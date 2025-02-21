KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Daikin Kıbrıs Kupası kura çekimi öncesinde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Sertoğlu, Miracle Değirmenlik Kulübü’nün üyeliğinin askıya alınmasının, şike sürecinden tamamen bağımsız bir süreç olduğunu ve Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan gelen ve kulübün denetleneceği, yasallığının soruşturulacağı yönündeki bilgilendirme üzerine gerçekleştiğini belirtti.

Geçtiğimiz hafta federasyona gelen itirazlar ve şikâyetler üzerine Kaymakamlığa yazı göndererek, Başkan Hakan Törehan’ın genel kurul sürecindeki yasal durumu hakkında bilgi talep ettiklerini ifade eden Sertoğlu, Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan dün kendilerine gelen yazıda “Miracle Değirmenlik ile ilgili yapılan ön araştırmada kulübün 3.2.2022 tarihinde ve 6.6.2024 tarihinde gerçekleştirilen genel kurullarında kulüp başkanı seçilen Hakan Törehan’ın yürürlükteki tüzüğün 21. Maddesindeki koşullara haiz olmadığı görülmüştür. Konunun federasyonunuz tarafından değerlendirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız” ifadelerinin yer aldığını aktardı.

Bu gelişmeler doğrultusunda, KTFF Yönetim Kurulu’nun pazartesi günü toplanarak kulübün üyeliğinin askıya alınma kararını kalıcı hale getireceğini belirten Sertoğlu, “Pazartesi KTFF Yönetim Kurulu’nun askıda olan üyeliği sürekli hale getireceğini belirten Sertoğlu, “Gün itibarı ile Hakan Törehan ve Değirmenlik Spor Kulübü yöneticileri yok hükmündedir. Bundan önce yaptıkları tüm faaliyetler askıdadır” diyerek yönetim kurulu üyelerinin de disiplin kuruluna sevk edileceğini açıkladı.

Ayrıca Kaymakamlığın kulüp hakkında denetleme yaparak federasyona bir rapor sunacağını ifade eden Sertoğlu, üç kişilik bir divan kurulu görevlendirilerek yeni bir genel kurulun toplanmasının planlandığını belirtti.