“UBP, yüzde 40’ı geçti”

UBP Genel Başkanı, Başbakan Sucuoğlu, UBP’nin yüzde 40’ı şu an geçtiğini ifade ederek “Şu an 5 vekil ve üzeri çıkarabilecek iki parti var” dedi. Seçimde halka istikrar çağrısı yapan Sucuoğlu, “Bize tek başına iktidar şansı verin” dedi

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, göreve geldiğinden 10 gün sonra seçim yasaklarının girdiğini anlatarak, “İcraat yapamadım. Devalüasyon oldu. Pandemi devam ediyor. Akaryakıtı taşıyacak tanker bulamadık” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, göreve gelmesiyle meclisin toplanmaya başladığını ve yasaların geçtiğini belirterek, “Benden önceki dönemde meclis toplanamıyordu. Ben geldikten sonra 2022 yılı bütçesini hazırladık. 7-8 yasa geçirdik” dedi.

Ülkede siyasi istikrar yakalanmazsa, ekonomide istikrarın yakalanamayacağına işaret eden Sucuoğlu, “Hükümetler son yıllarda 1-2 yıl sürüyor, projeleri tamamlayamıyoruz ve Türkiye tamamlayınca üzülüyoruz. 3’lü ve 4’lü koalisyonlarla sonuç alınamaz. Küçük partiler büyük partileri teslim alır ve icraat yapılamaz. Bize tek başına iktidar şansı verin başaramazsak bizi gönderin” ifadelerini kullandı.

UBP’nin tek başına iktidara gelmemesi için ortada bir neden olmadığını ifade eden Sucuoğlu, “Mühür kıranı tespit ettiğim anda 50 milletvekiline bilgi vereceğim ve basına açıklayacağım” dedi.

26 milletvekili ile sandıktan çıkmanın sıkıntılı olduğuna işaret eden Sucuoğlu, “Atmak istediğim radikal kararlarla ilgili sorun çıkabilir. 26 milletvekili, 26 başbakandır. 26 milletvekili ile hükümet kurma yerine daha güçlü koalisyona gidilip gidilmemesiyle ilgili parti meclisine gideceğim” diye konuştu.

UBP’nin yüzde 40’ı şu an geçtiğini ifade eden Sucuoğlu, “Küçük partilerden biri baraj altında kalırsa UBP tek başına iktidardır. Şu an 5 vekil ve üzeri çıkarabilecek iki parti var. Bu partiler dışındakiler mecliste grup kuramayacaklar” dedi.

Karma oyun kaldırmak için uğraştıklarını ancak karma oyu kaldırmak isteyenlerin daha sonra karma oy kullanım yöntemini değiştirmek istediğini ifade eden Sucuoğlu, “Seçim barajını da yüzde 8’e çekmek istiyorduk. Oy birliği arandığı için başaramadık” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, 23 Ocak Pazar günü yapılacak genel seçimin, ekonomik ve kalıcılaşmış siyasi sorunlardan kurutuluş reçetesi olabileceğini belirterek, “ Tek çıkış yolu UBP’nin tek başına kuracağı hükümettir” dedi.

Sucuoğlu, seçimde halka istikrar çağrısı yaptı, vatandaşın sandıklara giderek UBP’den yana oyunu kullanmasını istedi.

Başbakan Sucuoğlu, “ Bu seçimin ardından, istikrar ön planda olacak. Siyasi istikrarın ortaya çıkması ile birlikte tüm halkımızı da olumlu yönde etkileyecek ekonomik ve sosyal istikrar sağlayabiliriz. Dolayısıyla bu fırsatı iyi değerlendirelim” dedi.

Faiz Sucuoğlu “ Halkımdan beklentim bize güvensin, bize bu fırsatı versin. Biz çok heyecanlı, çok iddialıyız. KKTC’yi mevcut ekonomik süreçten kurtarabileceğine inanan güçlü bir ekibiz. Önceliğimiz, KKTC ekonomisini kendi ayakları üzerinde durabilmesini sağlamak, bununla birlikte halkımızın ekonomik refahını arttırmak olacaktır. Heyecanımız halkımız içindir. Bu nedenle ‘istikrar’ diyor, halkımızdan bizi beş yıllığına tek başına iktidara taşımasını istiyoruz” diye konuştu.

Halkın beklentisi, çocukların ve ülkenin geleceği için omuzlarında büyük bir sorumluluk taşıdıklarına işaret eden UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, halka söz verdiğini, UBP’nin ateşten gömleği tek başına giyerek, arzu edilen refah seviyesine ulaşacaklarına olan inancını dile getirdi.

UBP’nin beş yıllığına tek başına iktidara gelmesi halinde hayata geçireceklerini sıralayan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, 2022 yılının ilk altı ayında 500 yataklı hastanenin temelinin atılacağını, yeni bir sağlık alt yapısı için yeni projeler olduğunu, turizm eğitim, yüksek öğrenim gibi konulara daha çok ağırlık verileceğini kaydetti.



