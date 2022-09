Bakü ziyaretinizde mutlaka görmeniz gereken yerleri araştırdık ve derledik. İşte Bakü'ye gitmişken görmeden dönmemeniz gereken 7 yer

Vizesiz seyahat edebileceğiniz rotalar arıyorsanız doğru yerdesiniz! Azerbaycan’ın göz bebeği Bakü’de gezip görmeniz gereken yerleri sizler için araştırdık. Tarihi yapıları ve birbirinden renkli alışveriş noktalarıyla harika bir tatil yaşamanızı sağlayacak bu şehre bayılacaksınız. Azerbaycan halkının misafirperverliğine değinmiyoruz bile! İçerişehir’den Kız Kalesi’ne, Bakü’ye gitmişken görmeden dönmemeniz gereken yerleri derledik. Bakü’de konaklayabileceğiniz en güzel otelleri de listeledik. İşte Bakü seyahati planlayanlar için eksiksiz bir Bakü seyahat rehberi!

Bakü İçerişehir

2000 yılında UNESCO Dünya Tarih Mirasları Listesi’ne giren bu bölge, 2003 yılında korumaya alınmıştır. Azerbaycan halkının şehir olarak bahsettiği İçerişehir, eski şehir olarak da biliniyor. Paleolistik dönemden bu yana yerleşim yeri olarak kullanılan bölgede pek çok tarihi yapı bulunuyor. Arnavut kaldırımlarla bezenmiş tarih kokan bu sokakları mutlaka görmelisiniz.

Şirvanşahlar Sarayı

Yine 2000 yılında UNESCO Dünya Tarih Mirasları Listesi’ne alınan bir yapı! Bakü’nün İçerişehir bölgesini gezerken görebileceğiniz bu saray, surların arkasında yer alıyor. 15. yüzyılda Şirvanşahlar hanedanının şahı İbrahim Halilullah tarafından inşa ettirilen yapı, 1964 yılından bu yana müze olarak kullanılıyor. Müzede şahların eşyalarından tutun da başka önemli tarihi eşyalara dek pek çok parça sergileniyor.

Haydar Aliyev Kültür Merkezi

Irak asıllı İngiliz Mimar Zaha Hadid’in imzasını taşıyan Haydar Aliyev Kültür Merkezi, Bakü’de görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. İnşasına 2007 yılında başlanan yapı, 2012 yılında tamamlanarak hizmete açılmış. Kısa tarihine rağmen dış görünüşüyle dikkat çeken bina, turistlerin uğrak noktalarından biri haline gelmiş. Haydar Aliyev’in doğumunun 89. yıl dönümünde açılan bu büyüleyici kültür merkezinde konser salonları, sanat galerileri, müze ve kütüphane bulunuyor.

Kız Kalesi

Kız Kalesi, ya da halk arasında bilinen diğer adıyla Kız Kulesi, Bakü’nün en önemli tarihi ve mimari eserlerinden biri olarak biliniyor. 13. yüzyılın en meşhur mimarlarından Masud İbn Davut’un imzasını taşıyan kalenin uzunluğu tam tamına 27 metre! Tıpkı İstanbul’daki Kız Kulesi gibi inşa süreciyle ilgili çeşitli hikayeler duymanız mümkün. Bu da kireçten inşa edilen büyüleyici yapının popülaritesinin artmasına neden oluyor.

Ateşgah

Eski zamanlarda Bakü’de çok sayıda Zerdüşt yaşardı. Bu dine mensup kişilerin ibadet yeri olarak kullandıkları Ateşgah, Bakü’nün en popüler turistik noktalarından biri olarak anılıyor. Dünya üzerindeki üç Mecusi ibadethaneden biri olan Ateşgah, kelime anlamı olarak ateş mabedi anlamına geliyor. Yapı, Bakü şehir merkezine 30 km mesafede yer alıyor.

Azerbaycan Ulusal Tarih Müzesi

Konu Bakü gezilecek yerler olduğunda atlamamanız gereken noktalardan biri de Azerbaycan Ulusal Tarih Müzesi! Tarihi araç gereçlerin kronolojik olarak sergilendiği bu müze, iki ayrı bölümden oluşur. İkinci kısımda ünlü Azerbaycanlı iş adamı ve hayırsever Zeynalabdin Taghiyev’in evi bulunur. Azerbaycan Ulusal Tarih Müzesi’ni ziyaret etmek için en az birkaç saatinizi ayırmanız gerektiğini de hatırlatalım.

Nizami Caddesi

Bakü’de alışveriş yapmak isteyenlerin uğrak noktası Nizami Caddesi’dir. 3.5 kilometre uzunluğundaki bu cadde trafiğe kapalıdır. Dünyaca ünlü markaların mağazalarının bulunduğu Nizami Caddesi, süslemeleri ve dizaynıyla İstanbul’un göz bebeği İstiklal Caddesi’ni andırmaktadır. Adını şair Nizami Ganjavi’den alan cadde, akşam saatlerinde ışıklandırılmaktadır.

