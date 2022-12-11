Törehan: “Yeni istihdam alanları yaratacağım”

UBP’nin Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan adayı Ebru Törehan, Değirmenlik-Akıncılar bölgesinde yeni istihdam alanları yaratacağının söyleyerek, ‘Belediyede 3’üncü ülke vatandaşı çalışmayacak, asla dışarıdan hizmet almayacağım’ dedi.

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan adayı Ebru Törehan, Kuzey Kıbrıs TV’de yayınlanan ve Ahmet Kaptan’ın hazırlayıp sunduğu ‘Kaptan’ın Günlüğü’ adlı programa katıldı.

UBP’nin Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan adayı Törehan, bölgede ciddi sorunların olduğuna dikkat çekerek, ‘Açılan ova yolları daha sonra stabilizasyonları yapılmadığı için kullanılmayacak durumda, tarih yatan topraklarımıza sahip çıkılmamış, spora sahip çıkılmamış…’ dedi.

Bölgede çok ciddi bir hayvansal atık probleminin olduğunu belirten Törehan, hayvancıların kendi imkanları ile bu sorunların önüne geçmeye çalıştığını dile getirdi.

“Bir çivi bile çakılmamış…’

Törehan, çocukların spor, oyun ve park alanlarının yok edildiğini belirterek, ‘Kimse sorsak, ‘en son Osman Işısal’ın döneminde yapılmıştı’ diyor… Şimdi bir çivi bile çakılmamış. Bütün atıl durumda olan spor kulüplerimizi yeniden hayata geçireceğiz. Gençlerimiz ve çocuklarımız Kapalı Spor Salonu ile yüzme havuzu istiyorlar bunlarla ilgili projelerimiz var’ ifadelerini kullandı.

- ‘Yol ve kanalizasyon sorununun acil bir şekilde çözülmesi gerekiyor’

Törehan, yol ve kanalizasyon sorununun acil bir şekilde çözülmesi gerektiğine dikkat çekerek, ‘Bu sorun çözülmez ise yaklaşık 1 yıl içerisinde çok ciddi sıkıntılar yaşayacağız’ diye konuştu.

- ‘Ben asla 3’üncü ülke vatandaşı çalıştırmayacağım’

Belediyenin şu anda bünyesinde bulunan birçok işçinin 3’üncü ülke vatandaşı olmasına tepki gösteren Törehan, ‘Bölgemizde o kadar işsiz varken neden?’ diye sordu.

‘Ben asla bölgenin dışına çıkmayacağım, dışarıdan hizmet almayacağım’ diyen Törehan, belediyede 3’üncü ülke vatandaşlarının çalışmayacağını vurguladı.

Törehan, ‘Bölgemdeki işsiz insanların hemen hemen hepsini biliyorum. Hepsine yeni istihdam olanakları yaratacağım… Hepsine uygun iş imkanlarını sağlamak için gerekli dış ve iç kaynakları sonuna kadar kullanacağım’ ifadelerini kullandı.

- ‘Göreve geldiğim ilk gün Sayıştay işe denetim yapacağım’

Belediyenin borcuyla ilgili resmi bir bilgiye sahip olmadığını açıklayan Törehan, ‘Belediyenin bir önceki dönem 4 milyon TL artı bir şekilde devir alındığını biliyoruz. Onun dışında şu anda rakamlarla ilgili hiçbir şey paylaşılmıyor. Ancak çok borcu olduğunu biliyoruz… Göreve geldiğimde kendimi garanti altına almak için ilk gün Sayıştay’ı davet edeceğim ve denetim yaptıracağım… Çünkü neyi devralacağımı bilmiyorum. Çok büyük bir yıkıntıyı devralacağımı düşünüyorum’ diye konuştu.

Sosyal belediyecilik anlayışını geliştireceklerini ifade ederek, projelerini paylaştı.

- ‘Yaşlılarımız artık keyif yapacak, eziyet çekmeyecek’

Projeleri hakkında da açıklamalarda bulunan UBP’nin Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan adayı Törehan, şöyle devam etti:

‘Yaşlılarımız en hassas noktamızdır. Yaşlı insanlarımız kapı önlerinde oturup bütün gün televizyon izlemekten hastalanıyor… Çoğu yaşlımızın ciddi sağlık problemleri var. Mevcut olan sağlık ocakları kullanılamayacak bir durumda, atanmış doktorlar var ama ortada doktor yok. Bizim geliştirdiğimiz ‘Sağlıkla Kal Projesi’ ile yaşlılarımız evlerinde sağlık hizmeti alabilecek. Eczanelerle iş birliği yaparak, motosiklet ve elektrikli araçlarımız ile hastalarımızın ilaçlarını evlerine götüreceğiz, gerekirse hastaneye götüreceğiz, sağlık durumlarını her gün takip edeceğiz.’

‘Yaşlılarımız artık keyif yapacak, eziyet çekmeyecek’ diyen Törehan, kardeş belediyelerden 3 adet ambulans sözü aldığını açıkladı ve ‘Belediye başkanı olduğum süre boyunca bölgemizde 3 tane ambulans olacak ve bölgemize eşit olarak dağıtılacaktır’ ifadelerini kullandı.

‘Dinliyoruz Projesi’

Törehan, ‘Dinliyoruz Projesi’nin detaylarını kamuoyu ile paylaşarak, eğitmenler ve üniversite öğrencileri tarafından yaşlı veya engelli bireylere kitaplar okunacağını dile getirdi.

‘Dinliyoruz Projesi’ kapsamında belirlenen alanlara belediyenin ücretsiz ulaşım sağlayacağını da aktaran Törehan, ‘Kadınlarımızın yaptığı ikramlıkları da kitap okuma alanlarına gelen herkese ücretsiz olarak ikram edeceğiz’ dedi.

“Bölge insanına 7/24 hukuki destek sağlanacak”

Ebru Törehan ayrıca bölge insanına 7/24 ücretsiz hukuki yardım olanağı sağlayacağını belirtti.

Şiddete uğrayan veya tacize uğrayan bireylere psikolojik destek verileceğini de açıklayan Törehan, bu uygulamanın tamamen ücretsiz olacağını dile getirdi ve ‘Korkmamayı ve susmamayı öğreteceğiz’ dedi.

- ‘Yalnız Değilsin Projesi’

‘Yalnız Değilsin Projesi’ne de değinen Törehan, ailelerinden kayıp yaşamış insanlara hukuki, mali ve psikolojik olarak danışmanlık hizmeti vereceklerini belirtti.

‘Dost Eller Projesi’

Törehan, ‘Dost Eller Projesi’ne dikkat çekerek, bölgenin belirli noktalarına insanların rahatlıkla erişebileceği mağazaların kurulacağını kaydetti, ‘Burada ikinci el ya da sponsorlardan temin edilen kıyafetlere ücretsiz olarak halkın ulaşması sağlanacak’ dedi.

‘Gıda Bankası Projesi’



‘Gıda Bankası Projesi’yle vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini aktaran Törehan, ‘Bir market standardında olacak ya da ilgili bölgenin marketlerine, bakkallarına temel gıdalar verilecek’ ifadelerini kullandı.

