YSK'nın verdiği 379 sandığın sonuçlarına göre milletvekili dağılımı

Yüksek Seçim Kurulu’nun bugün yapılan milletvekilliği erken genel seçimi sonuçlarında 379 sandığa göre Cumhuriyet Meclisi’ne 5 parti girecek.
379 sanık sonuçlarına göre, UBP 24, CTP 18, DP 3, YDP3, HP 2 milletvekili çıkarmaya hak kazandı.
Bu sonuçlara göre Cumhuriyet Meclisi’nde halen 3 milletvekiliyle temsil edilen TDP’nin ise yüzde 5’lik ülke barajını geçemeyeceği görülüyor.
MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI
UBP: 24
CTP: 18
DP: 3
YDP: 3
HP: 2
Lefkoşa
UBP: 7
CTP: 6
DP: 1
YDP: 1
HP: 1
Mağusa
UBP: 6
CTP: 4
DP: 1
YDP: 1
HP: 1
Girne
UBP: 5
CTP: 4
DP: 1
YDP: 1
Güzelyurt
UBP:2
CTP:1
İskele
UBP: 3
CTP: 2
Lefke
UBP: 1
CTP: 1