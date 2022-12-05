Törehan: “Üreticilerimize, insanlarımıza hizmet etmek amacıyla aday oldum”

UBP Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan adayı Ebru Törehan, üreticilere, bölge insanına hizmet etmek amacıyla aday olduğunu belirterek, bölgede esnafın kepenk kapattığını, üreticinin sıkıntı içinde olduğunu, gençlerin işsizlikle savaştığını ve belediyenin bunlara gözünü kapatamayacağını kaydetti.

Ulusal Birlik Partisi Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan adayı Ebru Törehan, Kıbrıs TV’de yayınlanan programa katıldı.

Törehan, belediyenin görevinin sadece çöp atmak veya çiçek ekmek olmadığını ifade ederek, insana yatırım yapmak için başkan olmak istediğini kaydetti.

Törehan, bölgeden göçü önlemek için çalışmalar yaptıklarını anlatarak, bölgede istihdam yaratmayı hedeflediklerini, insanlar ekonomik sıkıntı yaşarken, belediyede yabancı iş gücünün çalıştığını belirtti.

Manifestosuna koyduğu her işi yapacağını ifade eden Törehan, bölge insanlarının talepleri doğrultusunda projeler hazırladıklarını kaydetti, Değirmenlik-Akıncılar bölgesini incelediğini ve çok özel anlaşmalar yaptıklarını belirtti, özellikle hayvancılar için iki büyük firmayla anlaşma yaptıklarını ve seçilmesi halinde belediye başkanlığı süresi boyunca bütün hayvancılara özel yüzde yirmi indirim fırsatı sunulacağını dile getirdi.

Projeleri merkezi hükümet ile birlikte yürüteceğini ifade eden Törehan, bölgeyi turizmden gelir elde eden bir noktaya çekeceğini, gençlere yönelik yatırımlar yapacağını kaydetti.

