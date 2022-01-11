TKP aday tanıtım gecesi yaptı

“Ekmeğe, tüp gaza ve her şeye zamlar devam ederken biz diğerleri gibi amigo şöleni yapamazdık” diyen TKP Genel Başkanı Çakıcı akşam Genç TV Stüdyosunda canlı yayında aday tanıtım gecesi yaptı

Toplumcu Kurtuluş Partisi – Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, yağmur gibi yağan zamlar devam ederken öteki partiler gibi bol harcamalı şölenlerle aday tanıtımı yapmayı uygun bulmadıklarını söyledi.

TKP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Çakıcı “Ekmeğe, tüp gaza ve her şeye zamlar devam ederken biz diğerleri gibi amigo şöleni yapamazdık” dedi.

Dün akşam Genç TV Stüdyosunda canlı yayında aday tanıtım gecesinde konuşan Çakıcı, “Biz bugün buradan Kıbrıs Türk halkına sesleniyoruz. Aday tanıtımımızı sade bir şekilde yapıyoruz. Bizim formatımız diğer partilerin formatından farklıdır. Bunun sebebi vardır. O sebep Kıbrıs Türk halkına duyduğumuz saygıdır. Bugün insanlar, “Mazota, benzine, ekmeğe, tüp gaza zam yapıldı, satın alamıyoruz, geçinemiyoruz” derken biz amigo şöleni yapamazdık. Bize yakışmazdı. Biz başkaları gibi değiliz. Bugün biz atkı da takmadık. Çünkü bütün renkleri kucaklıyoruz” dedi.

“25 ADIMDA KURTULUŞ MANİFESTOSU'NU EKSİKSİZ UYGULAYACAĞIMIZA SÖZ VERİYORUZ”

Tanıtım etkinliğinde 50 milletvekili adayının özgeçmişleri okunarak tanıtıldıktan sonra, Genel Başkan Çakıcı, “25 Adımda Kurtuluş Manifestosu"nu detaylı olarak anlattı.

Konuşmasını seçmenlere seslenerek tamamlayan Çakıcı, "Ben ve aday arkadaşlarım özü sözü bir dürüst insanlarız. Halkımıza, 25 Adımda Kurtuluş Manifestosu'nu eksiksiz uygulayacağımıza söz veriyoruz" dedi.