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Zeki Çeler’in seçim kitapçığı yayımlandı

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Zeki Çeler’in seçim kitapçığı yayımlandı
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Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler’in seçim kitapçığı yayınlandı. Online olarak görüntülenebilecek kitapçık, seçim gezilerinde de dağıtılacak.
Zeki Çeler kitapçığın yayınlanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu kitabın her sayfasında alanında uzman ekiplerin vizyonu var. Girne için Aklın Yolu Zeki Seçim Kitapçığımızda, projelerimizle Girne'yi yaşanabilir bir kent nasıl yapacağımızı anlattık” dedi.
 
Kitapçığa aşağıdaki adresten ulaşılabilir.
https://online.fliphtml5.com/degtj/ssgz/?fbclid=IwAR1oi0wtVSfO_fBZaRuZuz2H3Qtyj3o_inPxisYUceSA8YnUVHbDhmwIyQg

 
 
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