Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü Başkanı Arda Çileker sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2022 Erken Genel Seçimi sonuçlarını değerlendirdi.



TDP Gençlik Örgütü Başkanı Arda Çileker, 4 yıl boyunca ortaya koydukları politikaların ve adaylarının halk tarafından kabul görmediğini belirtirken, herkesin sesinin duyulduğu bir yapıyı şekillendirerek yeniden örgütlenmeleri gerektiğini ifade etti.

Halkın her şeyden çok sağlam bir muhalefet ihtiyacı olduğunu belirten Çileker şöyle devam etti:

“Halkımızın şu anda her şeyden çok, sağlam bir muhalefete ihtiyacı var. Bizler talip olmalı ve korkusuz kaygısız bu görevi üstlenmeliyiz. Orta ve uzun vadede toplumsal dönüşümü sağlayacak ve alternatif bir varoluş vizyonunu ortaya koyacak bir yol yürümemiz gerektiği ortadadır. Ne ben ne de Gençlik Örgütümüz vazgeçmiyoruz, her türlü göreve talibiz. Bu yapıyı ancak biz dönüştürebiliriz! Tüm genç yoldaşlarıma süreç içerisinde koydukları emek için teşekkür ederim.