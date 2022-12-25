Uluçay: “Güçlü bir belediye yaratarak, halkımıza hizmet vereceğiz”

Gazimağusa’da Belediye Başkanı seçilen Süleyman Uluçay, güçlü bir belediye yaratarak, halka hizmet vereceklerini söyledi.

Uluçay, seçim sonuçlarını BRT’ye değerlendirdi.

“Ülkemizin ikinci büyük şehri Gazimağusa’da halkımız bize görev verdi ve bizde güçlü bir belediye yaratarak halkımıza hizmet vereceğiz” diyen Uluçay, ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

