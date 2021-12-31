"Ülkenin ve halkın gailesini çekmeyenlerin gitme vakitleri geldi"

Son üç yılda çok büyük sıkıntıların yaşadığını hatırlatan Erhürman, “Bu ülkenin derdiyle dertlenmeyenlerin, bu ülkenin, bu halkın gailesini çekmeyenlerin, krizin üstüne kriz eklediğini, dertlerimizi azaltmak yerine çoğalttıklarını da gördük” dedi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin ve halkın gailesini çekmeyenlerin gitme vakitlerinin geldiğini, 23 Ocak 2022’de yapılacak erken genel seçimlerde yüreği bu ülke için atanların göreve geleceklerini söyledi.

Yeniboğaziçi’nde yenilenen ocak örgütü binasının açılışına katılan Erhürman, burada yaptığı konuşmada, bölgede kimselere görünmemek için evlerde yapılan toplantılardan bugünlere gelinen süreçten bahsetti ve CTP’nin Yeniboğaziçi’nde büyük ivme kazandığını vurguladı. Bölgede CTP’ye yakışan bir yapının hayata geçirildiğini dile getiren Erhürman, binanın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti. Açılışta CTP’nin milletvekili adayları da yer alırken, bölge halkının büyük ilgi gösterdiği etkinlikte coşku doruklara çıktı.

“23 OCAK’TA ADANIN GENELİNE BİR MÜJDE VERECEĞİZ…”

Yeniboğaziçi’ndeki açılışta toplanan kalabalığa hitap eden CTP lideri Tufan Erhürman, 23 Ocak Erken Genel Seçimlerinde hem kuzeye hem de adanın geneline bir müjde vermeye hazırlandıklarını ifade etti. Son üç yılda çok büyük sıkıntıların yaşadığını hatırlatan Erhürman, “Bu ülkenin derdiyle dertlenmeyenlerin, bu ülkenin, bu halkın gailesini çekmeyenlerin, krizin üstüne kriz eklediğini, dertlerimizi azaltmak yerine çoğalttıklarını da gördük” dedi.

Erhürman, bir şey yapmak için değil, bir şey olmak için siyaset yapanların artık gitme vaktinin geldiğinin altını çizerek, “Bu ülkenin gailesini çekenlerin, yüreği bu ülke için atanların gelme vakti geldi” dedi. Seçime çok kısa bir zaman kaldığını kaydeden Erhürman, “Gençlerimiz bu ülkeden göç etmesin, vardık, varız, var olacağız diyebilmek için CTP geliyor” vurgusunu yaptı.

“HALKIMIZI UÇURUMUN KENARINDAN DÖNDÜRME SEÇİMİNDEYİZ…”

CTP Lideri Erhürman 23 Ocak’taki seçimlerin çok kritik bir dönemeç olduğunu işaret ederken, Kıbrıs Türk halkının bir uçurumun kenarına sürüklendiğini ve halkı bu uçurumun eşiğinden döndürmek için göreve gelmeye hazırlandıklarını söyledi. Pandeminin ve ekonomik krizin etkisiyle halkın sıkıntılarla baş başa bırakıldığını vurgulayan Tufan Erhürman, ülkeyi kurtaracak plan, program ve projeleri hazırladıklarını ve yola koyulduklarını söyledi. Erhürman’ın konuşmasını tamamlamasının ardından açılışa katılan Yeniboğaziçi halkı, attıkları slogan ve alkışlarla CTP’nin iktidara yürüdüğüne dikkat çekti.