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Yeniboğaziçi Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı

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Yeniboğaziçi Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı
 Yeniboğaziçi Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı. CTP 4, UBP 3, DP, YDP ve HP 1’er belediye meclis üyesi çıkardı.
Yüksek Seçim Kurulu’ndan yayımlanan sonuçlara göre, CTP yüzde 34.03, UBP yüzde 32.69, DP yüzde 13.52, YDP yüzde 11.09, HP yüzde 8.33, Bağımsız yüzde 0.34 oy oranı elde etti.
Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şu şekilde:
“UBP Muharrem Kuşaf, CTP Esen Beyköylü, CTP Koray Diran, CTP Burhan Özdemirciler, CTP İsmail Gürsoy, UBP Halil Erdoğuş, UBP Göral Yıldızçoban, DP Atalay Talaykurt, HP Raşit Ercen, YDP Server Düzenli”
 
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