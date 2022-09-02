Hindistan hakkında birbirinden ilginç 23 bilgi

Hindistan, binlerce yıldır kadim kültürlere ve farklı inançlara ev sahipliği yapıyor.

Güney Asya’daki Hindistan Cumhuriyeti ya da yaygın ismiyle Hindistan, dünyanın en ilginç ülkelerinden! Çünkü bu kadim coğrafya, 1 milyardan fazla insana, kadim kültürlere, onlarca farkı inanışa, muhteşem tarihi yapılara, baharatlara, şaşırtıcı coğrafyalara, inanılmaz manzaralara ve daha pek çok şeye ev sahipliği yapıyor. Hindistan, tarihin kadim dönemlerinden beri dünya medeniyeti için oldukça önemli bir ülke oldu. Bugün teknoloji alanındaki pek çok gelişmede Hindistan’ın büyük katkıları var. Yine de özellikle de Batı’dan bakıldığında Hindistan tarihsel dönemdeki “farklılığını” sürdürüyor. Kısacası, bugün bile Hindistan’ın herhangi bir yerinde insanı hayretler içerisinde bırakacak muhteşem manzaralarla karşılaşmak mümkün. İşte Hindistan hakkında muhtemelen daha önce duymadığınız 23 ilginç gerçek…

1. Hindistan’da yüzen bir postane var

Bu ilginç postane Ağustos 2011’de Srinagar şehrindeki Dal Gölü üzerinde hizmet vermeye başladı. Bu yapı, sadece Hindistan’daki değil, tüm dünyadaki ilk ve tek yüzen postane olma özelliği taşıyor.



2. Dünyanın en fazla yağış alan bölgesi Hindistan’da

Kuzey Hindistan’daki Mawsynram isimli köy, dünyanın en yağışlı bölgesi.

3. Hindistan’da 100’den fazla çalışanı olan bir şirket, tek bir çalışanını işten çıkarabilmek için hükümetten izin almak zorunda

Eğer hükümet izin vermezse işten çıkarma işlemi gerçekleştirilemiyor.



4. Uçurtma uçurmak yasak!

1934 yılında çıkarılan bir yasaya göre, Hindistan’da uçurtma uçurmak yasak! Ancak polis izin ve yetki verdiği durumlarda uçurtma uçurulabiliyor.

5. Hindistan’daki kara yolları dünyanın çevresini 120 kez sarabilir





6. Dünyadaki viski tüketiminin ilk sırasında Hindistan var

Tüm dünyadaki viskinin neredeyse yarısını Hintliler tüketiyor.

7. Plastik cerrahi ilk defa Hindistan’da ortaya çıktı

Hem de milattan önce yüzlerce yıl önce! Milattan önce 6. yüzyılda yaşadığı düşünülen Sushruta tarafından yazılan “Sushruta Samhita” kitap, tıp ve cerrahi alanında yazılan en eski metinlerde birisi olarak kabul ediliyor. Kitapta, plastik cerrahinin de detaylı bir şekilde anlatıldığı bölümler var.



8. Hindistan bayrağındaki safran rengi fedakarlığı ve cesareti simgeliyor

Beyaz ise gerçeği ve barışı. Bayraktaki yeşil rengin anlamı ise kahramanlık ve sadakat. Ayrıca bayrağın ortasındaki yuvarlak çakra sembolü Budizm inancındaki sonsuz yaşam döngüsünü ifade ediyor.

9. Hindistan’da 4 değil 6 mevsim var

Hindu takvimine göre ilkbahar, yaz, sonbahar ve kıştan başka iki mevsim daha var. Bunlar, sonbahardan önceki “muson mevsimi” ve kıştan önceki “kış arifesi” mevsimi.



10. Hindistan’ın en büyük şehri Mumbai’de hava o kadar kirli ki, bu şehirde bir gün geçirmek 100 adet sigara içmekten farksız

11. Hintlerin ulusal hayvanı Bengal Kaplanı’dır

Ancak ne yazık ki bu hayvanın nesli tükenmek üzere! Bugün tüm dünyada 2.500’den az Bengal Kaplanı yaşıyor.

12. Ülkenin ulusal sporu hokey

Ancak ülkedeki en popüler spor, esasen bir İngiliz sporu olan kriket.

13. Hindistan, 1947 yılında bağımsızlığını elde etmeden önce bir İngiliz sömürgesiydi

14. Ülkede konuşulan 17 farklı dil ve 844 lehçe var

15. Hindistan’ın yüz ölçümü yaklaşık 3,3 milyon kilometrekare

Yani Hindistan, dünyanın en büyük 7. ülkesi.

16. Hindistan’da “matem” rengi siyah değil beyaz

17. Dünyadaki baharatın %70’i Hindistan’da üretiliyor

18. Hindistan, tarihinde hiçbir ülkeye saldırmamış tek ülke

Pakistan’a “yanlışlıkla” fırlattıkları füzeleri saymazsak tabi!

19. Hindistan’da evlilik yüzükleri tüm dünyadakinden farklı olarak ayak parmağına takılıyor

Ayak parmağına takılan bu gümüş evlilik yüzüklerinin adı ise “Bichiya.”

20. Hindistan, görücü usulü evliliğin en yaygın olduğu ülke

Bununla beraber, Hindistan’daki boşanma oranları ise oldukça düşük.

21. Hindistan’da 2016 yılında 24 saat içerisinde yaklaşık 50 milyon ağaç dikildi

22. Hintliler için “bıyık” son derece önemli

Çünkü bıyık, bir güç ve otorite göstergesi olarak kabul ediliyor. Ayrıca Hindistan’daki bıyıklı polisler, bıyıksızlardan daha fazla maaş alıyor.

23. Hindistan’da milyonlarca tanrı var

Hindistan’da yaşayan insanların büyük bir bölümü Hinduizm’e inanıyor. Hinduizm’deki tanrı sayısı ise 300 milyondan fazla! Hindistan’daki en popüler tanrılar Vişnu, Şiva ve Brahma.