya alınmış durumda.

Ormanya'da esas ilgiyi Hobbit Evleri ve Çocuk Hayvanat Bahçesi toplasa da, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nda muazzam bir başarı hikayesi var.

Burada doğada yaralı bulunan her çeşit hayvanın cerrahi operasyonları dahil, tüm tedavileri gerçekleştiriliyor. Tedavi edilen yaban hayvanları kendilerine ayrılan açık-kapalı rehabilitasyon bölgelerinde doğaya yeniden adaptasyonlarının sağlanmasıyla bulundukları bölgelere yeniden salınıyor.

Ormanya'da bir başka bölüm ise; ala geyik, kızıl geyik, ceylan, karaca ve yılkı atları gibi hayvanların doğal ortamlarının oluşturulduğu Yaban Yaşam Alanı'nda yaban hayvanlarını çitin dışından en doğal halleriyle izleyebiliyorsunuz.

Ormanya'da en beğendiğim çalışmalardan birisi ise çocukların çevre ve doğal dünyayla bağlantı kurmaları amacıyla kurulan Doğa Okulu programı oldu.

Doğa Okulu'nda katılımcılar "Doğa Kaşifleri, Çevre Dedektifleri, Orman Sanat Atölyesi ve Çalışkan Çiftçiler" başlıklarında 4 aşamalı eğitim görüyor.

Çocuklar, Doğa Kaşifleri programında yaban hayatı gözlemi, kuş evi yapımı, doğa günlüğü ve doğada yön bulma eğitimleri alıyor.

Çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla uygulanan Çevre Dedektifleri programında, çocuklara çevresel sorunlar ve geri dönüşümün önemi anlatılıyor ve bu alanda doğaya sarıl, dama etkinliği, kompost gübre yapımı ve geri dönüşüm atölyesi gibi eğitimler veriliyor.

Doğayı ve sanatı daha iyi anlatabilmek için gerçekleştirilen Orman Sanat Atölyesi'nde çocuklar; arazi sanatı, doğada oyun, doğada ritim ve drama atölyesi gibi etkinliklerle hem eğleniyor hem de öğreniyorlar.

Çalışkan Çiftçiler programında çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması ve meyve, sebze, süt, yumurta gibi doğal gıda ürünlerinin sofraya geliş aşamalarının öğretilmesi hedefleniyor. Bu bağlamda çocuklar, keçi sağma, hayvan besleme, yumurta toplama gibi etkinlikler gerçekleştirerek doğal yaşamı deneyimleme fırsatı elde ediyor.

Uzman eğitmenler tarafından uygulanan eğitim programlarının ardından katılımcılara sertifika verilerek, doğayla ilgili öğrendiklerinin kalıcı olması amaçlanıyor.

Doğada Yaşam Okulu, Kilyos / İstanbul

Kilyos'ta 400 dönüm arazi üzerine kurulu, kendine ait plajı ve eğitim ormanı olan Doğada Yaşam Okulu, özellikle yaz aylarında İstanbul'daki kamp alanları arasında en çok tercih edilen kamp alanlarından birisi.

Doğada Yaşam Okulu içerisinde; kamp alanı, karavan parkı, plaj ve survivor parkuru bulunuyor.

Doğada Yaşam Okulu'nda daha kamp alanına girişte kamp alanı ve kuralları hakkında bilgilendiriliyorsunuz. Çalışanlara her daim muhatap anlamında ulaşabiliyorsunuz. Kamp ücreti kişi başı 50 TL.

Kamp alanı iki bölüme ayrılıyor. Plaja yakın sol tarafı gençler, ormanla bitişik sol tarafı ise sakinlik isteyenler ve aileler tercih ediyor.

Kamp alanında tuvalet-duş sorunu bulunmuyor. Kadın-erkek ayrı alanlarda tuvalet ve duş imkanı mevcut. Ayrıca duş için sıcak su da bulunuyor.

Mutfak malzemelerinizin temizliğini ise bulaşıkhanede yapabiliyorsunuz.

Çadır, uyku tulumu ve mat gibi kampçılık ekipmanları kiralanmakta ancak şu an pandemi sürecinden ötürü bu hizmet geçici olarak durdurulmuş durumda.

Kendi kafeteryalarından tost, yumurta, menemen, kahvaltı tabağı, köfte-sucuk, çay kahve gibi yeme içme ihtiyaçlarınızı da karşılayabiliyorsunuz.

Doğada Yaşam Okulu, şehrin içinde olup, şehrin dışındaymış gibi hissettiren bir yer. Kamp alanı ile Kumköy merkezi arası yürüyerek yaklaşık 10 dakika. Dilediğiniz vakit kamp alanı dışına kaçamak yapabilme imkanı da artı bir seçenek. Kumköy merkezde çok güzel kahvaltı, akşam yemeği mekanları da mevcut... Kamp alışverişi için marketler de gene merkezde mevcut.

Doğada Yaşam Okulu'na toplu taşımayla da kolayca ulaşabiliyorsunuz. Hacıosman metro çıkışı otobüs durağından 151 no'lu Kilyos-Demirciköy otobüsüne biniyorsunuz. 40 dakikalık yolculuk sonrası son durak Kumköy Doğada Yaşam Okulu....

Seferoğulları Camping, Ağva / İstanbul

İstanbul'a 1.5 saat mesafede, Ağva'nın Kurfallı Köyü'nde 10 dönüm arazi üzerine kurulu, orman içerisinde ve kendine ait plajı olan Seferoğulları Camping, yaz-kış İstanbul kamp alanları arasında en çok tercih edilen kamp alanlarından.

