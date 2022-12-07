Ankara'da mutlaka görmeniz gereken 10 müze

Ankara’ya yolunuz düştüğünde şehirde mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerlerin başında Ankara müzeleri geliyor. Türkiye’nin kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasi alanlarına tarihsel bir bakış sunan Ankara, aslında ülkemizde müze faaliyetlerinin başladığı ilk yer. Ülkemizin başından geçen dönemleri tarihsel bir kronoloji ile gözlemlemenize fırsat veren Ankara müzeleri birbirinden çeşitli alanlarda şehrin dört bir yanına konumlanmış halde bulunuyor. Kültürel mirasın ve tarihe ışık tutan değerli izlerin korunması adına açılan Ankara müzelerinin sayısı yaklaşık olarak 75’e yakın. Eğer başkent Ankara’ya yolunuz düşerse mutlaka görmeniz gereken 10 müzeyi bir araya getirdik. Dilerseniz listeye birlikte göz atalım

İşte mutlaka görmeniz gereken Ankara müzeleri…

1. Gordion Müzesi

Mutlaka görmeniz gereken Ankara müzeleri listemize Gordion ile giriş yapıyoruz. Ankara Polatlı’daki Yassıhöyük Köyü yakınlarında 1963’te kurulan Gordion Müzesinde, Eski Tunç, Hitit, ithal Yunan seramikleri, Helenistik ve Roma dönemi eserleri koleksiyonları sergileniyor.

Müzede ayrıca Gordion’da ele geçirilen mühür ve sikke koleksiyonları, Kayabaşı Köyü temel kazısında keşfedilen Roma dönemine ait mozaik ile bir Galat mezarı da yer alıyor. Eserlerin bir kısmı müze bahçesinde sergileniyor. 1990’larda eklenen laboratuvarı, görüntü ve bilgilendirme salonu, açık ve kapalı teşhir salonu ile Türkiye’nin önemli müzelerinden biri haline gelen Gordion Müzesi’ni Ankara’da ziyaret edebilirsiniz.

2. Etnografya Müzesi

Türkiye’nin Cumhuriyet döneminde kurulan ilk müzelerinden biri olma niteliği taşıyan Ankara Etnografya Müzesi, şehirde mutlaka görmeniz gereken müzelerden biri. Türk sanatının Selçuklu devrinden günümüze kadar devam eden örnekleri Etnografya’da sergileniyor. Anadolu’nun çeşitli yörelerinden derlenmiş eşyalar, halk giysileri, el işi süs eşyaları, takunya örnekleri, oyalar, halı ve kilimler gibi Anadolu sanatını temsil eden çok çeşitli eserleri burada görmek mümkün.

Peki müzede başka neler bizi bekliyor? Osmanlı dönemi yayları, okları, çakmaklı tabancalar, tüfekler kılıç ve yatağanlar, Türk çini porselenleri ve Kütahya porselenleri, tasavvuf ve tarikatla ilgili eşyalar ve Türk yazı sanatının güzel örneklerinden levhalar da yine bu müzede bulunuyor.

Müzenin en önemli eserleri ise, Selçuklu döneminden günümüze dek ulaşan Türk ağaç işçiliği örnekleri. Müzede ayrıca Anadolu etnografya ve folkloru, sanat tarihiyle ilgili eserleri kapsayan bir ihtisas kütüphanesi de mevcut.

3. Anadolu Medeniyetleri Müzesi

1997’de Avrupa’da yılın müzesi seçilen ve dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni Ankara’ya yolunuz düşerse mutlaka ziyaret edin deriz. Ankara’nın ve Türkiye’nin en önemli müzelerinden biri olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara’nın en eski yerleşim yeri ve ticaret merkezi olan Atpazarı semtinde, Ankara Kalesi’nin dış duvarının kıyısındaki iki Osmanlı yapısında konumlanıyor. Müze, Mahmut Paşa Bedesteni ve Kurşunlu Han’da, ilk olarak Atatürk’ün isteği üzerine kuruluyor.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde, Anadolu Arkeolojisi, Paleolitik çağdan başlayarak, Neolitik, Eski Tunç, Asur Ticaret Kolonileri, Hitit, Frig, Urartu dönemlerine ait, Karain, Çatalhöyük, Hacılar, Canhasan, Beyce Sultan, Alacahöyük, Kültepe, Acemhöyük, Boğazköy Gordion, Pazarlı, Altıntepe, Adilcevaz, Patnos kazılarında bulunan çeşitli koleksiyonlar kronolojik bir sırayla sergileniyor.

4. Çengel Han Rahmi M. Koç Müzesi

Ankara’nın ilk sanayi müzesi olarak dikkat çeken Çengel Han, Koç Holding kurucusu Vehbi Koç’un iş yaşantısına başladığı yıllarda kullandığı bir dükkâna da ev sahipliği yapmıştır. Yapı, 2005’te koruma altına alınarak müze olarak ziyarete açılmıştır. Çengel Han Rahmi M. Koç Müzesi, endüstri tarihinin araştırılmasını desteklemek için kullanılıyor. Müzede toplam olarak 32 odada denizcilikten karayolu taşımacılığına, havacılıktan tıbba kadar pek çok sanayi kolunun geçmişini gözler önüne seren 4.000’den fazla obje sergileniyor.

