“Zor olduğunu bildiğimiz göreve hazırız”

HP Lideri Özersay, HP’nin kriz yönetebilen bir parti olduğuna işaret ederek, “Sorunların çözülebilmesi için canla başla çalışmaya ve sorumluluk almaya hazırız” dedi



Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, genelde dünyanın ama özelde de KKTC’nin sarsıntılı bir dönemden geçtiğini belirterek, “Önümüzdeki dönem de kolay bir dönem olmayacak. Sorunların çözülebilmesi için canla başla çalışmaya ve sorumluluk almaya hazırız” dedi.

Özersay ve HP’li milletvekili adayları önceki gün önce Girne Açık Pazarı’nda düzenlenen kermesi ziyaret etti, ardından da sırasıyla, Beylerbeyi, Ozanköy, Çatalköy ve Esentepe’de vatandaşlarla bir araya geldi.

“Tüm sektörleri, farklı sivil toplum örgütlerini dinliyor, istişare ediyoruz. Bunu yapmak için seçim süreci başlamasını beklemedik, insanımız da bunun farkındadır. Bazıları sadece seçim zamanında ortaya çıkıyorlar ama halkımız bunu çok iyi biliyor, halk her şeyin farkındadır” diye konuşan Özersay, ülke yararı için çalışmaya aday olanlarla kendi menfaatinin peşinde olanların farkını en iyi bilenin halk olduğunu belirtti.

Özersay, “Sadece ülke değil dünya da hem ekonomi hem sağlık hem de eğitim ve sosyal politikalar anlamında ciddi sarsıntılı bir döneme girdi. 23 Ocak seçimleri ertesinde ülkeyi çok ciddi sorunlar bekleyecek, tüm bunların zaman içerisinde çözülebilmesi için canla başla çalışmaya ve sorumluluk üstlenmeye Halkın Partisi olarak hazırız, bir başka ifadeyle zor olduğunu çok iyi bildiğimiz bu göreve hazırız” dedi.

HP’nin kriz yönetebilen bir parti olduğuna işaret eden HP Lideri Özersay, pandeminin başladığı günlerde hızlı kararlar alarak süreci kontrol altına tuttuklarını belirtti.

Ülkede son zamanlarda akaryakıt arzında yaşanan gelişmeleri de anımsatan Özersay, “Hükümet edebilmenin, yönetmenin gereği akaryakıt arzını sağlayabilmektir mesela. Bu hükümet olmanın sorumluluğudur. HP olarak hükümette olduğumuz 3 yıllık süreçte insanımıza bunu yaşatmadık. Bu öngörebilme, planlamayla ilgilidir. Yönetebilmekle, halkı düşünmekle, halk için çalışmakla ilgilidir” diye konuştu.





