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YDP Genel Başkan Yardımcısı Tunçtürk'ten sert uyarı

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Tunçtürk, “Farklı partilerle ortak hareket edecek olan belediye meclisi adayları disiplin kuruluna sevk edilecek”

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YDP Genel Başkan Yardımcısı Tunçtürk'ten sert uyarı
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YDP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tunçtürk yerel seçime katılacak tüm adaylara başarılar diledi ve YDP Belediye Meclisi adaylarına uyarılarda bulundu.
Tunçtürk yaptığı açıklamada, parti olarak belediye başkanlıklarında ittifaka gittiklerini, belediye meclisi adaylıklarında ise ittifak olmadığına dikkat çekerek, “Tüm belediye meclis adaylarımıza başarılar diliyorum. Adaylarımız unutmamalı ki, aday oldukları bölgelerde ittifak adayı belediye başkanlarına destek verebilirler. Ancak, YDP adına belediye meclisi adayı olduklarını unutmamalılar. Şimdiden uyarmak istiyoruz ki, belediye meclisi adaylıklarında farklı partilerle ortak hareket edecek olan adaylarımız tespit edilmesi halinde disiplin kuruluna sevk edilecek ve partiden ihraç dahil her türlü kararla karşı karşıya kalacaklardır. Bu nedenle değerli adaylarımızı bu konuda hassas davranmaya, parti disiplinine uymaya ve partimize gönül vermiş seçmenlerimizi ise bu tür oluşumlara prim vermemeye davet ediyorum” dedi.
 
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