“Peki ama Bakü’de nerede kalınır?” dediğinizi duyar gibiyiz! İlk seçeneğiniz The Merchant Baku

Kız Kulesi’ne 300 metre, Şirvanşahlar Sarayı’na ise 600 metre mesafede yer alan The Merchant Baku’da restoran, fitness merkezi, bar ve ücretsiz WiFi imkanı sunuluyor. Otelin klimalı odalarında çalışma masası, su ısıtıcısı, buzdolabı, minibar, kasa, düz ekran TV ve duşlu özel banyo bulunuyor. Ek olarak her odada kahve makinesi yer alıyor. Misafirler her sabah eksiksiz bir İngiliz ya da Amerikan kahvaltısının tadını çıkarabiliyor. Son olarak otelin havaalanı servisinin bulunduğunu da söyleyelim.

Luxary Apartments

Bakü’de, Fevvareler Meydanı’na yaklaşık 1 km mesafede yer alan Luxary Apartments’ta restoran, ücretsiz WiFi erişimi, 24 saat açık resepsiyon ve ortak mutfak imkanı sunuluyor. Balkonlu ve klimalı konaklama birimleri sunan tesis 2012 yılında inşa edilmiş. Daireler, 3 yatak odasından ve 2 banyodan oluşuyor. Çocuklu aileler için çocuk oyun alanlarının da yer aldığı Luxary Apartments, ev konforundan vazgeçemeyenler için ideal. Son olarak otelin ücretsiz havaalanı servisinin bulunduğunu da söyleyelim.

Promenade Hotel Baku

Bakü’de, Kız Kulesi’ne 800 metre mesafede yer alan Promenade Hotel Baku, deniz manzaralı odalarıyla görenleri büyülüyor. Otelin klimalı odalarında çalışma masası, su ısıtıcısı, kasa, düz ekran TV ve duşlu özel banyo bulunuyor. Konumuyla beğeni toplayan Promenade Hotel Baku, Şirvanşahlar Sarayı, Dağüstü Parkı ve Alev Kuleleri gibi popüler noktalara yürüme mesafesinde bulunuyor. Ek olarak misafirler her sabah açık büfe kahvaltının da tadını çıkarıyorlar!

Four Seasons Hotel Baku

Hazar Denizi ve İçerişehir manzarasıyla dikkat çeken Four Seasons Hotel Baku’de restoran, salon, bar ve kapalı yüzme havuzu gibi imkanlar sunuluyor. Aydınlık ve geniş odalarıyla beğeni toplayan otelde İtalyan mutfağını deneyimleyebileceğiniz Zafferano Restaurant bulunuyor. Misafirler, en üst kattaki Jaleh spa merkezinde hamam, sauna ve masaj gibi çeşitli güzellik uygulamalarından yararlanabiliyorlar. Otelin havalimanına uzaklığı ise 30 kilometre.

Art Club

Şirvanşahlar Sarayı’na 200 metre mesafede yer alan Art Club, hızlı check-in ve check-out imkanı, anti-alerjik odaları, restoranı, ücretsiz WiFi’ı ve barıyla dikkat çekiyor. Misafirleri için çeşitli turlar düzenleyen otelde açık büfe kahvaltı imkanı sunuluyor. Odalarda klima, oturma alanı, düz ekran kablo TV, emanet kasası, bide, bornoz, terlik ve özel banyo bulunuyor. Dilerseniz ücret karşılığında havalimanı servisinden yararlanabiliyorsunuz.

Fairmont Baku, Flame Towers

Ünlü Şehitler Sokağı’na yürüyerek sadece 3 dakika mesafede yer alan Fairmont Baku, Flame Towers; harika deniz manzarasıyla görenleri büyülüyor. Çağdaş dekorlu modern odalarda klima, TV, çalışma masası ve minibar gibi imkanlar sunuluyor. Otelin içerisinde yer alan Le Bistro Restaurant’ta uluslararası bistro ve yöre lezzetlerinden oluşan zengin bir menü servis ediliyor. Lezzetli kokteyllerin keyfini çıkarabileceğiniz Nur Lounge Bar’dan bahsetmiyoruz bile! Hazar Denizi’nin olağanüstü manzarasına sahip The Jazz Club’da hafta içi rahatlatıcı caz konserleri verilirken hafta sonları ise DJ performansları yer alıyor. Ek olarak tesisin içerisinde Bakü’nün tek IMAX sineması olan Park Cinema yer alıyor. Anlayacağınız yok yok!

Home Boutique Hotel

Konu Bakü’de kalacak yer olduğunda akla gelen ilk tesislerden biri de Home Boutique Hotel oluyor. Kahvaltı hizmeti sunan otelde, havalimanı transferi, ortak mutfak ve ücretsiz WiFi gibi hizmetler bulunuyor. Misafirlerden tam not alan bu tesis, uygun fiyatlı bir seçenek arayanlar için ideal. Dilerseniz ücret karşılığında havalimanı transfer hizmetinden de yararlanabilirsiniz.