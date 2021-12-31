“Yatırım öncelikle gençlerle olacak”

TDP Genel Başkanı Özyiğit, “Yatırım öncelikle gençlerle olacaktır, bu konuda son derece kararlıyız” dedi





Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim ziyaretleri çerçevesinde Girne Bölgesindeki Çarşamba Pazarı, Türk mahallesindeki kahvehaneler ardından da Karaoğlanoğlu’ndaki Sanayi Bölgesini ziyaret etti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit özellikle son dönemde ülkenin her bölgesini gezerek, gerek esnaf gerekse de üreticiler ile görüştüklerini, vatandaşlarla da sık sık bir araya geldiklerini belirterek toplumun çok büyük çoğunluğun başta ekonomik olmak üzere ciddi sıkıntı içinde olduğunu kaydetti.

TDP’nin her alanda adil paylaşım ve fırsat eşitliğinden yana olduğunu, herkes için kaliteli ve eşit hizmeti öngördüğünü belirten Özyiğit, “TDP sosyal devlet anlayışının gereklerini yerine getirmekte son derece kararlıdır. Adalet, paylaşım ve sosyal devlet rehberimiz olmaya devam edecek” dedi.

Öte yandan TDP milletvekili adayları seçim çalışmaları çerçevesinde Genç İşadamları Derneği’ni (GİAD) ziyaret etti.

“Yarınımız, geleceğimiz gençlerdir, bu nedenle donanımlı ve iyi yetişmiş gençler hedefliyoruz” diyen Özyiğit, gençlerin gerek üretim ilişkilerinde, gerekse de çeşitli iş alanlarında faaliyet göstererek, ülkenin geleceğini gençlerle beraber şekillendirme hedefi taşıdıklarını vurguladı.

Gençlere yönelik adımlar doğru atılmazsa, ülke geleceğinin doğru ve sağlam bir zeminde olamayacağı uyarısında bulunan Özyiğit, “Yatırım öncelikle gençlerle olacaktır, bu konuda son derece kararlıyız” dedi.

Kamunun yıllardır partizanca istihdamlar nedeniyle şişirildiğini, devlet olanaklarının tüketildiğini, ülkedeki ekonomik koşulların da ortada olduğunu belirten Özyiğit, bu kötü durumdan da özellikle gençlerin olumsuz etkilendiklerini, bu şartlarda gençlerin girişimlerine destek olmanın, yatırım yapmalarını sağlamanın herkesin önceliği olması gerektiğini söyledi.

Doğru bir planlama ile gençlere olanak sağlayacak kaynakların yaratılabileceğini kaydeden Özyiğit, “Gençlere bu ülkede iş yapma, üreterek var olma ve geleceklerini bu ülkede görecek ortamları yaratmak çok önemlidir. Bu ülkenin yeni saraylara değil, gençlerin önünü açacak projelere ihtiyacı vardır. Bizler bu konuda çok açık ve netiz” diye konuştu.



