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Ülke genelinde seçime katılım oranı yüzde 68.85

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Ülke genelinde seçime katılım oranı yüzde 68.85
Yüksek Seçim Kurulu, ülke geneli Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimine  katılım oranını  yüzde 68.85 olarak açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan alınan bilgiye göre, ilçelere göre katılım oranları; Lefkoşa’da yüzde 68.35, Gazimağusa’da yüzde 72.42, Girne’de yüzde 58.80, Güzelyurt’ta yüzde 67.80, İskele’de yüzde 69.45, Lefke’de yüzde 76.26 olarak gerçekleşti.
 
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