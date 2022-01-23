YSK'nın verdiği 379 sandığın sonuçlarına göre milletvekili dağılımı

Yüksek Seçim Kurulu’nun bugün yapılan milletvekilliği erken genel seçimi sonuçlarında 379 sandığa göre Cumhuriyet Meclisi’ne 5 parti girecek.

379 sanık sonuçlarına göre, UBP 24, CTP 18, DP 3, YDP3, HP 2 milletvekili çıkarmaya hak kazandı.

Bu sonuçlara göre Cumhuriyet Meclisi’nde halen 3 milletvekiliyle temsil edilen TDP’nin ise yüzde 5’lik ülke barajını geçemeyeceği görülüyor.



MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI

UBP: 24

CTP: 18

DP: 3

YDP: 3

HP: 2

Lefkoşa

UBP: 7

CTP: 6

DP: 1

YDP: 1

HP: 1

Mağusa

UBP: 6

CTP: 4

DP: 1

YDP: 1

HP: 1

Girne

UBP: 5

CTP: 4

DP: 1

YDP: 1

Güzelyurt

UBP:2

CTP:1

İskele

UBP: 3

CTP: 2

Lefke

UBP: 1

CTP: 1