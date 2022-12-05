banner875
banner885
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
12 0
18 0
 
“Ülkemizde trafik sorumsuzluğu kaldıramayacak kadar hassas”
“Ülkemizde trafik sorumsuzluğu kaldıramayacak kadar hassas”
7 0
Doğan, ikinci devrede Çetinkaya’yı yıktı
Doğan, ikinci devrede Çetinkaya’yı yıktı
35 0
2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Mulla-Çağla ikilisi
2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Mulla-Çağla ikilisi
20 0
Zerrin Üstel'den dayanışma örneği
Zerrin Üstel'den dayanışma örneği
25 0
Girne Limanı sessizliğe büründü  
Girne Limanı sessizliğe büründü  
36 0
banner878
banner887

Törehan: “Üreticilerimize, insanlarımıza hizmet etmek amacıyla aday oldum”

banner476

banner825
Törehan: “Üreticilerimize, insanlarımıza hizmet etmek amacıyla aday oldum”
UBP Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan adayı Ebru Törehan, üreticilere, bölge insanına hizmet etmek amacıyla aday olduğunu belirterek, bölgede esnafın kepenk kapattığını, üreticinin sıkıntı içinde olduğunu, gençlerin işsizlikle savaştığını ve belediyenin bunlara gözünü kapatamayacağını kaydetti.
Ulusal Birlik Partisi Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan adayı Ebru Törehan, Kıbrıs TV’de yayınlanan programa katıldı.
Törehan, belediyenin görevinin sadece çöp atmak veya çiçek ekmek olmadığını ifade ederek, insana yatırım yapmak için başkan olmak istediğini kaydetti.
Törehan, bölgeden göçü önlemek için çalışmalar yaptıklarını anlatarak, bölgede istihdam yaratmayı hedeflediklerini, insanlar ekonomik sıkıntı yaşarken, belediyede yabancı iş gücünün çalıştığını belirtti.  
Manifestosuna koyduğu her işi yapacağını ifade eden Törehan, bölge insanlarının talepleri doğrultusunda projeler hazırladıklarını kaydetti, Değirmenlik-Akıncılar bölgesini incelediğini ve çok özel anlaşmalar yaptıklarını belirtti, özellikle hayvancılar için iki büyük firmayla anlaşma yaptıklarını ve seçilmesi halinde belediye başkanlığı süresi boyunca bütün hayvancılara özel yüzde yirmi indirim fırsatı sunulacağını dile getirdi.
Projeleri merkezi hükümet ile birlikte yürüteceğini ifade eden Törehan, bölgeyi turizmden gelir elde eden bir noktaya çekeceğini, gençlere yönelik yatırımlar yapacağını kaydetti.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.