5. Kurtuluş Savaşı Müzesi

Ulus Meydanı’nda bulunan I. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası, 1920-1924 tarihleri arasında I. TBMM olarak hizmet vermiş ulusal mimarlık dönemi yapıları arasında yer alıyor. Ardından Cumhuriyet Halk Fırkası Genel Merkezi ve Hukuk Mektebi olarak işlevini sürdüren yapı, 1961’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Müzesi, 1981’de de Kurtuluş Savaşı Müzesi adıyla kapılarını açıyor. Müze koleksiyonu içinde, Atatürk ve milletvekillerine ait şahsi eşyalar, etnografik malzemeler, istiklal madalyaları, savaş araç ve gereçleri, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun müsveddeleri, telefon ve mors yazıcı gibi iletişim araçları yer alıyor. Öte yandan müze içinde yağlı boya tabloları da görmek mümkün.

6. Cumhuriyet Müzesi

Ulus’taki Cumhuriyet Caddesi’nde yer alan Ankara Cumhuriyet Müzesi binası, 1923’te Cumhuriyet Halk Fırkası Mahfeli olarak inşa edilmiştir. Ancak 1924’te I. TBMM binası yeterli gelmeyince bu binanın işlevi değiştirilmiş ve Meclis binası olarak düzenlenmiştir. 1960 yılına dek II. TBMM binası olarak kullanılan yapı, 1981’den bu yana Cumhuriyet Müzesi olarak kapılarını açıyor.

Müzede, Türkiye’nin ilk üç cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Celal Bayar’ın kişisel eşyaları, mecliste kullanılan çeşitli kırtasiye araçları, meclis görüşme tutanakları, milletvekili yoklama defterlerinden birer örnek yer alıyor. Atatürk ilkeleri ve inkılâplarına ilişkin eserler de yine müze bünyesinde sergileniyor.

7. Ulucanlar Cezaevi Müzesi

Ankara’daki en dikkat çeken müzelerden biri olan Ulucanlar Cezaevi Müzesi listemizin 7. sırasında yer alıyor. Ulucanlar Cezaevi, 1925’ten 2006’ya dek düşünce suçlularının ve siyasi suçluların cezai hükümlerini geçirdikleri, Türkiye’nin acı tarihlerinin yaşadığı cezaevi olmuştur. Müzede, 81 yıl boyunca düşünceleri yüzünden hapse girmiş gazeteci, yazar, şair, siyasetçi gibi kişilerin ayrıntılı bilgileri, ailelerinden temin edilmiş özel eşyaları ve cezaevinde bulunduğu sürede çekilmiş fotoğrafların sergilendiği avlular yer alıyor.

Müze kütüphanesi ise, Türkiye siyasi tarihinin unutulmaz isimlerinin yazmış olduğu kitaplara, çeşitli dönemlere ait önemli yayınlara ev sahipliği yapıyor. Dönemin isimlerinin mahkeme kayıtları, tutanakları ve günümüzde bulunması meşakkatli olan yayınların ilk baskıları ile tarihi bir arşiv niteliği gösteren kütüphane müzede mutlaka görülmesi gereken alanlardan biri.

8. MTA Tabiat Tarihi Müzesi

Türkiye’nin ilk tabiat tarihi müzesi olma niteliği taşıyan MTA Tabiat Tarihi Müzesi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bünyesinde, 1968’den bu yana hizmete açık. Müzede MTA Enstitüsünün yapmış olduğu jeolojik, minerolojik ve paleontolojik araştırma ve çalışmalar yer alıyor. Öte yandan bilim fakültelerinin yapmış olduğu bilimsel ve teknik araştırmalar ve materyalleri de müzede ziyaret etmek mümkün.

9. Hava Kuvvetleri Müzesi

Ankara müzeleri listemize resmi açılışı Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi kızı ve Türkiye’nin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen tarafından gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri Müzesi ile devam ediyoruz. Türk Hava Kuvvetleri demirbaş kaydında bulunan her türlü uçak, silah, mühimmat, yer savunma sistemleri gibi zengin bir koleksiyona sahip olan Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi’ni gezmek ise oldukça keyifli. Model uçaklar, dünya havacılık tarihine ait bilgiler, bombardıman ekipmanları, uçuş simülatörü, gerçek savaş uçağı kokpiti deneyimi, askeri radarlar, uçak motorları, askeri keşif ve eğitim uçakları müzede ziyaret edilebilir.

10. Devlet Resim ve Heykel Müzesi

Mutlaka görülmesi gereken Ankara müzeleri listemizi Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi ile tamamlıyoruz. Müze, 1927’de Neo-Klasik üslupta yapılmış binasında hizmet veriyor. Türk resim sanatı eserlerini oluşturan koleksiyonların sergilendiği müzede, her yıl ulusal ve uluslararası sergilerin düzenlendiği üç güzel sanatlar galerisi, resim heykel ve seramik atölyeleri yer alıyor.

Yapı bünyesinde bir de restorasyon atölyesi bulunuyor. 6 salonda teşhir edilen eserlerin yanı sıra müzede, kütüphane, şark salonu ve tiyatro-konser salonu mevcut. Aynı zamanda, Ankara Devlet Opera ve Balesi ile, Kültür Bakanlığı’nın özel sanat toplulukları, konserleri, film ve halk dansları gösterileri ile konferanslar da yine bu binada düzenleniyor.