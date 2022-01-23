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YSK'nın verdiği 379 sandığın sonuçlarına göre milletvekili dağılımı

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YSK'nın verdiği 379 sandığın sonuçlarına göre milletvekili dağılımı

 Yüksek Seçim Kurulu’nun bugün yapılan milletvekilliği erken genel seçimi sonuçlarında 379 sandığa göre Cumhuriyet Meclisi’ne 5 parti girecek.

379 sanık sonuçlarına göre, UBP 24, CTP 18, DP 3, YDP3, HP 2 milletvekili çıkarmaya hak kazandı.

Bu sonuçlara göre Cumhuriyet Meclisi’nde halen 3 milletvekiliyle temsil edilen TDP’nin ise yüzde 5’lik ülke barajını geçemeyeceği görülüyor.
 

MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI
UBP: 24
CTP: 18
DP: 3
YDP: 3
HP: 2

Lefkoşa
UBP: 7
CTP: 6
DP: 1
YDP: 1
HP: 1

Mağusa
UBP: 6
CTP: 4
DP: 1
YDP: 1
HP: 1

Girne
UBP: 5
CTP: 4
DP: 1
YDP: 1

Güzelyurt
UBP:2
CTP:1

İskele
UBP: 3
CTP: 2

Lefke
UBP: 1
CTP: 1

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