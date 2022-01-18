“Yeni yüzlere şans verin”

YDP Girne Milletvekili Adayı Ercan Turhan, aynı şeyleri deneyerek farklı sonuçlar elde edilemeyeceğini vurguladı ve seçmenlere “Yeni partilere ve yeni yüzlere liyakati de göz önünde bulundurarak şans verin” çağrısı yaptı



Yeni Doğuş Partisi (YDP) Girne Milletvekili Adayı, deneyimli turizmci Ercan Turhan, pandemi döneminde turizmciler adına çok üzülüp çok yıprandıklarına dikkat çekti ve turizm çalışanlarının ötekileştirilmesi ve lokomotif sektörün üvey evlat muamelesi görmesinin kendisini siyasete girmeye zorlayan en önemli sebep olduğunu belirtti.

Turhan, “Ülkenin ekonomisi ve gelişmesi için en önemli sektör olan turizm adına hükümetlerin hiç bir şey yapmaması beni çok rahatsız etmekteydi ve hala etmektedir” dedi.

Türkiye’yle yapılan protokollerde gereğinin yapılmadığını dile getiren Turhan,

“Kamu reformunun yapılamaması, yılan hikayesine dönen E-Devlet’in bir türlü başlamaması, özelleştirmelerin önünün açılamaması, etiket tüzüğünün geçirilmemesi gibi meselelerdir benim bu yola girmeme neden oldu. Ben kendi adıma, seçilirsem sadece bir en çok iki dönem, icraatlarımı yapana kadar siyasette kalmayı düşünüyorum yani bunu bir meslek olarak algılamıyorum” diye konuştu.

Türkiye ile olan ilişkilerin ana yavru ilişkisinden abi kardeş ilişkisine evrilmesi gerektiğini dile getiren Turhan, “KKTC’nin kendi kendine yeten bir ekonomik yapıya kavuşması sağlanmalıdır. Tabii ki Türkiye ile el ele birlikte hareket edilecek. Lakin ekonomi kendi kendine yeten bir ülke haline gelecektir” dedi.

Ülkemizde mevcut 35 casinodan her yıl 25 milyon Euro imtiyaz vergisi toplandığına dikkat çeken Turhan, yasaya göre bu kaynağın yüzde 70’inin tanıtım fonuna aktarılması gerektiğini fakat hükümetin bunu kendi açıklarını kapatmak için kullandığını ifade etti.

Ulaşım sorununa da dikkat çeken Ercan Turhan, “Ulaşımın çok pahalı olması turizme sekte vuruyor. Bizim ülkemizde bir sanal hava yolu şirketine ihtiyacımız var. Çok az çalışanla kuracağımız bir hava yolu şirketi THY’yle anlaşıp çok daha ucuza uçuşlar gerçekleştirebiliriz. Dolayısıyla ulaşım ve tanıtımı çözersek büyük bir yol almış oluruz. Ardından diğer projelerim gündeme gelecek. Örneğin “Yap İşlet Devret” modeliyle bir marina işletmesi kurmak istiyorum. Otellerde dünyada uygulanan “Yeşil Yıldız” uygulamasını başlatmayı planlıyorum. Yani otelleri geri dönüşüm ve alternatif elektrik kullanımı gibi konularda adapte etmektir” diye konuştu.

Çiftçi ve hayvancı veya hellim üreticisinin otelcilerle işbirliği yapmasını sağlayarak üretilen malların otellerde tüketilmesini sağlamak da yapacakları arasındaki konulardan biri olduğunu söyleyen Turhan, “Kıbrıs’ta turizm pazarlarken yabancı turiste 3 taksit değil 12 taksit yapılarak onları buraya çekebiliriz” dedi.

Farklı turizm modellerinin de uygulanabileceğini anlatan YDP Girne Milletvekili Adayı Ercan Turhan bu konuda şöyle konuştu:

“Örneğin Agroturizm (Tarım turizmi) modeli uygulanabilir. Turistlerin Kıbrıs’ın doğasında yetişen ürünlerle tanışması ve buna bağlı konaklamalarla aktiviteler insanları ülkemize çekecektir. Böylece turizmimizi 12 aya yayabiliriz. Kaybettiğimiz İngiltere pazarını geri kazanmak için icraatlar yapılmalıdır. Tüm bu anlattıklarımın yapılabilmesi için ise ehliyetli bir kurula ihtiyaç vardır.”

Ercan Turhan, seçime yönelik para karşılığı anket yapıldığını ve 50 bin Dolar’a yaptırılan anketler aldatıcı olduğunu vurgulayarak “YDP en az 7-8 Milletvekili çıkaracaktır. Çünkü, toplumda siyaseti meslek edinen siyasetçilere karşı büyük tepkiler var” diye konuştu.

Siyasetin meslek haline dönüşmemesi gerektiğinin altını çizen Turhan, “Bir kişi maksimum iki dönem seçilebilmeli. Halkımıza çağırırım aynı şeyleri deneyerek farklı sonuçlar elde edemeyiz. Bu yüzden yeni partilere ve yeni yüzlere liyakati de göz önünde bulundurarak şans veriniz.” ifadelerini kullandı.



