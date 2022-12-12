UBP:"Güçlü Belediyeler Güçlü Gelecek”

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Üstel, belediyeler reformuna verdikleri önemi ve ilkelerini açıkladıklarını ifade ederek, güçlü bir gelecek yaratmak, eksik projeleri tamamlamak ve ülkeyi bugünden daha iyiye taşımak için yola çıktıklarını söyledi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) “Yerel Yönetimler Seçim Bildirgesi 2022” açıklandı.



“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”, “18 belde 18 ilke”, “Hizmette yerel, anlayışta evrensel” sloganıyla hazırlanan bildirgenin basın toplantısında, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’e, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ve belediye başkan adayları eşlik etti.

Lefkoşa Grand Pasha Otel’de düzenlenen basın toplantısına, Meclis Başkanı Zorlu Töre, bakanlar, milletvekilleri ve partililer de katıldı.

Geçmiş dönemde UBP’nin ülkeye kazandırdığı projelerin gösterildiği basın toplantısında ilk sözü alan Hasipoğlu, UBP olarak 18 bölgede ortaya koydukları ilkelerle, güçlü belediyeler yaratıp, halka hizmet vermeyi amaçladıklarını ifade ederek, yerel seçimlerin demokratik bir şekilde geçmesini diledi.

UBP’nin 18 ilkesi şöyle:

“İnsan ve hizmet odaklı çalışan, finansal açıdan güçlü, çevre dostu, çalışma barışını sağlamış, planlı büyüyen, altyapı yatırımlarını yapan, ulaştırma sorunlarını çözmüş, aktif yaşamı teşvik eden, teknolojik dönüşümünü tamamlamış, sosyal belediyecilik, engelsiz yaşam alanları yaratan, sivil toplum kuruluşlarına destek veren, katılımcı demokrasiye inanan, eşitlikçi anlayışa sahip, gençler için fırsatlar yaratan, doğal yaşama duyarlı, toplumsal cinsiyet eşitliğine inanan, kültür sanat ve spora kapıları açık.”

-Üstel

UBP Genel Başkanı Ünal Üstel de, seçim arifesinde olduklarını ve geri sayımın başladığını ifade etti.

Üstel, belediyeler reformuna verdikleri önemi ve ilkelerini açıkladıklarını ifade ederek, güçlü bir gelecek yaratmak, eksik projeleri tamamlamak ve ülkeyi bugünden daha iyiye taşımak için yola çıktıklarını söyledi.

“Hükümetin adayları” ile yola çıktıklarını ve 25 Aralık Pazar günü seçime gideceklerini ifade eden Üstel, Türkiye Cumhuriyeti desteğiyle ülkeyi ileriye taşıyacaklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği yasalarından da destek alarak belediyeler reformunu tamamladıklarını ifade eden Üstel, muhalefetin konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığını ancak davayı Hükümetin kazandığını, reformların kabul gördüğünü ve 18 belediye ile seçime gidileceğini söyledi.

Belediyeleri kapatmadıklarını, güçlerini birleştirdiklerini ifade eden Üstel, belediyelerin halka daha güçlü hizmet vereceğine işaret etti, belediyeler reformunu anlattı.

Üstel, geleceğe yönelik yapacakları ekonomik, altyapı, sosyal konut, teknoloji yatırımları ile gençlere yönelik atılacak adımları anlatarak, ülkede yapılan destekler, hayat pahalılığı, asgari ücret ve diğer çalışmalarla ekonomide pandemi öncesini yakaladıklarını kaydetti.

Üstel, hayat pahalılığının Aralık ayı sonunda da maaşlara yansıtılacağını, asgari ücret ile ilgili gereken adımların atılacağını ifade ederek, hükümet olarak vaatte bulunmadıklarını, hep yapacaklarını söylediklerini dile getirdi, amaçlarının güçlü bir yapı oluşturmak ve halka refah bir ortam sunmak olduğunu kaydetti.

Üstel, halka, yerel seçimlere yönelik kafa karışıklığı yaratacak söylemlere itibar etmemesi çağrısında da bulundu ve yerel seçimlerden başarıyla çıkacaklarına inanç belirtti.