Adını ünlü yeşilçam filmi Tosun Paşa filmindeki Seferoğulları ailesinden alan Seferoğulları Camping içerisinde; kamp alanı, mesire alanı, plaj ve bungalovlar bulunuyor.

Aile işletmesi olan Seferoğulları Camping'te kamp alanına girişte kamp alanı ve kuralları hakkında bilgilendiriliyorsunuz. Çalışanlara her daim muhatap anlamında ulaşabiliyorsunuz. Kamp ücreti kişi başı 35 TL.

Ayrıca kamp alanının kampçılık ekipmanları olmayanlar için çadır kiralama hizmeti bulunuyor. Çadır istemeyenler için bungalov konaklama imkanı da mevcut.

Giriş için bir başka ÖNEMLİ unsur; Seferoğulları Camping'e girişte dam uygulaması yapılıyor. Tek kadın olarak girebilir ama tek erkek olarak içeri giremezsiniz.

Kamp alanında tuvalet-duş sorunu bulunmuyor. Kadın-erkek ayrı alanlarda tuvalet ve duş imkanı mevcut. Ayrıca duş için sıcak su da bulunuyor.

Mutfak malzemelerinizin temizliğini ise mutfakta yapabiliyorsunuz. Mutfakta ortak buzdolabı da mevcut. Buna rağmen kamp alanının yoğunluğuna bağlı olarak buzdolabı dolabilir, kendi termos çantanızı getirmenizi öneririm.

Kendi kafeteryalarından da menemen, kahvaltı tabağı, köfte, çay-kahve, meşrubat gibi yeme içme ihtiyaçlarınızı da karşılayabiliyorsunuz.

Kamp alanının ön tarafında sizi geniş kumsalıyla pırıl pırıl bir deniz karşılıyor.

Kamp alanı ile Ağva merkezi arası yürüyerek yaklaşık 20 dakika sürüyor. Dilediğiniz vakit kamp alanı dışına kaçamak yapabilme imkanı da artı bir seçenek. Ağva merkezde çok güzel kahvaltı, akşam yemeği mekanları da mevcut... Kamp alışverişi için marketler de gene merkezde mevcut.

Seferoğlu Camping'e toplu taşımayla da kolayca ulaşabiliyorsunuz. Üsküdar'dan kalkan 139A Şile-Ağva otobüslerine binince tam önünde inebiliyorsunuz.

Havanın açık olduğu bir zamanlar oradaysanız yakınlardaki Kilimli Koyu'nda günü batırmayı ihmal etmeyin.

Erikli Şelalesi Kamp Alanı / Yalova

Erikli Yaylası konumu itibariyle doğaseverlerin rahatlıkla ziyaret edebileceği muhteşem manzaralara ev sahipliği yapan güzel bir gezi rotası. Aynı zamanda güzel bir kamping alanı da mevcut...

İstanbul'a sadece 1-1.5 saat uzaklıktaki Erikli Şelalesi Kamp Alanı, Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye Köyü'nün 6 kilometre yukarısında bulunuyor. Doğaseverlerin ve kampçıların yaz-kış uğradığı Erikli Yaylasıı'nın denizden yüksekliği tam 600 metre.

Erikli Şelalesi Kamp Alanı'nda kamp ücreti kişi başı 25 TL.

Çadırınızı su üstündeki tahta platformlara kurmak isterseniz +10 TL daha fark ödüyorsunuz. Tahta platformlarda hafta sonu kampı düşünüyorsanız, platformlara talep çok olduğu için Cuma akşamından gelmenizi öneririm. Herhangi bir rezervasyon yapılmıyor, erken gelir kapar usulü ilerliyor.

Bunun dışında yaylada çadırınızı ister üst taraftaki ister ağaçlık bölgeye, ister dere kenarına kurup su sesiyle uyuyabilirsiniz.

Kamp alanında tuvalet-duş sorunu bulunmuyor. Kadın-erkek ayrı alanlarda tuvalet ve duş imkanı mevcut.

Mutfakta 2 adet ortak buzdolabı mevcut. Mutfak malzemelerinizin temizliğini ise ortak temizlik alanında yapabiliyorsunuz.

Elektrik var, ortak alanda telefon, elektronik aletlerinizi şarj edebilirsiniz. Ortak alanda ışık da mevcut ama siz gene yanınızda bataryalı ışık, kafa lambası getirmeyi ihmal etmeyin. Kamp alanında ateş yakmak serbest.

Kendi restoranlarından serpme kahvaltı, ızgara köfte, sucuk, et, çay kahve gibi yeme içme ihtiyaçlarınızı da karşılayabiliyorsunuz.

Erikli Yaylası'nda telefon çekmiyor ama kamp alanı işletmesinde wifi var, acil durumlarda iletişim için kullanmanıza müsaade ediyorlar.

Kamp alışverişinizi önden Çınarcık merkezde yapmanızı tavsiye ederim. Teşvikiye Köyü'nde ve yol üstünde birkaç ufak market var ama imkanları sınırlı.

Erikli Yaylası, birden fazla mesire alanını bünyesinde barındırıyor. Sırasıyla Kent Ormanı, Kamp Alanı, Çifte Şelale, Dipsiz Göl ve Delmece Yaylası. Her birine farklı yürüyüş parkurlarıyla ulaşılabiliyor.