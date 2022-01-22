Turizm Bakanlığı Müsteşarı ve DP Lefkoşa milletvekili adayı, Serhan Aktunç “Turizm pastasını çok daha geniş kesimlere yayılmasını sağlayacağız, bu büyük ekonomik pasta toplumun geneline yayılacak, bu sayede de toplum turizmi daha çok sahiplenecek ve içselleştirecek” dedi

Demokrat Parti Lefkoşa milletvekili adayı olan ve Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı görevini yürütmekte olan Serhan Aktunç, adaylığı ile ilgili HALKIN SESİ’nin kendisine yönelttiği soruları cevapladı.

Serhan Aktunç, yeni bir siyaset anlayışı için, özel sektörün sorunlarını hem meclise taşımak hem de bu sorunlara çözüm bulmak için Demokrat Parti’den aday olduğunu belirtti.

“Turizm bu ülkenin hem siyasi hem de ekonomik bağımsızlığı için olmazsa olmazdır. Ekonomik olarak güçlü olmamızın kendi ayakları üzerinde durabilmemizin tek yolu turizmdir” diyen Aktunç, fakat turizme daha çok sahip çıkmalı, yönetmek gerektiğini çünkü yönetemezsek birilerinin gelip yöneteceğini ve o zaman da çok üzüleceğimizi vurguladı.

Ülkemizde özel sektörün sorunlarını sadece kitaplar üzerinden okuyarak çözülemeyeceğini vurgulayan Aktunç “Bu sorunları bire bir yaşayan tecrübe edenler çözebilir” dedi.

Serhan Aktunç, siyasette yeni siyasilere fırsat verilmesi gerektiğini eski siyasilerin yaptıkları hataların vebalinin kendisi gibi genç siyasilerden çıkarılması gerektiğini ifade etti.

“Turizm pastasını çok daha geniş kesimlere yayılmasını sağlayacağız, bu büyük ekonomik pasta toplumun geneline yayılacak, bu sayede de toplum turizmi daha çok sahiplenecek ve içselleştirecek” diyen Aktunç, turizm ülkemizin ticari açığının çok büyük bir kısmını kapattığını vurguladı.

Fakat 2022 bütçesinde Turizmin tüm bütçenin sadece %1.1'i oranında payı olduğunu belirten Aktunç “Bu noktada sorun var, bu kadar büyük katkı koyan bir sektör daha fazla destek almalı. Bunu ancak toplumun desteğini alarak başarabiliriz. Toplumu arkasına almayan hiçbir hareket veya sektör başarılı olamaz” dedi.

Seçim süresince adayların kendilerince vaatler ortaya koyduğunu bunlardan bazılarının Maksimalist düşünceler olduğu kadar, gerçekçi, ayakları yere basan, öncelikle milletvekili olacağını unutmayan fikirler de mevcut olduğunu belirten Aktunç “Ben kendi adıma milletvekili olacağım bilinciyle, sadece yapılabilecekleri anlatarak oy istiyorum” dedi.



